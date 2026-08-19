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Бащата на убития в Съединение: Разфасовал го е като животно заради откраднати 1000 евро

Бащата на убития в Съединение: Разфасовал го е като животно заради откраднати 1000 евро

19 Август, 2026 10:38 2 086 47

  • съединение-
  • найден герово-
  • асен димитров

Трупът на 21-годишния Митко Димитров е престоял в чувал няколко дни

Бащата на убития в Съединение: Разфасовал го е като животно заради откраднати 1000 евро - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, че синът ми откраднал!". Това заяви пред бТВ Асен Димитров, бащата на убития 21-годишен мъж от село Найден Герово.

Припомняме, че разследват бивш офицер от полицията за брутално убийство в Съединение на 21-годишен ром от село Найден Герово. Трупът е престоял в чувал няколко дни. Открит е снощи. Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника е открит чувала.

Името на убития е Митко Димитров, с леки умствени проблеми. Работил понякога в овчарника. Има история с кражби. Включително присъда от преди няколко седмици. Откраднал е 1000 евро.
Според версията на задържания за убийството - опитал се да тропа по прозореца на полицая и да влиза да краде. Двамата са се познавали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ии чудо големо

    42 7 Отговор
    Ко толко станало

    Коментиран от #8

    10:46 19.08.2026

  • 2 Ах ,ах

    83 4 Отговор
    Какво казах ,ромът е краднал. И сигурно не е за първи път. Е ,писнало му е на човека.

    10:46 19.08.2026

  • 3 Християнин

    81 5 Отговор
    Браво на човека, да се възстанови на служба и орден Стара планина веднага 👏👏👏

    10:47 19.08.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    79 1 Отговор
    Право е татенцето!Конституционно право е на ромите да не работят,лъжат и крадат !
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:48 19.08.2026

  • 5 ханк рум

    57 1 Отговор
    при мен им режехме и двете ръце

    10:48 19.08.2026

  • 6 Софиянец

    58 1 Отговор
    Бащата на рома си искал 1000те евро ли? 😂

    Коментиран от #11

    10:48 19.08.2026

  • 7 оня с коня

    75 1 Отговор
    Ако разрешат стрелба при влизане с взлом в чуждо жилище ромите ще кротнат много бързо

    Коментиран от #29, #33

    10:49 19.08.2026

  • 8 МВР то

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ии чудо големо":

    ша го изпишем като катастрофа
    о няма проблем

    10:49 19.08.2026

  • 9 да беше

    38 4 Отговор
    го заровил на три-четири места и да няма ядове сега!

    10:50 19.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    46 2 Отговор
    Човека е приложил Крумовите закони за кражба.

    10:50 19.08.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    29 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Бащата иска да бъде разфасован като синчето!
    🤔🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:50 19.08.2026

  • 12 Стенли

    56 2 Отговор
    Ами добре е направил , жалко че са го хванали и сега ще го съдят все едно е убил човек

    10:50 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Делю Хайдутин

    56 0 Отговор
    Като има присъда убитият защо не е в затвора?

    Коментиран от #17

    10:52 19.08.2026

  • 15 Кире потника

    3 36 Отговор
    Полицая е бил инвеститор в историческия парк на фараон Вазелин Михайлов .Фараона тъкмо му е изплатил 1000 евро дивиденти и онзи му ги е откраднал .Веднага Киро сводника-главния жрец на фараона да повежда сектата да защитят милиционера -инвеститор

    10:52 19.08.2026

  • 16 665

    29 2 Отговор
    ромът в неравностойно положение повече така няма да прави.

    10:53 19.08.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    28 0 Отговор

    До коментар #14 от "Делю Хайдутин":

    Съдийте са разпускали в Дубай,и са забравили да напишат присъдата.😎🥳🤣👍

    10:54 19.08.2026

  • 18 Интересно

    8 20 Отговор
    Престъплението е престъпление. Какво ли би трябвало да се случи с всички онези, които укриват пари и крадат десетки хиляди, стотици хиляди, милиони? Олигарси, политици и други, вие знаете кои са с имотите? Или за кокошка няма прошка? Полицаите, защо не тръгнете след мафията и олигарсите, и политиците, адвокатите, съдиите, счетоводителите и много други? Бил офицер, някакъв селяндур ще да е психопата.

