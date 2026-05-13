Задържаха мъж от Варна, издавал фалшиви здравни книжки

60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция, съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ – Варна, Военна полиция, Сектор „Специални тактически действия“ при ОД МВР Варна.

Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани - медицински свидетелства и лични здравни книжки.

Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани.