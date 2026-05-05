Разследват опит за убийство във Велико Търново

5 Май, 2026 12:26

Тийнейджърът е откаран в болница, където са установени три прободни рани в областта на сърцето

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намушкаха с нож 16-годишно момче във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Шестнайсетгодишен младеж оцеля по чудо след три удара с нож в областта на сърцето, нанесени от негов връстник, съобщават от Окръжна прокуратура - Велико Търново. Тежкото престъпление се разигра на 4 май 2026 година в квартал "Бузлуджа" след избухнал скандал между двете момчета.

Според официалните данни на държавното обвинение, до кървавата развръзка се стига след словесен сблъсък в района на местния пазар. Напрежението ескалира рязко, при което единият от непълнолетните вади хладно оръжие. От прокуратурата квалифицират случая като "опит за умишлено умъртвяване на лице на 16 години, като деянието останало недовършено по независими от волята на извършителя причини".

Животът на пострадалото момче е спасен единствено благодарение на бързата и адекватна намеса на екипите на спешна помощ, които успяват да го стабилизират въпреки критичните наранявания.

Нападателят, който е от Велико Търново, е задържан незабавно след инцидента. Предстои Окръжна прокуратура - Велико Търново да му повдигне официално обвинение и да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Разследването по случая продължава с активни разпити на свидетели и назначаване на необходимите съдебно-медицински експертизи. Българското законодателство предвижда наказание от 5 до 12 години лишаване от свобода за непълнолетни извършители на подобно престъпление, които са навършили 16-годишна възраст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Липсата

    1 0 Отговор
    на първите коментари показват, че нещо се крие

    Коментиран от #5

    12:47 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Липсата":

    Тук могат да се прочетат топ простотии! Тази обаче е рядко породиста

    12:48 05.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.