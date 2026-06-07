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Криминалист: Шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са се снабдили с чешки книжки

Криминалист: Шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са се снабдили с чешки книжки

7 Юни, 2026 08:06 2 898 75

  • челопешко шосе-
  • криминалист-
  • чехия-
  • катастрофа-
  • иван славов

За придобиване на чешка шофьорска книжка не се иска диплома, заяви криминалистът Иван Славов

Криминалист: Шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са се снабдили с чешки книжки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Чехия се оказва много по-лесно да вземеш шофьорска книжка, а още по-лесно е подмяна на българска с чешка. За придобиването няма изискване кандидатът да има диплома. Т.е. може напълно неграмотен човек да получи свидетелство за управление на превозно средство. Със сигурност шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са имали проблем у нас и те са се снабдили с чешки книжки. Това каза криминалистът Иван Славов в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Освен това имаме и пазар на черно на шофьорски книжки, подчерта експертът. Той посочи, че това не е нещо ново, преди време подобни случаи е имало с британски свидетелства за шофиране. „Виждал съм албански шофьорски книжки, като там преобладават професионалните категории”, допълни криминологът.

По отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. бандата на Калашниците Славов каза, че тук става дума за „нещо, което те са си измислили, това са ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски „бизнес”.

„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генират от този „бизнес” са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали „Христо Ботев”, „Факултета” и др.”, обясни още Славов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то се знае

    37 1 Отговор
    ама умират хора

    Коментиран от #2

    08:10 07.06.2026

  • 2 Абе

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "то се знае":

    в Чехия нямат ли подобни проблеми като при нас ?!

    Коментиран от #11

    08:11 07.06.2026

  • 3 Хубава работа,ама...

    40 1 Отговор
    ...сигаанска...!

    08:11 07.06.2026

  • 4 Сила

    37 2 Отговор
    Стига бе , полицията да знае ...???!
    Невъзможно ....!!!

    08:12 07.06.2026

  • 5 Ганю

    52 0 Отговор
    И сега кво? Мисирките не смеят нищо да кажат,понеже тия "Калашничета" са от индоевропейски етнос

    08:13 07.06.2026

  • 6 Стара максима!

    58 1 Отговор
    Да сте видели ром да шофира учебна кола до инструктор...?!
    Всичките с купени,или фалшифицирани шофьорски книжки...!

    Коментиран от #28

    08:13 07.06.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    28 0 Отговор
    Продадена държава!

    😫

    08:15 07.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 0 Отговор
    А жертвите вече са ....ЧЕТИРИ😔😔✝️✝️

    Коментиран от #17

    08:15 07.06.2026

  • 9 МП4

    42 0 Отговор
    Тези симпатяги по колко $$$ са кихали до сега на властимащите и най- вече на местния КАТ, както и на кмета , за да не бъдат закачани и санкционирани , за това че не са правоспособни да шофират на територията , на България ?? ФОнзи примат ,който се вряза и той в автобуса дали си е изкарал книжката по надлъжния ред?? Най- виновни са "господата" дали шир на такива маймуни да се клатят на клона и да ядат , жалко за хорицата защото не можем да ги върнем и мн мн такива , които нетрябваше да си тръгнат толкова рано. . . . . . .

    08:15 07.06.2026

  • 10 име

    66 0 Отговор
    Всички ги знаели с какво се занимават, обаче НАП ни праща на нас писъмца за 20 лева нелатена глоба или няколко стотинки невнесена лихва.

    08:15 07.06.2026

  • 11 е то

    41 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Нали преди години гръмна скандал, че в Чехия при рутинни прегледи докторите стерилизирали ромките без да им казват? Значи са си решили проблема.

    08:17 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РОМул и РЕМ

    24 0 Отговор
    В чест на героичната постъпка на смелите войни-ромеи, бързи и яростни, които помогнаха на трима (засега) българи да се преселят в Рая, за всички наши ромеи, случайни съименници на великите западни римляни, трябва да бъде организиран безплатен концерт с ромейския славей Софи Маринова и Азис на някой голям стадион, на който специално за татуираните им тъмни фенове да бъдат произведени мощни светлинни и звукови илюминации, а за удобство на екзалтираната публика, самолет с хербицида ДДТ да обработи пространството под него срещу вредители....

