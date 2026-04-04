Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гл. комисар Златанов за незаконната фабрика в Дупница: Работили са при голяма конспиративност, във фази на цикличност

Гл. комисар Златанов за незаконната фабрика в Дупница: Работили са при голяма конспиративност, във фази на цикличност

4 Април, 2026 16:57 2 696 25

През определен период от време тук са идвали работници, вероятно от чужбина, които са осъществявали дейността. Готовата продукция е била предназначена за Западна и Централна Европа през вътрешна Шенгенска граница, обясни още шефът на "Гранична полиция".

Гл. комисар Златанов за незаконната фабрика в Дупница: Работили са при голяма конспиративност, във фази на цикличност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Групата, която извършва тази незаконна дейност, е в нашето полезрение от няколко месеца, целта беше да достигнем до по-високи йерархични нива, което беше постигнато при специализираната операция – каза днес на брифинг пред журналисти директорът на ГД "Гранична полиция“ Антон Златанов, съобщават от Агенция "Фокус".

Фабриката е работила при голяма конспиративност, във фази на цикличност. През определен период от време тук са идвали работници, вероятно от чужбина, които са осъществявали дейността. Готовата продукция е била предназначена за Западна и Централна Европа през вътрешна Шенгенска граница. Операцията е реализирана от Дирекция "Противодействие на контрабандата“ в ГДГП след месеци внимателен труд и прецизни решения, изтъкна главен комисар Златанов.
На 2 април 2026 г. служителите на ГД "Гранична полиция“ провеждат специализирана полицейска операция в град Дупница и в Софийска област. На територията на Дупница граничните полицаи установяват изградена модерна нелегална фабрика за производство на цигари без акцизен бандерол.

В помещенията са открити цех за преработка на тютюн, поточна линия за производство на цигари, машини за пакетиране, сушилня, пълначка, дизелов генератор, голямо количество гориво без акцизен бандерол и големи количества консумативи за производство на цигари / картони с логото на известна марка, хартия за цигари, филтри/.

Всички стени са с шумоизолация, а прозорците са покрити с коркови плоскости. В базата за работниците са обособени места за спане и сервизни помещения.

Служителите на ГДГП откриват в нелегалната фабрика 471 мастербокса цигари без акцизен бандерол и около 11 тона нарязан тютюн без платен акциз. На място са задържани двама мъже – 53-годишен от София и 56-годишен от Мездра, основни участници в незаконната дейност, криминално проявени. По време на акцията те са товарили готова продукция на микробус.

На територията на софийското село Кривина в товарен автомобил, свързан с един от задържаните в Дупница, граничните полицаи откриват още 180 мастербокса цигари без акцизен бандерол.

Под ръководството на Районна прокуратура -Кюсендил се води досъдебно производство и към момента текат процесуално-следствени действия. Повдигнато е обвинение на двамата, които са задържани за 72 часа. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, заяви Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на РП – Кюстендил.


  • 1 Дориана

    21 1 Отговор
    Разбира се корупцията и мафията в България винаги вървят заедно и имат политическа подкрепа от Високо политическо ниво. Всички са наясно кой в България създаде Завладяната държава и с чия подкрепа си шири тя.

    17:09 04.04.2026

  • 2 Тома

    20 0 Отговор
    Така е защото всички сме депесе ново начало работили в Булгартабак

    17:09 04.04.2026

  • 3 Лост

    20 1 Отговор
    Този отговаряше за битите младежи при протестите,а после го направиха шеф на Гранична полиция.И защо гранична полиция е провела акцията?

    17:16 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 лама какаушева

    6 2 Отговор
    тоя разлигавения от къде го извадиха

    17:33 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    15 0 Отговор
    Проблемът е: НА КОГО Е ФАБРИКАТА? Едва ли двамата арестувани имат толкова милиони и такъв чадър, че толкова време да работят на спокойствие. То е същото с арестуването на дребните риби - купувачи на гласове, без да се стига до АКУЛИТЕ, КОИТО ДАВАТ ПАРИТЕ!

    17:42 04.04.2026

  • 9 Дълбоко законспирирана къртица

    6 0 Отговор
    "Голямата конспиративност" се изразява в това, че когато хванат контрабандните цигари някъде из Европата, започват да разследват и стигат до бг. След това изпращат информацията на родната полиция и се надяват да си размърда главното Дъ и да си заработи заплатите.

