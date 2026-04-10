ГДБОП разследва измама с европейски средства за 20 милиона евро

Националната следствена служба и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна международна операция на Европейската прокуратура за разкриване на мрежа за източване на еврофондове. Обискирани са 14 адреса в България и Румъния, а разследването обхваща фиктивни проекти за производство на литиево-йонни батерии и метални конструкции, предаде БТА.

Общата стойност на компрометираните проекти възлиза на 20 милиона евро, като бенефициентите вече са успели да усвоят незаконно 7,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Според данните на разследващите, престъпната мрежа е действала активно в периода от 2020 до 2024 година. За да заблудят управляващия орган в Букурещ, заподозрените са подавали системно фалшиви оферти и неточни документи за собствения си финансов капацитет.

Основният механизъм на измамата е включвал изкуствено симулиране на финансова стабилност. Едни и същи парични средства са били превеждани по сметките на бенефициентите единствено за краткото време, необходимо за изваждане на банкови извлечения. Веднага след генерирането на документите, парите са били изтегляни, създавайки илюзия за наличие на задължителното самоучастие по европейските програми.

Схемата е била осъществена с логистичната подкрепа на длъжностно лице, съобщават от Европейската прокуратура. То е удостоверявало невярна информация в официалните доклади от проверките на място. Благодарение на тези фалшиви справки, в които се е твърдяло, че нужното оборудване вече е пристигнало в страната, договорите за финансиране са били удължавани. В действителност основният доставчик не е закупил никакви машини.

Разследването е установило и създаването на сложни вътрешни и международни финансови схеми за пране на пари, чиято цел е била окончателното отклоняване на европейските средства. Именно проследяването на финансовите потоци е наложило разширяване на операцията на територията на Австрия и Великобритания.

Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, за да им бъдат повдигнати официални подозрения за измама, фалшификация и пране на пари.

Участието на българските разследващи органи в операцията не е прецедент. Влизането на следователи и антимафиоти в родни имоти по искане на Люксембург е част от мащабната дейност на институцията на наша територия. Към края на 2025 година Европейската прокуратура ръководи 267 активни разследвания в България, като общата стойност на предполагаемите финансови щети за европейския бюджет надхвърля 1,7 милиарда евро.