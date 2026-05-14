Новини
Спорт »
Световен футбол »
Цървена звезда триумфира с шеста поредна Купа на Сърбия

Цървена звезда триумфира с шеста поредна Купа на Сърбия

14 Май, 2026 13:09 568 1

  • цървена звезда-
  • купа на сърбия-
  • войводина-
  • дузпи

Белградският гранд отново покори върха, след като надделя над Войводина след изпълнение на дузпи

Цървена звезда триумфира с шеста поредна Купа на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Цървена звезда грабна шестата си поредна Купа на Сърбия, след като надви коравия състав на Войводина след изпълнение на дузпи. В редовното време двубоят завърши 2:2.

От самото начало на финалната битка Войводина хвърли ръкавицата – Корнел Сюч откри резултата още във втората минута, а малко по-късно Милутин Видосавлевич удвои преднината на символичните домакини.

На почивката "звездашите" изглеждаха притиснати до стената, изоставайки с два гола. Въпреки това, през второто полувреме Цървена звезда показа характер и непримирим дух. Марко Арнаутович върна надеждата с прецизен удар, а Родриго изравни резултата, изпращайки мача в продължения.

Допълнителните 30 минути не донесоха нови попадения, а напрежението нарасна до краен предел.

При изпълнението на дузпите нервите на играчите бяха подложени на изпитание.

За Войводина Марко Младенович и Джон Мери не успяха да реализират, докато за Цървена звезда единствено Владимир Лучич пропусна. Така столичният тим триумфира и вдигна трофея.

С този успех Цървена звезда не само добави шеста поредна Купа на Сърбия към витрината си, но и отбеляза 30-и национален трофей в историята си (включително титлите от Югославия, Сърбия и Черна гора, и Сърбия). Освен това, момчетата на Деян Станкович записаха шести пореден сезон с домашен дубъл, след като преди броени седмици си осигуриха и шампионската титла.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехе

    2 0 Отговор
    Какъв велик отбор бяха Звезда! Много преди титлата от КЕШ, че и после...90-те , отбор мечта. Сега Сърбия Смотана държава и скапано първенство, като нашето!

    13:32 14.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове