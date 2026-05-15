Полицията и прокуратурата дават подробности за акцията срещу имотната мафия

15 Май, 2026 07:15, обновена 15 Май, 2026 06:18 2 702 12

До момента се знае, че са задържани Георги Янев – Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков

Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера.

До момента се знае, че Столичната полиция е задържала Георги Янев – Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация двамата са били арестувани и през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами.

Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени във "Факултета", "Люлин" и в центъра на София. Според информация на "По света и у нас" при обиските Джеймса и Янков са били изненадани и разследващите са успели да съберат значително количество доказателства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Измама

    35 0 Отговор
    с имоти , измама с земи и гори , измама с отнемане на бизнес и т.н. ! Къде ли не ! Чрез съдействие на служители в общините , адвокати и нотариуси , готови на всичко криминално и извън закона .

    06:30 15.05.2026

  • 2 Чоко и Боко

    24 3 Отговор
    Накрая и до пъпеша с шестте апартамента могат да стигнат, както са почнали.

    Коментиран от #12

    06:31 15.05.2026

  • 3 Хохо Бохо

    23 6 Отговор
    От една седмица Радев има правителство и резултатите са на лице. Така ае прави, когато държавата работи. Скоро ще ударят и бандероли и акцизи, следват ддс измамниците. Ше има яко рев на честни и талантливи бизнесмени

    06:46 15.05.2026

  • 4 Беатрис

    21 2 Отговор
    Не е само това, а селянщината вече прекалено много заглуши столицата и нещо определено трябва да се направи! Вчера, докато чаках за да си купя билет за метрото, жената пред мен на видима възраст не знам 60-70 годишна попита служителката нещо от сорта за колко време напред може да се зарежда абонаментната карта, на което-служителката гръмко, звучно и с усмивка отговори така: "Ами, ако не пукеш, може да зередиш за колкото време искаш, но хората на твоята възраст не зареждат много за да не са в преразход". Жената се смути, беше гадно и много тъпо изказване, но забелязвам вече, че обслужащия персонал почти навсякъде е заядлив и невъзпитан за разлика от преди.

    Коментиран от #9

    06:55 15.05.2026

  • 5 нотариуса

    10 2 Отговор
    хубаво си работихме с дпс-гроб но нещо се обърка и бизнеса западна

    07:21 15.05.2026

  • 6 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Тия от прухуратурата започнаха да работят ли?

    07:35 15.05.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 0 Отговор
    Защо не са в затвора? 23 измами по 1 година поне, трябваше отдавна да са в затвора, а не чак сега да ги ловят! Явно са давали лепта на ГЕРБавата прикриватура!

    07:46 15.05.2026

  • 8 2026та се усеща като 2006та

    4 3 Отговор
    много пи-ар пушилки за лъскане на новия стар "спасител" също като в началните години на бандит Бою Циганина. Накрая пак ще финишираме с 2027ма се усеща като 1997ма.

    08:57 15.05.2026

  • 9 Ост гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Беатрис":

    Много невъзпитано. Обаче сега се за мислете с кой/коя си ляга тази и какво й е поколението.

    09:57 15.05.2026

  • 10 Противоречие в закона

    1 0 Отговор
    Покрай този случай научихме какъв е един от начините за присвояване на чужд имот чрез измама - чрез обстоятелствена проверка (показания на пишман-свидетели) се доказва, че някой изоставен имот уж бил ползван дълго време от лицето, което иска да го придобие. За целта се прави констативен протокол и мошеникът става собственик на имота.
    Обаче! Всички сме чували, а и виждали по телевизията за роми, които се самонастаняват в къщи, които съвсем не са изоставени, а се ползват само през лятото като вилен имот. И полицията кой знае защо не само че няма право да ги изгони оттам, но и предупреждава собственика, че ако той изгони навляците със сила, срещу него ще бъде повдигнато обвинение за самоуправство и ще бъде съден. По същия начин актьорът Владо Пенев беше лишен от лятната си къща във Владая и то по времето, когато беше министър на културата в едно от временните правителства. При това той и семейството му ползвали тази къща не само през лятото, но и почти всяка събота и неделя през студения сезон.
    Значи какво излиза? Ако някой успее да проникне в дома ти докато отсъстваш, ти нямаш право да го изгониш. Той обаче след време ще посочи свидетели, които да потвърдят, че от доста време именно той ползва имота ти, служебните лица ще направят констативен протокол и навлякът ще стане собственик на твоя имот!
    На какво прилича това? Нашите законотворци няма ли да се заемат да коригират това недоглеждане в закона. Или не е недоглеждане, а нарочно оставена вратичка, за да

    09:59 15.05.2026

  • 11 Продължение на 10

    2 0 Отговор
    ... за да има възможност да се печели от далавери?

    10:02 15.05.2026

  • 12 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чоко и Боко":

    Не може да не си им лизл зднка!

    10:39 15.05.2026