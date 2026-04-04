Гл. комисар Златанов за незаконната фабрика в Дупница: Работили са при голяма конспиративност, във фази на цикличност

Групата, която извършва тази незаконна дейност, е в нашето полезрение от няколко месеца, целта беше да достигнем до по-високи йерархични нива, което беше постигнато при специализираната операция – каза днес на брифинг пред журналисти директорът на ГД "Гранична полиция“ Антон Златанов, съобщават от Агенция "Фокус".

Фабриката е работила при голяма конспиративност, във фази на цикличност. През определен период от време тук са идвали работници, вероятно от чужбина, които са осъществявали дейността. Готовата продукция е била предназначена за Западна и Централна Европа през вътрешна Шенгенска граница. Операцията е реализирана от Дирекция "Противодействие на контрабандата“ в ГДГП след месеци внимателен труд и прецизни решения, изтъкна главен комисар Златанов.

На 2 април 2026 г. служителите на ГД "Гранична полиция“ провеждат специализирана полицейска операция в град Дупница и в Софийска област. На територията на Дупница граничните полицаи установяват изградена модерна нелегална фабрика за производство на цигари без акцизен бандерол.

В помещенията са открити цех за преработка на тютюн, поточна линия за производство на цигари, машини за пакетиране, сушилня, пълначка, дизелов генератор, голямо количество гориво без акцизен бандерол и големи количества консумативи за производство на цигари / картони с логото на известна марка, хартия за цигари, филтри/.

Всички стени са с шумоизолация, а прозорците са покрити с коркови плоскости. В базата за работниците са обособени места за спане и сервизни помещения.

Служителите на ГДГП откриват в нелегалната фабрика 471 мастербокса цигари без акцизен бандерол и около 11 тона нарязан тютюн без платен акциз. На място са задържани двама мъже – 53-годишен от София и 56-годишен от Мездра, основни участници в незаконната дейност, криминално проявени. По време на акцията те са товарили готова продукция на микробус.

На територията на софийското село Кривина в товарен автомобил, свързан с един от задържаните в Дупница, граничните полицаи откриват още 180 мастербокса цигари без акцизен бандерол.

Под ръководството на Районна прокуратура -Кюсендил се води досъдебно производство и към момента текат процесуално-следствени действия. Повдигнато е обвинение на двамата, които са задържани за 72 часа. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, заяви Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на РП – Кюстендил.