В Монтана разследват убийство на мъж

14 Май, 2026 12:02 1 043 3

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Монтана разследват убийството на 47-годишен мъж.

За разкриване на престъплението са извършени оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, установени са камери за видеонаблюдение в района на деянието, претърсване и изземване от лек автомобил и недвижим имот.

На този етап от досъдебното производство е установено, че на ул. „Одрин“ в квартал „Кошарник“ в Монтана възникнал скандал между 47-годишният Ц.Ц. и Н.Б., на 22 години, Р.Б., на 48 години, и Д.Б., на 42 години. Стигнало се до саморазправа, вследствие на която била причинена смъртта на Ц.Ц.

Извършва се аутопсия на пострадалия.

Лицата Н.Б., Р.Б. и Д.Б. са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  ДДДДД

    Отговор
    И той сее самоубил...

    12:10 14.05.2026

  Сталин

    Отговор
    Сигански неволи

    12:36 14.05.2026

  Избирателите на Златко Живков кмета на

    Отговор
    Монтана са свикнали да са над закона

    15:08 14.05.2026