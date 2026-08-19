Разкриха подробности за убийството в Съединение

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева съобщи, че вчера е разкрито тежко криминално престъпление - убийство на 21-годишен мъж, предаде Нова телевизия. По случая е привлечен като обвиняем 63-годишен мъж. По данни от наблюдаващия прокурор предстои внасяне на искане за постоянен арест.
„В ранните часове на 12 август в имота, обитаван от извършителя в Съединение, е дошъл 21-годишният мъж. Двамата били в приятелски отношения, поддържали контакт. Извършителят е животновъд, а жертвата му помагала. Възникнал конфликт между двамата, а причината е неясна. Извършителят произвел два изстрела с незаконна ловна пушка в областта на гърдите на убития“, разкри Христева. По думите ѝ в опит да заличи следите задържаният разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.
„21-годишният мъж е криминално проявен, има предходни осъждания, съвсем скоро е била постановена последната му присъда. Работи се по всички възможни версии, включително самоотбрана. Извършителят е пенсионер. Преди много години е бил служител на полицията“, информира още прокурорът.
20 години и доживотен затвор са сред наказанията, които грозят задържания, ако се докаже умишлено убийство.
По данни на шефа на полицията в Пловдив жертвата била обявена за общодържавно издирване на 13 август. Според разказа му в първите дни след изчезването на 21-годишната жертва задържаният отричал да знае къде е мъжът, като едва след откриването на останките признал за престъплението.
„Има регистрирани няколко на брой разследвания за кражби, но не на имота на арестувания, а молбата за издирване е подадена от баща му след скандал помежду им. Самият задържан ни показа мястото, където е укрил частите от трупа - беше на територията на фермата му. До 2003 г. е работил в ОДМВР-Пловдив, бил е полицейски инспектор. След това се е усамотил да отглежда овце на мястото, където е извършено деянието. Водил е уединен начин на живот“, обясни старши комисар Васил Костадинов.
Припомняме, че тялото на 21-годишен мъж от село Найден Герово беше открито във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Трупът бил поставен в четири чувала, а според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано. За случая беше задържан бивш полицай, който се препитавал като овчар и използвал имота, където е направена зловещата находка.
Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По неофициална информация той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота. 21-годишният е бил осъждан за кражба от Окръжния съд в Пазарджик.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на полицая
17:15 19.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
ми той умрял ма
17:17 19.08.2026
3 Румен
Коментиран от #18
17:17 19.08.2026
4 Пич
Убийство на крадец трябва да бъде законно право, а не престъпление!!!
17:18 19.08.2026
5 маро
17:19 19.08.2026
6 Тити
17:24 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Киро
17:25 19.08.2026
9 Маро ма
17:29 19.08.2026
10 Дзак
17:30 19.08.2026
11 А сега де
Това са фактите....уви...
17:30 19.08.2026
12 Янко
17:47 19.08.2026
13 Питам
17:53 19.08.2026
14 Тиква
17:57 19.08.2026
15 Съвет
Нямат право да убиват крадците, влезли в домовете им да крадат.
18:17 19.08.2026
16 Механик
Кой кого, защо, как... карай, то не е важно изобщо. Важното е едно и с ъщо нещо да го повторите 304 пъти за стане по-дълга статията.
18:30 19.08.2026
17 Да беше питал изкуствения интелект
18:32 19.08.2026
18 Падение
До коментар #3 от "Румен":Колко злоба за 500 евро. Къде ви е "злобата" към онези които крият пари и крадат пари в чували? Къде ви е "злобата" срещу многоимотните придобили безчет имоти по незаконни начини? Къде ви е "злобата" срещу корумпираните? Защото отново тръгнаха потоците от пари към олигархията!
Коментиран от #19
18:36 19.08.2026
19 Забелязъл
До коментар #18 от "Падение":Ти наистина си едно голямо "ПАДЕНИЕ", за такива като тоя индивид дето крадът от бабите и последните им два лева, а след това ги изнасилват и пребиват човек може да събере и най голямата злоба на света браво на човека дето елиминирал тоя паразит БРАВО...👏👏👏👍
19:00 19.08.2026