Разследват опит за убийство във Велико Търново

Намушкаха с нож 16-годишно момче във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Шестнайсетгодишен младеж оцеля по чудо след три удара с нож в областта на сърцето, нанесени от негов връстник, съобщават от Окръжна прокуратура - Велико Търново. Тежкото престъпление се разигра на 4 май 2026 година в квартал "Бузлуджа" след избухнал скандал между двете момчета.

Според официалните данни на държавното обвинение, до кървавата развръзка се стига след словесен сблъсък в района на местния пазар. Напрежението ескалира рязко, при което единият от непълнолетните вади хладно оръжие. От прокуратурата квалифицират случая като "опит за умишлено умъртвяване на лице на 16 години, като деянието останало недовършено по независими от волята на извършителя причини".

Животът на пострадалото момче е спасен единствено благодарение на бързата и адекватна намеса на екипите на спешна помощ, които успяват да го стабилизират въпреки критичните наранявания.

Нападателят, който е от Велико Търново, е задържан незабавно след инцидента. Предстои Окръжна прокуратура - Велико Търново да му повдигне официално обвинение и да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Разследването по случая продължава с активни разпити на свидетели и назначаване на необходимите съдебно-медицински експертизи. Българското законодателство предвижда наказание от 5 до 12 години лишаване от свобода за непълнолетни извършители на подобно престъпление, които са навършили 16-годишна възраст.