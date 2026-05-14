Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

14 Май, 2026 11:47 945 8

  • кюстендилско-
  • присъда-
  • продажба на гласове

Той е предлагал на двама души по 30 евро

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж от село Коняво, община Кюстендил, беше осъден за купуване на гласове, съобщиха от Апелативната прокуратура-София.

Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април, в деня на изборите, е предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и определен кандидат-депутат. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро.

Съда наложи на обвиняемия наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2 556 евро.

Решението не подлежи на обжалване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    7 0 Отговор
    Хахаха
    3години изпотателен сроки 11 месеца... ми за следващите избори той пак е в играта...

    Коментиран от #4

    11:52 14.05.2026

  • 2 Дориана

    8 0 Отговор
    Трябва да стигнат до поръчителите и да осъдят и тях , а не само "мулетата" , които обикновено са безработни, малоимотни и с ромски произход. А, за кметове и други длъжностни лица, които си позволяват да купуват гласове трябва да бъдат осъдени по бързата процедура с най- тежките наказания.

    11:52 14.05.2026

  • 3 Анонимен

    7 0 Отговор
    Това ли беше след всичките тези акции? Един, който предложил на цели двама по 30 евро? И разбира се - условна присъда.

    11:59 14.05.2026

  • 4 Много си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    При пълен мандат който е 4 години

    12:01 14.05.2026

  • 5 Браво!

    3 1 Отговор
    Най-после да осъдят един мошеник за купуване на гласове, а колко има още, никой не знае.

    12:11 14.05.2026

  • 6 Свободен пазар на гласове

    4 0 Отговор
    А онези с по три милиона в брой, що не са осъдени? Пак кокошкарите са си изпатили, а така наречените "регионални координатори" на някои партии си щракат с пръсти.

    12:16 14.05.2026

  • 7 ван мaaмy

    1 0 Отговор
    Това е.... феномен.

    12:35 14.05.2026

  • 8 Този третият осъден ли е?

    0 0 Отговор
    Или четвъртият? Очаквах няколкостотин, според отчетите на Емо Узото и Кандев

    14:33 14.05.2026