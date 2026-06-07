Криминалист: Шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са се снабдили с чешки книжки

В Чехия се оказва много по-лесно да вземеш шофьорска книжка, а още по-лесно е подмяна на българска с чешка. За придобиването няма изискване кандидатът да има диплома. Т.е. може напълно неграмотен човек да получи свидетелство за управление на превозно средство. Със сигурност шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са имали проблем у нас и те са се снабдили с чешки книжки. Това каза криминалистът Иван Славов в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Освен това имаме и пазар на черно на шофьорски книжки, подчерта експертът. Той посочи, че това не е нещо ново, преди време подобни случаи е имало с британски свидетелства за шофиране. „Виждал съм албански шофьорски книжки, като там преобладават професионалните категории”, допълни криминологът.

По отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. бандата на Калашниците Славов каза, че тук става дума за „нещо, което те са си измислили, това са ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски „бизнес”.

„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генират от този „бизнес” са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали „Христо Ботев”, „Факултета” и др.”, обясни още Славов.