Задържаха двама младежи за подготвяна гонка с коли във Велико Търново

Служители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново предотвратиха гонки с автомобили. Двама са задържани.

Тази нощ около 1:30 ч. е получен сигнал на телефон 112 за силен шум от автомобили и форсиране на двигатели в района на Търговски парк - Велико Търново.

Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофар.

Установени са водачите - на 18 и 19 години от Велико Търново, неизвестни до момента на полицията.

Последвала е проверка на още 37 автомобила и един мотоциклет, събрани в района, както и на 56 души. Други нарушения не са установени.