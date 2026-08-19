Джебчии дебнат туристи край Археологическия музей във Варна

Чуждестранни туристи, току-що пристигнали във Варна, все по-често стават жертви на джебчийски кражби. За тревожната тенденция сигнализират от Съюза на екскурзоводите в България, които предупреждават за зачестили посегателства в района на Археологическия музей в града. Само миналата неделя двама туристи от различни автобуси са били ограбени веднага след слизането си в центъра на морската столица. „В рамките на 35 минути, на едно и също място, са извършени две кражби”, съобщи Светла Кръстева от Съюза на екскурзоводите в България в ефира на „Здравей, България”.

Кражбите са станали на 16 август вечерта. Едната екскурзоводка подала сигнал към общата група на колегите си, че нейна туристка е била ограбена. Последвало и второ посегателство. „Откраднати са пари. Портмонето на едната потърпевша впоследствие е намерено до такси”, разясни Кръстева за щетите от набезите.

От бранша се опасяват, че може да става въпрос за нова схема на джебчиите. Туроператорите имат практика да информират предварително за точните маршрути, за началните и крайните точки на пътуванията, което според екскурзоводите може би се следи и от крадците.

Главен инспектор Живко Костадинов, началник в ОДМВР-Варна, съветва гостите на града да бъдат особено внимателни при създаване на някаква суматоха около тях. „Да не оставят без надзор вещите си и да не носят големи суми пари в странични джобове на раници и чанти”, каза той.

От полицията във Варна уверяват, че разполагат с цивилни екипи, които денонощно обикалят най-рисковите райони и реагират бързо на сигнали. „Колегите са много добре обучени, взаимодействат с водачите на градския транспорт, с охраната на моловете”, увери инспектор Костадинов.