    Коментиран от #22, #26, #32

    10:56 19.08.2026

  • 19 Дзак

    17 0 Отговор
    Ами той и нашата Мутра влиза до тършува по домовете!

    10:56 19.08.2026

  • 20 Нормално

    8 3 Отговор
    Естествен подбор.

    10:57 19.08.2026

  • 21 дядо дръмпир-заблуждавате

    31 1 Отговор
    А,Дали са само 1000€????явно убитият е бил толкова нагъл ,че е накарал собственика на кошарата да си навлече лоша карма!Защо пишете Овчар,като това е СОБСТВЕНИК на КОШАРА!

    10:59 19.08.2026

  • 22 Теслатъ

    28 0 Отговор

    До коментар #18 от "Интересно":

    Откраднеш Хилядарка - престъпление, откраднеш Милиони - Уважение!

    11:00 19.08.2026

  • 23 Джо

    3 0 Отговор
    Ами да ги върне бе.

    11:01 19.08.2026

  • 24 МВР = мафия

    4 10 Отговор
    Ичудва ли ви, че полицай е извършил углавно предтапшение? Сефте

    11:06 19.08.2026

  • 25 Дереджето у нас

    23 1 Отговор
    Бащата на крадеца дали има представа колко време трябва да работи такъв като него, за да спести 1000 евро? Но след като не работят, но получават такива помощи, че да могат да живеят от тях, разбира се, че 1000 евро ще им се виждат като дребна сума. И недоумяват защо някой ще им посяга, след като са отишли в дома му само за да си вземат някакви си там 1000 евро!

    Коментиран от #30

    11:08 19.08.2026

  • 26 В един момент и с всички крадци- политиц

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Интересно":

    ..ще се случи същото, българинът е зъл и отмъстителен, трае трае накрая убива

    11:09 19.08.2026

  • 27 Ами дресирали са го да лови престъпници

    1 8 Отговор
    Ако имаше и човешки разум, щеше да служи без грешка.

    11:10 19.08.2026

  • 28 Смехоран

    13 1 Отговор
    Зо 1000евро и аз ше го дехуманизирам

    11:10 19.08.2026

  • 29 Разфасофка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    А сега кой ти пречи?

    11:10 19.08.2026

  • 30 Ти на пенсиониран офицер от МВР

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Дереджето у нас":

    Знаеш ли пенсията му колкое?

    11:11 19.08.2026

  • 31 Айде не го превъзнасяйте!

    2 17 Отговор
    Циганинът откраднал 1000 евро, пенсионерът цял живот е прибирал подкупи.

    11:13 19.08.2026

  • 32 А ти какъв си?

    24 1 Отговор

    До коментар #18 от "Интересно":

    Този "селяндур", след като се е пенсионирал, не е легнал да лежи, да си папа пенсията и да гледа телевизия от сутрин до вечер, а е продължил да работи, но вече като животновъд. Но младото ромче не може да гледа чуждо имане без да посегне да си вземе от готовото. Защото нашите управляващи така ги научиха - ние да работим и да плащаме данъци, те да се излежавати да получават наготово. Затова баща му се чуди как така някой е вдигнал ръка срещу детето му, което само е влязло за да си вземе 1000 евро? Дъртият ром дали има представа как се спестяват 1000 евро?

    Коментиран от #34

    11:14 19.08.2026

  • 33 Нищо няма

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    да разрешат. Всяко нещо трябва да се отвоюва. На когото му стиска.

    Коментиран от #39

    11:15 19.08.2026

  • 34 Аз ли

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "А ти какъв си?":

    Какво значение има? Но е ясно ти какъв си! Ти плащаш на политици и олигарси, администрация. Там отиват много по-голяма част от паричките ти. Или ти си от тях? Искаш ли да папкаш?

    11:17 19.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дудов

    8 1 Отговор
    Кащвото търсил-намерил го е.