    Коментиран от #23

    08:21 07.06.2026

  • 17 ти за циганите

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ли се тревожиш? жертвите са две от автобуса другите двама починали са от колите те не се броят за жертви …

    Коментиран от #27

    08:22 07.06.2026

  • 18 Такива си били хората

    32 1 Отговор
    "Тези хора са такива и това се знае от полицията." Аха, ясно. Знаели, а нещо правят ли от полицията, освен да си вземат високите заплати? "Тези хора са такива и това се знае от полицията." Толкоз бе. Знаят ги. Пък на който не му харесва, терминал 2 дет съ вика. Махнете оня глупав надпис там нещо за съединението и силата и сложете този: "Тези хора са такива и това се знае от полицията." Даже и на знамето ни го сложете като девиз: "Тези хора са такива и това се знае от полицията."

    Коментиран от #29, #52

    08:23 07.06.2026

  • 19 това е върха на наглостта полицейска

    29 0 Отговор
    много ми е интересно как полицията се хвали как знае циганите с какво се занимават че и на всичкото отгоре му казват бизнес и въобще не ги е срам че това не е трябвало да се допуска ако е имало наистина полиция

    08:24 07.06.2026

  • 20 отивате в неправилна посока -дядо дръмпи

    7 0 Отговор
    всяка мисловна дейност е сложна система от невронни връзки!хубаво е , че за почнахте да мислите....сега ще ви помогна...влезте мисленно в автомобилите на джигитите и в рейса.....кой каква видимост има!още в заданието на загадката "катастрофа челопечене"имаме условие ......Колкото по немислещи -толкова по невинни и винаги правото е в тях....говоря за цигойньрите ако някой не е разбрал....на всичкото отгоре има растителност ,която на теория пречи на немислещите да си променят начина на навързване нещата от пътя...какво става ясно.......такива като тези в автомобилите няма как да предотвратят ПТП защото те са неспособни на критично и всякакво друго по сложно мислене от това аз тук ,а той там!остава шофьора на автобуса...Само той е можел да предотврати ПТП-то защото е оцелял до 61г по бг пътища сред бг-.......Той и те са се видяли ,но......джигитите въобще не им е минало през невронната мрежа ,че някой може да направи ляв завой когато те като колите на нсо се движат по пътя....Шофьора на рейса е мислел друго.Сега нещо ,което малко от вас знаят...когато Рейс от спирка даде мигач ,колите трябва да спрат и да го пуснат в движението!Когато рейс на кръгово даде ляв мигач тоест ще влиза в кръговото ,автомобилите в кръговото трябва да намалят за да го пуснат възможно най бързо в движението.знаците 60са направени за хора ,които управлявайки автомобил знаят ,че не са сами в пътя, а има и други участници в движението.Накрая.......като ви дадох примера с НСО ,който вие с

    08:24 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Двама сводници

    13 0 Отговор
    в Чехия и не само със сума ти и работнички , да не се снабдят с чешки книжки ?!

    08:26 07.06.2026

  • 23 айде и тоя

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "РОМул и РЕМ":

    абе вие четете ли изобщо статиите? 4 човека са мъртви двама са жертви от индия и двама цигани от колите няма нито един българин

    Коментиран от #43

    08:26 07.06.2026

  • 24 дядо дръмпир-вие не мислите полицай иван

    13 0 Отговор
    Накрая.......като ви дадох примера с НСО ,който вие сте забравили отдавна и затова ви настигна този новия случай....Челопечене ,кажете....как в единият случай вие стожерите...Медиите реагирате по един начин , а сега по коренно различен начин....дори във Варна е нямало.....ляв завой ,а вие написахте....ВЗЕЛ предимството на автомобил НСО...Забравихте да споменете ,че Автомобил НСО се е движил с над 200кмч

    08:27 07.06.2026

  • 25 Я пак

    7 0 Отговор
    Българска с чешка или чешка с българска?

    08:27 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "ти за циганите":

    НЕЗникОВ тъ.пизъм за пореден път ❗

    08:28 07.06.2026

  • 28 Парафинова палка

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стара максима!":

    Да, виждал съм !

    08:28 07.06.2026

  • 29 не се безпокойте

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Такива си били хората":

    Няма престъпление, което да не е надлежно документирано в прошнуровани и прономеровани тетрадки и подчертано с червено. Няма измъкване за престъпниците!

