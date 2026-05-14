В Монтана разследват убийство на мъж

В Монтана разследват убийството на 47-годишен мъж.

За разкриване на престъплението са извършени оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, установени са камери за видеонаблюдение в района на деянието, претърсване и изземване от лек автомобил и недвижим имот.

На този етап от досъдебното производство е установено, че на ул. „Одрин“ в квартал „Кошарник“ в Монтана възникнал скандал между 47-годишният Ц.Ц. и Н.Б., на 22 години, Р.Б., на 48 години, и Д.Б., на 42 години. Стигнало се до саморазправа, вследствие на която била причинена смъртта на Ц.Ц.

Извършва се аутопсия на пострадалия.

Лицата Н.Б., Р.Б. и Д.Б. са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.