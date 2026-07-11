Новини
Крими »
Задържаха двама младежи за подготвяна гонка с коли във Велико Търново

Задържаха двама младежи за подготвяна гонка с коли във Велико Търново

11 Юли, 2026 13:09 609 6

  • задържани-
  • гонка-
  • велико търново

Тази нощ около 1:30 ч. е получен сигнал на телефон 112 за силен шум от автомобили и форсиране на двигатели в района на Търговски парк - Велико Търново

Задържаха двама младежи за подготвяна гонка с коли във Велико Търново - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново предотвратиха гонки с автомобили. Двама са задържани.

Тази нощ около 1:30 ч. е получен сигнал на телефон 112 за силен шум от автомобили и форсиране на двигатели в района на Търговски парк - Велико Търново.

Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофар.

Установени са водачите - на 18 и 19 години от Велико Търново, неизвестни до момента на полицията.

Последвала е проверка на още 37 автомобила и един мотоциклет, събрани в района, както и на 56 души. Други нарушения не са установени.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Едно време учехме от детската градина чак до 23-25, сега пишлегарите за нищо не стават.

    13:21 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шоуто

    1 0 Отговор
    Така правите гонките хит.Кой ще надхитри тъпите куки

    13:47 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Разходка с кола

    0 0 Отговор
    Какво стана с гонката и рейса?Не било гонка .

    14:04 11.07.2026