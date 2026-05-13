Откриха труп на българин в шахта край Мерсин

Полицията в турския град Мерсин е започнала мащабно разследване след откриването на тяло на мъж, за когото се предполага, че е български гражданин, научи от свои източници News24sofia.eu.

Трупът е бил намерен в изоставена шахта в индустриалната зона край града след подаден сигнал от местни работници.

По първоначална информация у жертвата е била открита българска лична карта. Турските власти все още работят по официалното установяване на самоличността чрез съдебно-медицинска експертиза и ДНК анализ.

Според източници на News24sofia.eu от разследването по тялото са били установени следи от насилие, включително травми в областта на главата и ръцете. Районът около шахтата е бил отцепен в продължение на часове, докато криминалисти извършват оглед и събират веществени доказателства.

Разследващите не изключват версията за умишлено убийство. Проверяват се и данни за евентуална връзка с канал за нелегален трафик на хора и международна престъпна група, действаща в района на средиземноморското крайбрежие.

Местни медии съобщават, че в близост до мястото са били открити следи от борба, окървавени дрехи и мобилен телефон със счупен дисплей. Назначена е токсикологична експертиза, която да установи дали жертвата е била упоена преди смъртта си.

Турската прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Очаква се представители на българското консулство да окажат съдействие за идентификацията и връзка с близките на загиналия.

Разследването продължава.