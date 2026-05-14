Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Мъж от село Коняво, община Кюстендил, беше осъден за купуване на гласове, съобщиха от Апелативната прокуратура-София.
Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април, в деня на изборите, е предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и определен кандидат-депутат. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро.
Съда наложи на обвиняемия наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2 556 евро.
Решението не подлежи на обжалване.
1 Пешо
3години изпотателен сроки 11 месеца... ми за следващите избори той пак е в играта...
11:52 14.05.2026
2 Дориана
3 Анонимен
4 Много си прав
До коментар #1 от "Пешо":При пълен мандат който е 4 години
5 Браво!
6 Свободен пазар на гласове
7 ван мaaмy
8 Този третият осъден ли е?
