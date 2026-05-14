Цървена звезда триумфира с шеста поредна Купа на Сърбия

Цървена звезда грабна шестата си поредна Купа на Сърбия, след като надви коравия състав на Войводина след изпълнение на дузпи. В редовното време двубоят завърши 2:2.

От самото начало на финалната битка Войводина хвърли ръкавицата – Корнел Сюч откри резултата още във втората минута, а малко по-късно Милутин Видосавлевич удвои преднината на символичните домакини.

На почивката "звездашите" изглеждаха притиснати до стената, изоставайки с два гола. Въпреки това, през второто полувреме Цървена звезда показа характер и непримирим дух. Марко Арнаутович върна надеждата с прецизен удар, а Родриго изравни резултата, изпращайки мача в продължения.

Допълнителните 30 минути не донесоха нови попадения, а напрежението нарасна до краен предел.

При изпълнението на дузпите нервите на играчите бяха подложени на изпитание.

За Войводина Марко Младенович и Джон Мери не успяха да реализират, докато за Цървена звезда единствено Владимир Лучич пропусна. Така столичният тим триумфира и вдигна трофея.

С този успех Цървена звезда не само добави шеста поредна Купа на Сърбия към витрината си, но и отбеляза 30-и национален трофей в историята си (включително титлите от Югославия, Сърбия и Черна гора, и Сърбия). Освен това, момчетата на Деян Станкович записаха шести пореден сезон с домашен дубъл, след като преди броени седмици си осигуриха и шампионската титла.