Задържаха мъж от Варна, издавал фалшиви здравни книжки

13 Май, 2026 11:51 1 339 7

  • здравни книжки-
  • варна-
  • медицински свидетелства

Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност

Задържаха мъж от Варна, издавал фалшиви здравни книжки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция, съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ – Варна, Военна полиция, Сектор „Специални тактически действия“ при ОД МВР Варна.

Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани - медицински свидетелства и лични здравни книжки.

Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Станчо

    4 0 Отговор
    Още пет години и пенсия щеше да вземе човека с тази дейност . Сетили се. Но пък си стояха в кухните на работа хората и книжките на крака пристигаха. Някои работодатели си го организираха , та да работят робите , а не да обикалят три дена в работно време и да снасят на бялата мафия. А консуматорите в кръчмите ? Не знаят ли къде се намират ?

    Коментиран от #5

    12:07 13.05.2026

  • 3 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Радой Ралин":

    Българите са от европейски произход. Циганите дойдохте по-късно тук.

    12:26 13.05.2026

  • 4 вaн мaaмy

    6 0 Отговор
    Ма много npocтo и неграмотно туй население. Дамо с два три клика, и ти цъфва здравния статус. Като не си осигурен, какви книжки, какви пет евро. Щом минават такива тарикатлъци, ясно е колко и е работата на администрацията.

    Коментиран от #6

    12:42 13.05.2026

  • 5 Бацил

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Станчо":

    Да ама после имало хепатит, децата на екскурзия и 39 в болница ей от такива. И след това туризъм и печалба. За тези неща сериозно трябва да се подхожда а такива като тоз бизнесмен в кауша

    Коментиран от #7

    13:21 13.05.2026

  • 6 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "вaн мaaмy":

    В крайна сметка администрацията си върши работата видно от статията, но май трябва по строго да затваря обекти и после нещата ще си вървят нормално

    13:23 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.