Криминалист: Шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са се снабдили с чешки книжки

В Чехия се оказва много по-лесно да вземеш шофьорска книжка, а още по-лесно е подмяна на българска с чешка. За придобиването няма изискване кандидатът да има диплома. Т.е. може напълно неграмотен човек да получи свидетелство за управление на превозно средство. Със сигурност шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са имали проблем у нас и те са се снабдили с чешки книжки. Това каза криминалистът Иван Славов в ефира на „Събуди се” по NOVA.
Освен това имаме и пазар на черно на шофьорски книжки, подчерта експертът. Той посочи, че това не е нещо ново, преди време подобни случаи е имало с британски свидетелства за шофиране. „Виждал съм албански шофьорски книжки, като там преобладават професионалните категории”, допълни криминологът.
По отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. бандата на Калашниците Славов каза, че тук става дума за „нещо, което те са си измислили, това са ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски „бизнес”.
„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генират от този „бизнес” са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали „Христо Ботев”, „Факултета” и др.”, обясни още Славов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 то се знае
Коментиран от #2
08:10 07.06.2026
2 Абе
До коментар #1 от "то се знае":в Чехия нямат ли подобни проблеми като при нас ?!
Коментиран от #11
08:11 07.06.2026
3 Хубава работа,ама...
08:11 07.06.2026
4 Сила
Невъзможно ....!!!
08:12 07.06.2026
5 Ганю
08:13 07.06.2026
6 Стара максима!
Всичките с купени,или фалшифицирани шофьорски книжки...!
Коментиран от #28
08:13 07.06.2026
7 Директора👨✈️
😫
08:15 07.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #17
08:15 07.06.2026
9 МП4
08:15 07.06.2026
10 име
08:15 07.06.2026
11 е то
До коментар #2 от "Абе":Нали преди години гръмна скандал, че в Чехия при рутинни прегледи докторите стерилизирали ромките без да им казват? Значи са си решили проблема.
08:17 07.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РОМул и РЕМ
Коментиран от #23
08:21 07.06.2026
17 ти за циганите
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ли се тревожиш? жертвите са две от автобуса другите двама починали са от колите те не се броят за жертви …
Коментиран от #27
08:22 07.06.2026
18 Такива си били хората
Коментиран от #29, #52
08:23 07.06.2026
19 това е върха на наглостта полицейска
08:24 07.06.2026
20 отивате в неправилна посока -дядо дръмпи
08:24 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Двама сводници
08:26 07.06.2026
23 айде и тоя
До коментар #16 от "РОМул и РЕМ":абе вие четете ли изобщо статиите? 4 човека са мъртви двама са жертви от индия и двама цигани от колите няма нито един българин
Коментиран от #43
08:26 07.06.2026
24 дядо дръмпир-вие не мислите полицай иван
08:27 07.06.2026
25 Я пак
08:27 07.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "ти за циганите":НЕЗникОВ тъ.пизъм за пореден път ❗
08:28 07.06.2026
28 Парафинова палка
До коментар #6 от "Стара максима!":Да, виждал съм !
08:28 07.06.2026
29 не се безпокойте
До коментар #18 от "Такива си били хората":Няма престъпление, което да не е надлежно документирано в прошнуровани и прономеровани тетрадки и подчертано с червено. Няма измъкване за престъпниците!
08:28 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ае СТИГА БЕ
С рекетьори и търговци на плът не се говори.
Те се "РЕСПЕКТИРАТ"
08:33 07.06.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Като това, че при скорост от 160км/ч
пътят изминат за ДВЕ секунди е почти
100 (СТО) метра. ❗
Два секунди е нормалното време за реакция-
т.е. НИТО водачът, нито другите участници имат време да реагират на ОПАСТНОСТ която уж е много далеч❗
Коментиран от #35, #70
08:36 07.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ВКК 531
Коментиран от #49
08:37 07.06.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А това трябва да го знае ВСЕКИ навършил СЕДЕМ ГОДИНИ❗
За да може да пази първо себе си, а после и другите❗
08:37 07.06.2026
36 Гонката
Писаха един два дни и повече нищо. Какво стана? Ами ония къв беше Семерджийски? Ами десетките други избраници?
Слава Богу последният състезател дето се блъсна до нас се отрепа, но бутна две дървета.
И докато чета тия новини пак прелитат ниско летящи трещячки.
08:38 07.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БАРС
08:39 07.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Родната полиция ни пази
Полицията ги знаела и говорила с тях. Явно да не правят повече така.
Нема такава държава. Нема такава полиция.
