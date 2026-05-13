Откриха труп на българин в шахта край Мерсин

Полицията в турския град Мерсин е започнала мащабно разследване след откриването на тяло на мъж, за когото се предполага, че е български гражданин, научи от свои източници News24sofia.eu.
Трупът е бил намерен в изоставена шахта в индустриалната зона край града след подаден сигнал от местни работници.
По първоначална информация у жертвата е била открита българска лична карта. Турските власти все още работят по официалното установяване на самоличността чрез съдебно-медицинска експертиза и ДНК анализ.
Според източници на News24sofia.eu от разследването по тялото са били установени следи от насилие, включително травми в областта на главата и ръцете. Районът около шахтата е бил отцепен в продължение на часове, докато криминалисти извършват оглед и събират веществени доказателства.
Разследващите не изключват версията за умишлено убийство. Проверяват се и данни за евентуална връзка с канал за нелегален трафик на хора и международна престъпна група, действаща в района на средиземноморското крайбрежие.
Местни медии съобщават, че в близост до мястото са били открити следи от борба, окървавени дрехи и мобилен телефон със счупен дисплей. Назначена е токсикологична експертиза, която да установи дали жертвата е била упоена преди смъртта си.
Турската прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Очаква се представители на българското консулство да окажат съдействие за идентификацията и връзка с близките на загиналия.
Разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
Спонсор на изследването е Пенсионния фонд.
Коментиран от #8
07:20 13.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами да, те така
07:34 13.05.2026
4 Така става като
До коментар #2 от "много турци там имат лични карти от бг":не е гласувал правилно.
07:34 13.05.2026
5 Фен
08:01 13.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сигуно е
Коментиран от #9
11:23 13.05.2026
8 Смърфиета
До коментар #1 от "очевидец":Такива конфликти на интереси НИКОГА не се декларират.
Има си начини да бъдат финансирани непрозрачно. А и вече бейбибумърите спират да вярват, ще ме прощавате за цинизма, че човек може да работи до 85г. възраст. Но това, да кажем е характерно само за следвоенното поколение. Сега проблемът на последващите поколения е съвсем друг. И той е как да възстановят общото ниво на благосъстояние без такова драстично разслояване. Богатите, но зле образовани или образовани, но арогантни младежи не разбират, че е по-добре да акумулираш по-малко, а разпределението в обществото да прави климата вътре в него, по-безопасен. Не можеш да се изолираш изцяло от беднотията и престъпността. Средната класа и горния сегмент на работническата класа все още съществуват, но функционалната неграмотност и ограничените хоризонти, поставят младите поколения в много по-лоша позиция от тази на родителите им, които спрямо активните си години, са били по-адекватни на реалностите. Ниските прослойки на работническата и декласираните са често нечленоразделни, или самоизградили се, но най-вече на престъпна основа. За джензитата не знаем още. Все още не знаем какво могат, и какво очакват. Но поколението между 1975 и 2000 е общо взето на 75% загубено като човешки ресурс, и то заради прегрешенията на следвоенното поколение. Във всеки случай, не знам какво общество може да се изгради от единствени деца от доминиращите етноси, и висок приръст на декласираните малцинства. Исторически прецеденти има, н
11:32 13.05.2026
9 търсил
До коментар #7 от "Сигуно е":си е маш
17:01 13.05.2026