Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Мъж от село Коняво, община Кюстендил, беше осъден за купуване на гласове, съобщиха от Апелативната прокуратура-София.

Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април, в деня на изборите, е предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и определен кандидат-депутат. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро.

Съда наложи на обвиняемия наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2 556 евро.

Решението не подлежи на обжалване.