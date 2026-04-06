Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари

Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на двамата мъже, арестувани по случая с нелегалната фабрика за цигари, с мотива, че те могат да се укрият или да извършат друго подобно престъпление.
В четвъртък при специализирана полицейска акция във фабрика край Дупница беше осуетен опит за пласиране на продукцията. Открити са 651 мастербокса цигари без бандерол и над 11 тона нарязан тютюн на стойност над 1,3 млн. евро. В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.
Фабриката е сред най-големите разкрити у нас през последните години, а продукцията е била предназначена за пазари в Западна и Централна Европа.
Мярката на обвиняемите може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрасче
Коментиран от #2, #8
13:08 06.04.2026
2 Факт
До коментар #1 от "Въпрасче":На едни политици
Коментиран от #3
13:11 06.04.2026
3 Даааааа
До коментар #2 от "Факт":Ама са с имунитет
13:13 06.04.2026
4 Цвете
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цвете
7 искам да си купя
8 Цако Даков
До коментар #1 от "Въпрасче":Ами кой унищожи конкуренцията в лицето на Булгартабак?
14:22 06.04.2026
9 Да се чете
