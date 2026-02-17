Новини
Продължава делото за смъртта на Сияна

17 Февруари, 2026 06:48, обновена 17 Февруари, 2026 06:09 312 0

Очаква се да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор

Снимка: БГНЕС
В Плевенския окръжен съд втори ден продължава заседанието по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова.

Очаква се да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор, за която адвокатите са внесли молба с искане да бъде освободен от ареста.

След като бе назначена нова комплексна експертиза заради отвода на вещото лице професор Карапетков, адвокатът на обвиняемия Георги Александров, който е в ареста в момента, каза, че е подал нова молба.

"Мотивите са, че прекалено дълго продължава задържането, за което ние считаме, че няма законови основания. Другите мотиви са исканите доказателства, които смятаме, че ще доведат до един обрат в обвинителната теза."

Бащата на Сияна — Николай Попов: "За мярката смятам, че трябва да остане в ареста водачът, тъй като тоя човек един път е имал присъда за алкохол, след това се е качил отново на автомобила и има и присъда за шофиране след отнето свидетелство за правоуправление.

Т.е. след като го освободят оттук, може следващата Сияна да бъде на няколко километра от Плевен. Така че мисля, че той трябва да остане в ареста и това е една адекватна мярка. Нормално е защитата да иска промяна, но ние сме против."


