Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари

Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари

6 Април, 2026 13:05 865 9

  • съд-
  • дупница-
  • фабрика-
  • контрабандни цигари

Мярката на обвиняемите може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил

Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на двамата мъже, арестувани по случая с нелегалната фабрика за цигари, с мотива, че те могат да се укрият или да извършат друго подобно престъпление.

В четвъртък при специализирана полицейска акция във фабрика край Дупница беше осуетен опит за пласиране на продукцията. Открити са 651 мастербокса цигари без бандерол и над 11 тона нарязан тютюн на стойност над 1,3 млн. евро. В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.

Фабриката е сред най-големите разкрити у нас през последните години, а продукцията е била предназначена за пазари в Западна и Централна Европа.

Мярката на обвиняемите може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрасче

    6 0 Отговор
    На кого е фабриката и защо още не е в пангото.

    Коментиран от #2, #8

    13:08 06.04.2026

  • 2 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрасче":

    На едни политици

    Коментиран от #3

    13:11 06.04.2026

  • 3 Даааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ама са с имунитет

    13:13 06.04.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКВО ОБЖАЛВАНЕ.ТОНОВЕ ЦИГАРИ, А ТЕ ЩЕЛИ ДА ОБЖАЛВАТ.ДА ГИ ТУРЯТ ДО МАГНИТСКИ И НЕЩАТА ЩЕ ПОТРЪГНАТ. 🐷👎🐷

    13:20 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКВО ОБЖАЛВАНЕ.ТОНОВЕ ЦИГАРИ, А ТЕ ЩЕЛИ ДА ОБЖАЛВАТ.ДА ГИ ТУРЯТ ДО МАГНИТСКИ И НЕЩАТА ЩЕ ПОТРЪГНАТ. 🐷👎🐷

    13:28 06.04.2026

  • 7 искам да си купя

    2 0 Отговор
    български цигари на нормална за нашият стандарт цена

    13:47 06.04.2026

  • 8 Цако Даков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрасче":

    Ами кой унищожи конкуренцията в лицето на Булгартабак?

    14:22 06.04.2026

  • 9 Да се чете

    0 0 Отговор
    Обвиняемите са виновни до заплащане на противното. Имат три дена да го направят за да променят негативното мнение.

    14:26 06.04.2026