    08:28 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ае СТИГА БЕ

    18 0 Отговор
    Полицията била "говорила" с тях по протокол.
    С рекетьори и търговци на плът не се говори.
    Те се "РЕСПЕКТИРАТ"

    08:33 07.06.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    ТРИ-е-те дори елементарни физични факти❗
    Като това, че при скорост от 160км/ч
    пътят изминат за ДВЕ секунди е почти
    100 (СТО) метра. ❗
    Два секунди е нормалното време за реакция-
    т.е. НИТО водачът, нито другите участници имат време да реагират на ОПАСТНОСТ която уж е много далеч❗

    Коментиран от #35, #70

    08:36 07.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВКК 531

    19 0 Отговор
    Неграмотните цигански бандити с фалшиви книжки трябва да бъдат осъдени на максималните години затвор! И да бъдат проверени всички останали подобни екземпляри. Стига управляващите са си затваряли очите!

    Коментиран от #49

    08:37 07.06.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А това трябва да го знае ВСЕКИ навършил СЕДЕМ ГОДИНИ❗
    За да може да пази първо себе си, а после и другите❗

    08:37 07.06.2026

  • 36 Гонката

    11 0 Отговор
    Тук един гербаджийски бизнесменски син помля автомобил и уби трима работяги.

    Писаха един два дни и повече нищо. Какво стана? Ами ония къв беше Семерджийски? Ами десетките други избраници?

    Слава Богу последният състезател дето се блъсна до нас се отрепа, но бутна две дървета.

    И докато чета тия новини пак прелитат ниско летящи трещячки.

    08:38 07.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БАРС

    16 0 Отговор
    ВСИЧКАТА СИГАНИН В ЛУКСОЗНИЯТ ХОТЕЛ КЪДЕТО НА ГЛАВНИЯТ ВХОД ПИШЕ РАБОТАТА ТЕ ПРАВИ СВОБОДЕН.ТОЙ Е ДОСТАТЪСНО ГОЛЯМ МОЖЕ ДА ГИ СЪБЕРЕ ВСИЧКИТЕ.

    08:39 07.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Родната полиция ни пази

    16 0 Отговор
    Бандата на КАЛАШНИЦИТЕ се занимавала с ПРЕСТЪПНА дейност.
    Полицията ги знаела и говорила с тях. Явно да не правят повече така.
    Нема такава държава. Нема такава полиция.

    08:42 07.06.2026

  • 41 Кой

    15 0 Отговор
    е снабдителя на книжките им на тези "бизнесмени" с плът ?

    08:42 07.06.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    🚗 При скорост от 100км/ч
    спирачният път е около 40-50 метра🚗
    🚗 При скорост от 160км/ч
    спирачният път вече е ...
    около 160 - 200 метра😨
    ❗❗❗❗❗❗❗❗❗

    08:44 07.06.2026

  • 43 Ред и Дисциплина

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "айде и тоя":

    Лично мен това грам не ме успокоява.
    Да ги дадат на Индия да ги осъди, ще е най-добре.

    Нито ме успокоява, че цигани са извършителите. Сега са, но повечето престъ ници са си "българи". Даже преди вереме турчин депутат преби редови турци и какво стана?

    Корупция и безхаберие и шуробаджинащина и некадърност при униформените толупи десетилетия наред и за капак сега си направиха хунта-партия и взеха властта да управляват по хунто-милиционерски.

    Коментиран от #58

    08:44 07.06.2026

  • 44 Хмм

    13 0 Отговор
    имаме много романтична представа, че в другите страни законът се спазва по-стриктно отколкото при нас, спомнете си фалшивата немска диплома на Калина от фонд "Земеделие", с която ѝ бяха поверени милиарди, направи гаф с бременността си и като бръкнаха по-надълбоко, разкриха всичко за нея, включително и за дипломата ѝ.

    Коментиран от #54

    08:45 07.06.2026

  • 45 Леснов

    9 0 Отговор
    Още когато влизат в страната с автомобил може заедно с Л.К. да се проверяват и шофьорските книжки . При съмнение е достатъчно да го накараш да изкаже три изречения и да напише още две . Тогава проверка за кой му е дал и защо диплома ,кой и защо му е продал шофьорска книжка и евентуално ако установите изобщо инструктор ,той да е съден заедно с него . Автомобила на пазара в полза на Бюджета . В Кат ходят за регистрации . Ами спрете си и тези корумпирани регистраторски фирми ,на изгонени или бивши величия на КАТ дето гравитират за пари около прегледите в същия този КАТ . Там кой и защо е шофьор не виждате от пачки пари ли ? А небрандираните автомобили не трябва да са на магистралите , а на края на селата въртейки се периодично . Там за да не ядете бой ще трябва наблизо и екип поне от 6-7 от специализираните сили ,поне да потренират на живо както е било преди. На живо видях как със сирени гонят 12 годишно с мощно АТВ в село . Заряза го и избяга пеша през ливада ,но дори и не слязоха . Спряха сирените , оставиха и машината и си заминаха. Тя стоя там до вечерта и си я прибраха онези от махалата по живо ,по здраво . Същите такива са и шофьорите вечер и разликата е само в приетото вещество . Но пък парите от магистралата са важни ? Като наслагахте камери за милиони и скубете народа с милиарди ,къде и какво правят фуражките с татусите и брадите ? Що не са на терен където трябва ? Може би помагат на горските в извозването на дървата от горите ? Или заработват

