16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново

4 Май, 2026 22:04 414 4

По първоначална информация между момчетата е имало конфликт, срещнали са се в района на пазара в квартал „Бузлуджа", за да си уредят сметките, но едното от тях извадило нож и проболо другото

Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишно момче е наръгало с нож свой връстник във Велико Търново тази вечер, съобщават от БНТ.

По първоначална информация между момчетата е имало конфликт, срещнали са се в района на пазара в квартал „Бузлуджа”, за да си уредят сметките, но едното от тях извадило нож и проболо другото.

Пострадалият е откаран във великотърновската болница, а извършителят е задържан от полицията. По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    4 1 Отговор
    Правилно така се решават конфликти между малолетната рая в османската империя

    22:08 04.05.2026

  • 2 Езвенете

    1 2 Отговор
    Сегашните индианци бодът ля си пера пу косата, или нъправо с тумахавката - фрас по главъта?

    22:09 04.05.2026

  • 3 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Сигурно и двамата са биле вегани.

    Коментиран от #4

    22:09 04.05.2026

  • 4 Ma наф

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    100 % са били вегани.
    Само човек на когото му хлопа дъската и е с комплекси може да свърши такава гадория.

    22:16 04.05.2026