    11:18 19.08.2026

  • 37 Цвете

    6 2 Отговор
    ДЕЙСТВИЯТА НА БИВШИЯТ СА УЖАСЯВАЩИ ,НО ИМА НО ЗАЩО Е ПОСТЪПИЛ ПО ТОЗИ ЗВЕРСКИ НАЧИН ,КОГАТО Е МОГЛО ДА ГО ПРЕДАДЕ НА ПОЛИЦИЯТА.ИСТИНА Е ,ЧЕ РОМИТЕ КРАДАТ ОТВРАТИТЕЛНО ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОПАТ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОНЕВИНЯВАТ .ВЛАСТИМАЩИТЕ ГИ " ЗАЩОТАВАТ " САМО КОГАТО ИМАТ " НУЖДА " НА ИЗБОРИТЕ, НАЛИ? НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА КАК ЖИВЕЯТ, РАБОТЯТ ЛИ ?

    Коментиран от #41, #43

    11:19 19.08.2026

  • 38 Пфу, язък!

    12 0 Отговор
    Дятиту било с лека умствена изостаналост, значи е носило у дома доход от инвалидна пенсия плюс помощи, а и то самото е покрадвало и е допринасяло за семейната лапачка и непукизъм. И такова златно дете да иде зян! Не момче , направо кокошка, която снася златни яйца! Язък! Ще го съдим тоя, дето доброволно не си е дал парите, не е направил по едно кафе, за да почерпи детето, пък и е можел и едно агне да му даде, ама явно е скръндза!

    11:21 19.08.2026

  • 39 И защо

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Нищо няма":

    Факти трие, като казвам, че на хората им писна и вземат нещата в свои ръце?

    11:21 19.08.2026

  • 40 Цвете

    2 1 Отговор
    ДЕЙСТВИЯТА НА БИВШИЯТ СА УЖАСЯВАЩИ ,НО ИМА НО ЗАЩО Е ПОСТЪПИЛ ПО ТОЗИ ЗВЕРСКИ НАЧИН ,КОГАТО Е МОГЛО ДА ГО ПРЕДАДЕ НА ПОЛИЦИЯТА.ИСТИНА Е ,ЧЕ РОМИТЕ КРАДАТ ОТВРАТИТЕЛНО ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОПАТ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОНЕВИНЯВАТ .ВЛАСТИМАЩИТЕ ГИ " ЗАЩОТАВАТ " САМО КОГАТО ИМАТ " НУЖДА " НА ИЗБОРИТЕ, НАЛИ? НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА КАК ЖИВЕЯТ, РАБОТЯТ ЛИ ?

    11:21 19.08.2026

  • 41 Не знаем подробности

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Цвете":

    Не знаем какво точно станало. Възможно е бившиятполицай да е бил поставен в ситуация да защитава живота си. Точно защото е бивш полицай, той много добре знае какво следва според нашите закони, ако извършиш убийство дори в момент на неизбежна самоотбрана. Затованего обвинявам. Ромът вероятно е бил достатъчно нагъл и агресивен, убеден, че последици за деянията му няма да има.

    11:28 19.08.2026

  • 42 ами нали е слабоумен . тропал

    0 0 Отговор
    да краде . и полицая го е убил . сега кой ще гледа овцете . селяните са мързеливи . да ги продава . в затвора ще му дават 3 пъти на ден храна и вода .

    11:29 19.08.2026

  • 43 така, така

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Цвете":

    И, като го предадат на полицията, какво ще стане? Нищо! Една измамница - Мариела Димитрова завлече стотици хора с пари в Козлодуй и след това се скри и избяга в Тетевен. Подадохме сигнал в полицията и познайте какво - вече 2 години никакъв резултат.

    11:38 19.08.2026

  • 44 тъкмо е

    1 0 Отговор
    втасал добре за сапунчето , да си къпе човека овчиците

    11:40 19.08.2026

  • 45 Учуден

    3 0 Отговор
    И какво? На аудиторията трябва да ѝ е жал за крадец рецидивист ли?

    11:54 19.08.2026

  • 46 Ужас

    0 0 Отговор
    Лоша работа.Сега всички институции ще дават пресконференций.
    Но някой пак не си е свършил работата.
    като прескачаш постояно колчета,все някога ще се нанижеш

    11:57 19.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.