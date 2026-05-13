Откриха труп на българин в шахта край Мерсин

13 Май, 2026 07:14 3 261 9

  • българин-
  • мерсин-
  • убийство-
  • турция

Разследването на жестокото убийство в Турция продължава

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в турския град Мерсин е започнала мащабно разследване след откриването на тяло на мъж, за когото се предполага, че е български гражданин, научи от свои източници News24sofia.eu.

Трупът е бил намерен в изоставена шахта в индустриалната зона край града след подаден сигнал от местни работници.

По първоначална информация у жертвата е била открита българска лична карта. Турските власти все още работят по официалното установяване на самоличността чрез съдебно-медицинска експертиза и ДНК анализ.

Според източници на News24sofia.eu от разследването по тялото са били установени следи от насилие, включително травми в областта на главата и ръцете. Районът около шахтата е бил отцепен в продължение на часове, докато криминалисти извършват оглед и събират веществени доказателства.

Разследващите не изключват версията за умишлено убийство. Проверяват се и данни за евентуална връзка с канал за нелегален трафик на хора и международна престъпна група, действаща в района на средиземноморското крайбрежие.

Местни медии съобщават, че в близост до мястото са били открити следи от борба, окървавени дрехи и мобилен телефон със счупен дисплей. Назначена е токсикологична експертиза, която да установи дали жертвата е била упоена преди смъртта си.

Турската прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Очаква се представители на българското консулство да окажат съдействие за идентификацията и връзка с близките на загиналия.

Разследването продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    32 1 Отговор
    Учени откриха елексира на младостта. Човек ще може да работи до 85 години.

    Спонсор на изследването е Пенсионния фонд.

    Коментиран от #8

    07:20 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами да, те така

    13 2 Отговор
    правят българите в Мерсин, падат в шахти...

    07:34 13.05.2026

  • 4 Така става като

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "много турци там имат лични карти от бг":

    не е гласувал правилно.

    07:34 13.05.2026

  • 5 Фен

    3 9 Отговор
    Ами да разкарат веригите от центровете на градовете. Те убиха търговията, и изнасят огромните си печалби навън.

    08:01 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сигуно е

    2 2 Отговор
    Бил копейка ,взелпарите а пък не гласувал

    Коментиран от #9

    11:23 13.05.2026

  • 8 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Такива конфликти на интереси НИКОГА не се декларират.
    Има си начини да бъдат финансирани непрозрачно. А и вече бейбибумърите спират да вярват, ще ме прощавате за цинизма, че човек може да работи до 85г. възраст. Но това, да кажем е характерно само за следвоенното поколение. Сега проблемът на последващите поколения е съвсем друг. И той е как да възстановят общото ниво на благосъстояние без такова драстично разслояване. Богатите, но зле образовани или образовани, но арогантни младежи не разбират, че е по-добре да акумулираш по-малко, а разпределението в обществото да прави климата вътре в него, по-безопасен. Не можеш да се изолираш изцяло от беднотията и престъпността. Средната класа и горния сегмент на работническата класа все още съществуват, но функционалната неграмотност и ограничените хоризонти, поставят младите поколения в много по-лоша позиция от тази на родителите им, които спрямо активните си години, са били по-адекватни на реалностите. Ниските прослойки на работническата и декласираните са често нечленоразделни, или самоизградили се, но най-вече на престъпна основа. За джензитата не знаем още. Все още не знаем какво могат, и какво очакват. Но поколението между 1975 и 2000 е общо взето на 75% загубено като човешки ресурс, и то заради прегрешенията на следвоенното поколение. Във всеки случай, не знам какво общество може да се изгради от единствени деца от доминиращите етноси, и висок приръст на декласираните малцинства. Исторически прецеденти има, н

    11:32 13.05.2026

  • 9 търсил

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сигуно е":

    си е маш

    17:01 13.05.2026