    08:49 07.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Спасението

    13 0 Отговор
    От такива е директно 9мм макаренко в тиквата инче ще ги пуснат след 5-6 годи и ще убият други хора..... тези изроди нямат място сред обществото

    08:52 07.06.2026

  • 49 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "ВКК 531":

    в Катуница навремето също синовете на Киро цигганина, наречен любовно от бенатова "цар киро", бяха с фалшиви книжки, при това български

    08:53 07.06.2026

  • 50 Разбрахме

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "НПО "Хелзински комитет"":

    Че си розово пони от ппдб за мигрант таджик ли си омъжен ?

    08:54 07.06.2026

  • 51 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ревизия на всички книжки издавани от други страни в ЕС

    08:54 07.06.2026

  • 52 Знамето

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Такива си били хората":

    " Полицията знае всичко и печели от всичко " Бял надпис върху черна лента преминаваща по диагонал през горен десен ъгъл през белия и целения цвят . Червеното да не се закача ,щото е на комунистите и си е нещо като за елементи от "Червената книга "

    08:55 07.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 име

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хмм":

    Айде не се оправдавай с другите. Навсякъде има измамници и тарикати. Дори в държави като в Япония и Китай, последния дори екзекутират за корупция, но това не спира да я има.

    Това което е важно е, доколко и спрямо кого се прилага, а на много места е много по-прилежно, отколкото у нас. Никога не е 100%, но едно е за кокошка няма прошка, а друго е да вкараш в затвор президента като в Корея.
    А на нас Тодор Живков ни се пресмиваше, че държавни глави не може да се съдят, нали?

    08:56 07.06.2026

  • 55 Полгер

    11 0 Отговор
    Ква държа бе?Виждал ли си циганин в Учебна кола и с очила?Всичко е подкупено и компрометирано,манталитет и тарикати от низко качество!

    09:03 07.06.2026

  • 56 Ае СТИГА БЕ

    5 0 Отговор
    Не требе ли българите да имат само БЪЛГАРСКИ шофьорски книжки признати в ЕС.

    09:04 07.06.2026

  • 57 Станев

    0 2 Отговор
    Съболезнование на Чужденците . На всичките 4 -ри починали . Жалко и за стреса над всички останали вкл. деца. В Индонезия са потресени как едно тотално пропаднало племе генно съсипано от вътрешен инбридинг е възможно да просперира на тази територия. Разберете ,че въпреки лукса с който парадират ,доказано и научно и показано в медийни канали си имате работа с недоразвит елементарен хуманоид с функционални природно заложени недостатъци . Другото те си го възпитават с примери от родителите си и обкръжаваща ги племенна среда. Единици от тях са достигнали по-високо ниво и са качествени хора. А за всичко това способства " Делегиран бюджет " в образованието броящ глава добитък за пари въпреки незнанието.

    09:09 07.06.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ред и Дисциплина":

    Може би визираш случая в който "редовият турчин" който
    в нарушение на ЗзДП
    -- караше с превишена скорост,
    в нарушение на ЗзДП
    -- пресече двойна непрекъсната,
    в нарушение на ЗзДП
    -- навлезе в платното за насрещно движение,
    в нарушение на ЗзДП
    -- возеше дете без детско столче,
    в нарушение на ЗзДП
    -- не предприе опит за избягване ПТП
    🤔🤔🤔🤔
    После другите му виновни❗

    09:10 07.06.2026

  • 59 Тома

    3 0 Отговор
    И всички са били на социално подпомагане и телк защото са цигани

    09:11 07.06.2026

  • 60 Май България !

    4 0 Отговор
    Не е Българска !

    А Ромска !

    Държава !

    След Кто Парите от Хазната !

    Липсват !

