Бащата на убития в Съединение: Разфасовал го е като животно заради откраднати 1000 евро

"Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, че синът ми откраднал!". Това заяви пред бТВ Асен Димитров, бащата на убития 21-годишен мъж от село Найден Герово.
Припомняме, че разследват бивш офицер от полицията за брутално убийство в Съединение на 21-годишен ром от село Найден Герово. Трупът е престоял в чувал няколко дни. Открит е снощи. Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника е открит чувала.
Името на убития е Митко Димитров, с леки умствени проблеми. Работил понякога в овчарника. Има история с кражби. Включително присъда от преди няколко седмици. Откраднал е 1000 евро.
Според версията на задържания за убийството - опитал се да тропа по прозореца на полицая и да влиза да краде. Двамата са се познавали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ии чудо големо
Коментиран от #8
10:46 19.08.2026
2 Ах ,ах
10:46 19.08.2026
3 Християнин
10:47 19.08.2026
4 Мими Кучева🐕
🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍
10:48 19.08.2026
5 ханк рум
10:48 19.08.2026
6 Софиянец
Коментиран от #11
10:48 19.08.2026
7 оня с коня
Коментиран от #29, #33
10:49 19.08.2026
8 МВР то
До коментар #1 от "Ии чудо големо":ша го изпишем като катастрофа
о няма проблем
10:49 19.08.2026
9 да беше
10:50 19.08.2026
10 Последния Софиянец
10:50 19.08.2026
11 Мими Кучева🐕
До коментар #6 от "Софиянец":Бащата иска да бъде разфасован като синчето!
🤔🦍🦍🦍🥳🤣👍
10:50 19.08.2026
12 Стенли
10:50 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Делю Хайдутин
Коментиран от #17
10:52 19.08.2026
15 Кире потника
10:52 19.08.2026
16 665
10:53 19.08.2026
17 Мими Кучева🐕
До коментар #14 от "Делю Хайдутин":Съдийте са разпускали в Дубай,и са забравили да напишат присъдата.😎🥳🤣👍
10:54 19.08.2026
18 Интересно
Коментиран от #22, #26, #32
10:56 19.08.2026
19 Дзак
10:56 19.08.2026
20 Нормално
10:57 19.08.2026
21 дядо дръмпир-заблуждавате
10:59 19.08.2026
22 Теслатъ
До коментар #18 от "Интересно":Откраднеш Хилядарка - престъпление, откраднеш Милиони - Уважение!
11:00 19.08.2026
23 Джо
11:01 19.08.2026
24 МВР = мафия
11:06 19.08.2026
25 Дереджето у нас
Коментиран от #30
11:08 19.08.2026
26 В един момент и с всички крадци- политиц
До коментар #18 от "Интересно":..ще се случи същото, българинът е зъл и отмъстителен, трае трае накрая убива
11:09 19.08.2026
27 Ами дресирали са го да лови престъпници
11:10 19.08.2026
28 Смехоран
11:10 19.08.2026
29 Разфасофка
До коментар #7 от "оня с коня":А сега кой ти пречи?
11:10 19.08.2026
30 Ти на пенсиониран офицер от МВР
До коментар #25 от "Дереджето у нас":Знаеш ли пенсията му колкое?
11:11 19.08.2026
31 Айде не го превъзнасяйте!
11:13 19.08.2026
32 А ти какъв си?
До коментар #18 от "Интересно":Този "селяндур", след като се е пенсионирал, не е легнал да лежи, да си папа пенсията и да гледа телевизия от сутрин до вечер, а е продължил да работи, но вече като животновъд. Но младото ромче не може да гледа чуждо имане без да посегне да си вземе от готовото. Защото нашите управляващи така ги научиха - ние да работим и да плащаме данъци, те да се излежавати да получават наготово. Затова баща му се чуди как така някой е вдигнал ръка срещу детето му, което само е влязло за да си вземе 1000 евро? Дъртият ром дали има представа как се спестяват 1000 евро?
Коментиран от #34
11:14 19.08.2026
33 Нищо няма
До коментар #7 от "оня с коня":да разрешат. Всяко нещо трябва да се отвоюва. На когото му стиска.
Коментиран от #39
11:15 19.08.2026
34 Аз ли
До коментар #32 от "А ти какъв си?":Какво значение има? Но е ясно ти какъв си! Ти плащаш на политици и олигарси, администрация. Там отиват много по-голяма част от паричките ти. Или ти си от тях? Искаш ли да папкаш?
11:17 19.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дудов
11:18 19.08.2026
37 Цвете
Коментиран от #41, #43
11:19 19.08.2026
38 Пфу, язък!
11:21 19.08.2026
39 И защо
До коментар #33 от "Нищо няма":Факти трие, като казвам, че на хората им писна и вземат нещата в свои ръце?
11:21 19.08.2026
40 Цвете
11:21 19.08.2026
41 Не знаем подробности
До коментар #37 от "Цвете":Не знаем какво точно станало. Възможно е бившиятполицай да е бил поставен в ситуация да защитава живота си. Точно защото е бивш полицай, той много добре знае какво следва според нашите закони, ако извършиш убийство дори в момент на неизбежна самоотбрана. Затованего обвинявам. Ромът вероятно е бил достатъчно нагъл и агресивен, убеден, че последици за деянията му няма да има.
11:28 19.08.2026
42 ами нали е слабоумен . тропал
11:29 19.08.2026
43 така, така
До коментар #37 от "Цвете":И, като го предадат на полицията, какво ще стане? Нищо! Една измамница - Мариела Димитрова завлече стотици хора с пари в Козлодуй и след това се скри и избяга в Тетевен. Подадохме сигнал в полицията и познайте какво - вече 2 години никакъв резултат.
11:38 19.08.2026
44 тъкмо е
11:40 19.08.2026
45 Учуден
11:54 19.08.2026
46 Ужас
Но някой пак не си е свършил работата.
като прескачаш постояно колчета,все някога ще се нанижеш
11:57 19.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.