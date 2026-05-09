Стрелба по автобус в Перник

През нощта на 8 май е регистриран инцидент с автобус на градския транспорт в Перник, кв. „Изток“, по който е било стреляно. По първоначална информация няма пострадали.

В автобуса са се намирали двама младежи и шофьорът.

Инцидентът е станал около 22,30 часа. Кметът на града е съобщил за него, но двадесет часа след подадения сигнал към МВР все още няма задържан по случая.