Задържаха мъж от Варна, издавал фалшиви здравни книжки

60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция, съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ – Варна, Военна полиция, Сектор „Специални тактически действия“ при ОД МВР Варна.
Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани - медицински свидетелства и лични здравни книжки.
Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:07 13.05.2026
До коментар #1 от "Радой Ралин":Българите са от европейски произход. Циганите дойдохте по-късно тук.
12:26 13.05.2026
12:42 13.05.2026
До коментар #2 от "Станчо":Да ама после имало хепатит, децата на екскурзия и 39 в болница ей от такива. И след това туризъм и печалба. За тези неща сериозно трябва да се подхожда а такива като тоз бизнесмен в кауша
13:21 13.05.2026
До коментар #4 от "вaн мaaмy":В крайна сметка администрацията си върши работата видно от статията, но май трябва по строго да затваря обекти и после нещата ще си вървят нормално
13:23 13.05.2026
