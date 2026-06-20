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Обвиниха за укривателство жена след убийството на швейцарски бизнесмен

Обвиниха за укривателство жена след убийството на швейцарски бизнесмен

20 Юни, 2026 05:31, обновена 20 Юни, 2026 04:35 956 5

  • прокуратура-
  • убийство-
  • укривателство-
  • обвинение

Елизабет Ланге е привлечена в досъдебно производство за престъпление по чл. 294, ал.1 от Наказателния кодекс

Обвиниха за укривателство жена след убийството на швейцарски бизнесмен - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Районна прокуратура в Перник е привлякла като обвиняема 60-годишна жена за лично укривателство, свързано с умишлено убийство, съобщиха от държавното обвинение.

По данни на прокуратурата Елизабет Ланге е привлечена в досъдебно производство за престъпление по чл. 294, ал.1 от Наказателния кодекс. Разследването сочи, че на 11 август 2022 г. в имот в с. Кладница, община Перник, тя е подпомогнала извършителя на умишлено убийство да избегне наказателно преследване.

Установено е, че след причиняването на смъртта на швейцарски гражданин с инициали Удо Ланге, обвиняемата е оказала съдействие на извършителя Борислав Панев, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението. Освен това тя е предприела действия за създаване на невярна представа относно причините за смъртта, посочват от прокуратурата.

На телефон 112 жената е съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаражно помещение в имота. По-късно тя е заявила версия, че смъртта е настъпила вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние, с което, според обвинението, е затруднила разкриването на обективната истина.

С постановление на разследващ орган спрямо Елизабет Ланге е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд - Перник.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Перник.

От прокуратурата уточняват още, че делото за умишленото убийство на швейцарския гражданин е приключило през 2025 г. с влязла в сила осъдителна присъда срещу Борислав Панев, на когото е наложено наказание от 20 години лишаване от свобода, което той изтърпява към момента.

Швейцарският бизнесмен Удо Ланге бе намерен мъртъв в дома си на 11 август 2022 г. във вилно селище край пернишкото село Кладница.


Перник / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щик Найн

    5 0 Отговор
    Жалко за човека. Ако не се бе женил за пернишка кoвpa, щеше все още да е жив.

    Коментиран от #5

    05:19 20.06.2026

  • 3 Изгубени в превода

    10 0 Отговор
    "швейцарски гражданин с инициали Удо Ланге"...

    Коментиран от #4

    05:23 20.06.2026

  • 4 нали

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изгубени в превода":

    инициали са само първите букви от имената но нашите мисирки няма от каде да го знаят това

    07:07 20.06.2026

  • 5 тоз пък

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Щик Найн":

    много популярно пернишко име е това елизабет нали?

    07:08 20.06.2026