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Задържаха седем души при акция срещу разпространението на наркотици в Русе

Задържаха седем души при акция срещу разпространението на наркотици в Русе

19 Юни, 2026 17:03 562 4

  • наркотици-
  • амфетамин-
  • русе

Във вчерашния ден са били задържани и трима мъже - клиенти на наркоразпространителите

Задържаха седем души при акция срещу разпространението на наркотици в Русе - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Седем души бяха задържани при акция срещу разпространението на наркотици, продължила три дни в Русе, съобщи БНТ.

На 16 юни полицейските служители установили двама мъже на 41 години, в които открили марихуана, амфетамин и метамфетамин. На следващия ден криминалистите стигнали до други две лица - жена на 44 г. и мъж на 31 г., които се оказали на по-високо ниво в схемата за разпространение. При обиск в дома на жената са намерени и иззети марихуана, мобилни телефони, пособия за претегляне и разфасоване на дози, както и сумата от 16 700 евро.

Във вчерашния ден са били задържани и трима мъже - клиенти на наркоразпространителите. Служителите на МВР са разкрили и два специално пригодени „тайника“, разположени на територията на русенски квартал, като според първоначалните данни тези депа са използвани за съхранение на едро на забранени от закона вещества. От тях са иззети значителни количества наркотици, като общото количество на намерената дрога е 2,4 килограма амфетамин и близо 500 гр. марихуана.

Работата по случая – документирането на цялостната престъпна дейност на лицата и установяването на други съучастници, продължава под ръководството на държавното обвинение.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хванали

    0 1 Отговор
    трима наркомана и четерима дилъри-наркомани, още днес има 14 нови на техните места. По този начин няма как да се получат нещата.

    17:17 19.06.2026

  • 3 известна фраза

    0 0 Отговор
    ""Ниеги хващаме с натривки, а те ги пускат - били бракониери рибари.""
    За съда и до сега няма категорични и еднозначни доказателства.

    17:17 19.06.2026

  • 4 ад вокат

    0 0 Отговор
    Везната е за прецизно отмерване на готварска сол за мусаката, а 16 бона са за неотложен ремонт на покрива.... :)

    17:24 19.06.2026