08:42 07.06.2026
41 Кой
08:42 07.06.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
спирачният път е около 40-50 метра🚗
🚗 При скорост от 160км/ч
спирачният път вече е ...
около 160 - 200 метра😨
❗❗❗❗❗❗❗❗❗
08:44 07.06.2026
43 Ред и Дисциплина
До коментар #23 от "айде и тоя":Лично мен това грам не ме успокоява.
Да ги дадат на Индия да ги осъди, ще е най-добре.
Нито ме успокоява, че цигани са извършителите. Сега са, но повечето престъ ници са си "българи". Даже преди вереме турчин депутат преби редови турци и какво стана?
Корупция и безхаберие и шуробаджинащина и некадърност при униформените толупи десетилетия наред и за капак сега си направиха хунта-партия и взеха властта да управляват по хунто-милиционерски.
Коментиран от #58
08:44 07.06.2026
44 Хмм
Коментиран от #54
08:45 07.06.2026
45 Леснов
08:49 07.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Спасението
08:52 07.06.2026
49 Ами
До коментар #34 от "ВКК 531":в Катуница навремето също синовете на Киро цигганина, наречен любовно от бенатова "цар киро", бяха с фалшиви книжки, при това български
08:53 07.06.2026
50 Разбрахме
До коментар #47 от "НПО "Хелзински комитет"":Че си розово пони от ппдб за мигрант таджик ли си омъжен ?
08:54 07.06.2026
51 ООрана държава
08:54 07.06.2026
52 Знамето
До коментар #18 от "Такива си били хората":" Полицията знае всичко и печели от всичко " Бял надпис върху черна лента преминаваща по диагонал през горен десен ъгъл през белия и целения цвят . Червеното да не се закача ,щото е на комунистите и си е нещо като за елементи от "Червената книга "
08:55 07.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 име
До коментар #44 от "Хмм":Айде не се оправдавай с другите. Навсякъде има измамници и тарикати. Дори в държави като в Япония и Китай, последния дори екзекутират за корупция, но това не спира да я има.
Това което е важно е, доколко и спрямо кого се прилага, а на много места е много по-прилежно, отколкото у нас. Никога не е 100%, но едно е за кокошка няма прошка, а друго е да вкараш в затвор президента като в Корея.
А на нас Тодор Живков ни се пресмиваше, че държавни глави не може да се съдят, нали?
08:56 07.06.2026
55 Полгер
09:03 07.06.2026
56 Ае СТИГА БЕ
09:04 07.06.2026
57 Станев
09:09 07.06.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Ред и Дисциплина":Може би визираш случая в който "редовият турчин" който
в нарушение на ЗзДП
-- караше с превишена скорост,
в нарушение на ЗзДП
-- пресече двойна непрекъсната,
в нарушение на ЗзДП
-- навлезе в платното за насрещно движение,
в нарушение на ЗзДП
-- возеше дете без детско столче,
в нарушение на ЗзДП
-- не предприе опит за избягване ПТП
🤔🤔🤔🤔
После другите му виновни❗
09:10 07.06.2026
59 Тома
09:11 07.06.2026
60 Май България !
А Ромска !
Държава !
След Кто Парите от Хазната !
Липсват !
09:12 07.06.2026
61 мосдэнеи
09:12 07.06.2026
62 дядо дръмпир
Коментиран от #71
09:13 07.06.2026
63 И аз да кажа, че ми е скучно
09:15 07.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":...При Бай Тошо сиганити работеха и Чаветата учеха❗...
09:19 07.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Васил
09:21 07.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Закон
09:27 07.06.2026
70 престанете да смятате ,а мислете!
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":при160кмч се изминават 88,88метра за 2 секунди ....при 150кмч се изминават83,33метра за 2 секунди при 120кмч се изминават66,66метра за 2 секунди при 80км в час се изминават 44,44метра за 2 секунди.
Коментиран от #74
09:28 07.06.2026
71 Сиганин
До коментар #62 от "дядо дръмпир":Ко речи?!?
09:34 07.06.2026
72 Хорхе
09:36 07.06.2026
73 Пътен полицай
09:36 07.06.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #70 от "престанете да смятате ,а мислете!":Така е❗ мулетата дето НЕ могат да пишат и НЕ могат да смятат, но карат коли с 200+ коня
трябва да им се набие в кухите кратуни,
че за две секунди ще стигнат от едната врата до другата врата на футболно игрище❗
А решат ли да спират -разстовнието между двете врати НЯМА ДА ИМ СТИГНЕ❗
09:42 07.06.2026
75 Фикри
09:48 07.06.2026