    17:45 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сзо

    9 0 Отговор
    Този милиционер надали знае значението на думата "цикличност".

    17:54 04.04.2026

  • 12 "Факти"

    6 0 Отговор
    Защо под статията за проф.Мишо да спрени коментарите и системата "+" и"-" не работи.Тива си е цензура.

    18:00 04.04.2026

  • 13 Гледах сутринта

    5 2 Отговор
    по телевизията репортаж за тайната фабрика. Всички надписи по стени, машини бяха на руски език. Май само на мен това направи впечатление?!

    18:04 04.04.2026

  • 14 юрист

    11 0 Отговор
    Като чета статията ми се приспива защото тя е написана с тази цел,излиза един послушен служител,говори завоалирано и не казва нищо съществено,а най същественото от цялата история е кой стои зад цялата организация на това производство и пласиране на цигарите много хора биха познали от първия път кой,кой кой

    18:09 04.04.2026

  • 15 И никой

    8 0 Отговор
    ни чул , ни видял ! Големи конспиратори , над всичко !

    18:16 04.04.2026

  • 16 Радка депутатка

    8 0 Отговор
    130 млн цигари са 130 TIR-а, което си е 3 километрова опашка от камиони пълни с цигари.
    По-долу пише, че е един камион.
    Къде е истината?

    18:18 04.04.2026

  • 17 Радка депутатка

    2 0 Отговор
    Ж У Р Н А Л Я Т А

    Синове и Дъщери на САТАНАТА

    пишат и преписват статии с краката

    Няма значение това колко са цигарите...

    Важно е да направиш следното:

    По време на разтоварване на камион с ЦИГАРИ...

    Правиш снимка.... Слагаш я в некой

    ВЕСТНИК, МЕДИЯ ИЛИ КИБРИТЕНА КУТИЯ

    НАПИСВАШ СТАТИЯ ЗА КОНТРАБАНДА

    и това е.... друго нема.....

    ....Иииии вземаш ХОНОРАРА от ПЕЧАЛБАРА

    Кой ти проверява това що пишат

    МЕДИИТЕ ЛЪЖА ЛИ Е ИЛИ ИЗМАМА

    ВСИЧКО Е ФАНТАЗИЯ НА ЕДНА ЛЕКА ФОРУМНА ДАМА

    Нарекла себе си Радка Пиратка Психопатка!

    18:21 04.04.2026

  • 18 А защо на всички държавни служители

    5 0 Отговор
    Е забранено да се доближават и да пипат цеховете и търговците на наркотици , а всеки гражданин пълнолетен или не стига да се попита може да разбере откъде може да си купи наркотици

    18:24 04.04.2026

  • 19 Тия

    5 0 Отговор
    двамата ли са по високите нива

    18:24 04.04.2026

  • 20 Радка Пиратка

    7 1 Отговор
    Седнали Цар Киро, Доган и Бойко на маса да пият и ядат.

    Цар Киро дигнал една чаша уиски изпил я на екс, метнал я във въздуха и я гръмнал с пистолета на парчета:
    - Ние, циганите имаме толкова много злато и пари, че можем да си позволим да пием всеки път от различна чаша.

    Ахмед Доган, да не остане назад, изпил уискито, хвърлил чашата, пръснал я с пистолета и казал:
    - Ние в Турция имаме толкова долар...и злато, и чашите са толкова евтини, че можем да си позволим да пием всеки път с различна.

    Бойко се озърнал наляво надясно. Налял си две чаши с уиски, изпил ги на екс, хвърлил ги във въздуха, извадил два пистолета, гръмнал Цар Киро, гръмнал и Доган, хванал двете падащи чаши и казал:
    -Ние в България, имаме толкова много цигани и турци, че може да си позволим да пием всеки път с различни.

    Коментиран от #24

    18:24 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Радка депутатка

    2 0 Отговор
    18:36 04.04.2026

  • 23 4567

    5 0 Отговор
    Какво стана с "цигарената фабрика" под кравефермата край Асково?

    20:09 04.04.2026

  • 24 Братчетата на Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радка Пиратка":

    Цар Киро е умрял, а дядо и чичо са живи?

    20:11 04.04.2026

  • 25 Тоз

    2 0 Отговор
    комисар не беше ли бияча от протестите? Вместо уволнение, съд и затвор, повишение явно. Близък колега и приятел на прокурорката Русинова.

    00:57 05.04.2026