    09:12 07.06.2026

  • 61 мосдэнеи

    2 0 Отговор
    Всичко в България е постфактум - никаква превенция за нищо. Дайте информация за 16 годишното момче, което изчезна в София, от математическата гимназия, как така изчезват деца, това е скандлано!!!

    09:12 07.06.2026

  • 62 дядо дръмпир

    0 3 Отговор
    Пак ви казвам....когато КОЛАТА НА НСО возеща петков ,уби семейство Българи връщащи се от работа на вилата си.....Вие бяхте по тихи от водата и на всичко отгоре замазахте случая ,като изкарахте виновен убития защото отнел предимство.......на колата на нсо!Сега говорите за циганите.Аз съм на близо 68г.За циганите мога да ви кажа ,че са много сплотени и доста почтенни с хората ,които не ги гледат с омраза!Такива като тези ,които караха като НСО има ,но те като процент са много по-малко от бг с такова.......самочуствие.За разлика от тях вие не сте сплотен етнос и затова просиянците са Виновни ,но това е друга тема на разговор.Знам от стари Българи ,че едно време БЪлгаринът е бил много стойностен и сплотен етнос.Сега ,четейки ви виждам ясно какво е направила учебната система на кгб с вас!пс.Има един етнос вие сте ги кръстили цигани-копанари...Копанари са румънските цигани ,а този етнос са БЪЛГАРИ описани от чудомир като КАлмуците.Не ги бъркайте с това ,че бг е загубила добруджа и те са попаднали под румънска власт.това са Българи ,които имат по тъмна кожа защото са дошли от гръцките земи ,които едно време са наши.говорят чист български и естественно знаят и копанарски защото са били доста години под румънска власт ,докато фюрера не е заставил румъния да ни върне заграбената земя!та в бг има два вида едните са ВЛАХИ ,а другите РУДАРИ ,а Копанарите са повече БЪлгари от вас и мен!Дано се намери някой дето смуче от държавна циса да поправи тази Бъгина от век и мал

    Коментиран от #71

    09:13 07.06.2026

  • 63 И аз да кажа, че ми е скучно

    2 0 Отговор
    Бързи и яростни.

    09:15 07.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...При Бай Тошо сиганити работеха и Чаветата учеха❗...

    09:19 07.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Васил

    6 0 Отговор
    Ние сме страна на неограничените възможност всеки си прави каквото си иска може град да вдигнеш без да те разберат или да измъкнеш от банка 5 милиарда. Как ще ни стигнат Китайците.

    09:21 07.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Закон

    2 0 Отговор
    Закон Ред и Справедливост. Това е нужно на България. Преди 20 година Яне Янев създаде такава партия ,но се оказа,че на територията и закона и реда и справедливостта са УТОПИЯ. По лесно е да се управляват говеда( сега Яне Янев е фермер) , отколкото да се въведе закон,ред и справедливост у нас. Не съм оптимист за бъдещето на България...

    09:27 07.06.2026

  • 70 престанете да смятате ,а мислете!

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    при160кмч се изминават 88,88метра за 2 секунди ....при 150кмч се изминават83,33метра за 2 секунди при 120кмч се изминават66,66метра за 2 секунди при 80км в час се изминават 44,44метра за 2 секунди.

    Коментиран от #74

    09:28 07.06.2026

  • 71 Сиганин

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "дядо дръмпир":

    Ко речи?!?

    09:34 07.06.2026

  • 72 Хорхе

    2 0 Отговор
    Сводници са мангитата. Чешките полицаи също обичат смугли лолитки. Даже и мънгизи не са дали за шофьорските книжки. Корупцията е навсякъде в европейските демокрации. Но обикновенно сочат най- бедните и зависимите от евросредства. Отдавна е даден сигнал "Всеки да се оправя по единично"!

    09:36 07.06.2026

  • 73 Пътен полицай

    2 0 Отговор
    90% от циганите в северозапада са с чешки книжки.И мъже и жени.За другите райони не знам.

    09:36 07.06.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "престанете да смятате ,а мислете!":

    Така е❗ мулетата дето НЕ могат да пишат и НЕ могат да смятат, но карат коли с 200+ коня
    трябва да им се набие в кухите кратуни,
    че за две секунди ще стигнат от едната врата до другата врата на футболно игрище❗
    А решат ли да спират -разстовнието между двете врати НЯМА ДА ИМ СТИГНЕ❗

    09:42 07.06.2026

  • 75 Фикри

    0 0 Отговор
    Всички знаят, но никой, нищо не прави. Защо ?

    09:48 07.06.2026

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