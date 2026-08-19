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Разкриха подробности за убийството в Съединение

Разкриха подробности за убийството в Съединение

19 Август, 2026 17:10 1 680 19

  • убийство-
  • съединение

Работи се по всички възможни версии, включително самоотбрана. Извършителят е пенсионер. Преди много години е бил служител на полицията

Разкриха подробности за убийството в Съединение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева съобщи, че вчера е разкрито тежко криминално престъпление - убийство на 21-годишен мъж, предаде Нова телевизия. По случая е привлечен като обвиняем 63-годишен мъж. По данни от наблюдаващия прокурор предстои внасяне на искане за постоянен арест.

„В ранните часове на 12 август в имота, обитаван от извършителя в Съединение, е дошъл 21-годишният мъж. Двамата били в приятелски отношения, поддържали контакт. Извършителят е животновъд, а жертвата му помагала. Възникнал конфликт между двамата, а причината е неясна. Извършителят произвел два изстрела с незаконна ловна пушка в областта на гърдите на убития“, разкри Христева. По думите ѝ в опит да заличи следите задържаният разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.

„21-годишният мъж е криминално проявен, има предходни осъждания, съвсем скоро е била постановена последната му присъда. Работи се по всички възможни версии, включително самоотбрана. Извършителят е пенсионер. Преди много години е бил служител на полицията“, информира още прокурорът.

20 години и доживотен затвор са сред наказанията, които грозят задържания, ако се докаже умишлено убийство.

По данни на шефа на полицията в Пловдив жертвата била обявена за общодържавно издирване на 13 август. Според разказа му в първите дни след изчезването на 21-годишната жертва задържаният отричал да знае къде е мъжът, като едва след откриването на останките признал за престъплението.

„Има регистрирани няколко на брой разследвания за кражби, но не на имота на арестувания, а молбата за издирване е подадена от баща му след скандал помежду им. Самият задържан ни показа мястото, където е укрил частите от трупа - беше на територията на фермата му. До 2003 г. е работил в ОДМВР-Пловдив, бил е полицейски инспектор. След това се е усамотил да отглежда овце на мястото, където е извършено деянието. Водил е уединен начин на живот“, обясни старши комисар Васил Костадинов.

Припомняме, че тялото на 21-годишен мъж от село Найден Герово беше открито във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Трупът бил поставен в четири чувала, а според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано. За случая беше задържан бивш полицай, който се препитавал като овчар и използвал имота, където е направена зловещата находка.

Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По неофициална информация той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота. 21-годишният е бил осъждан за кражба от Окръжния съд в Пазарджик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на полицая

    34 3 Отговор
    А президента веднага да го помилва!

    17:15 19.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    7 5 Отговор
    главната подробност е че
    ми той умрял ма

    17:17 19.08.2026

  • 3 Румен

    43 4 Отговор
    Стига писахте за човека. Той трябва да получи похвала дето го е убил. Иначе набезите ще продължават. Ако има закони , той нама да стига да го разфасова. Оправете закона Г-да Мафиоти

    Коментиран от #18

    17:17 19.08.2026

  • 4 Пич

    46 3 Отговор
    Трябва да се официализира правото да опазваш имуществото си със всички сили и средства!!!
    Убийство на крадец трябва да бъде законно право, а не престъпление!!!

    17:18 19.08.2026

  • 5 маро

    46 3 Отговор
    Как само политкоректно пропускаш да пишеш, че жертвата е от тъмно зелените българи и между другото, ако беше в затвора за кражбите сега щеше да е жив.

    17:19 19.08.2026

  • 6 Тити

    15 6 Отговор
    Още един ден в дивият запад

    17:24 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Киро

    18 3 Отговор
    как 1000лв, нали евро?

    17:25 19.08.2026

  • 9 Маро ма

    13 2 Отговор
    шефа още в левове ли ти плаща заплатата?

    17:29 19.08.2026

  • 10 Дзак

    8 1 Отговор
    Някой трябва да се прегледа!

    17:30 19.08.2026

  • 11 А сега де

    15 1 Отговор
    Мара -подробната от Факултето де уж е ,,завършила" журналистика според CV-то и и се е ,,втурнала в криминалният жанр" за закуска ни изтипоса кило кръв и един нож на снимка...а сега....доуточнява след ,като е...изтрезняла ...
    Това са фактите....уви...

    17:30 19.08.2026

  • 12 Янко

    24 1 Отговор
    Много интересно.Циганина е тероризирал старите хора в селото като ги е ограбвал и биел а до сега никой от полицията не го е прибирал понеже са били заети да се чешат

    17:47 19.08.2026

  • 13 Питам

    21 1 Отговор
    Писна ми да питам. Кога най сетне родните депутати ще приемат закона за третата криминална присъда , която да е минимум 30 години ефективен затвор без право на замяна , независимо от размера на престъплението? Тогава рецедивисти като този Митко ще са в затворите , за да не тероризират населението и да не вкарват в беля бившият полицай .

    17:53 19.08.2026

  • 14 Тиква

    17 1 Отговор
    Браво на полицай, ликвидира един бъдещ убиец на някои от нас, плъхове винаги нападат слаби,деца, жени, пенсионери.

    17:57 19.08.2026

  • 15 Съвет

    4 3 Отговор
    Всички да сложат на видно място в домовете си пари и всякакви ценности за да е по-лесно за крадците.
    Нямат право да убиват крадците, влезли в домовете им да крадат.

    18:17 19.08.2026

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    Такъв буломач сте забъркали в тая статия, че и Холмс няма да може да я разплете.
    Кой кого, защо, как... карай, то не е важно изобщо. Важното е едно и с ъщо нещо да го повторите 304 пъти за стане по-дълга статията.

    18:30 19.08.2026

  • 17 Да беше питал изкуствения интелект

    0 0 Отговор
    Да беше питал изкуствения интелект как да се отърве от трупа.

    18:32 19.08.2026

  • 18 Падение

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Румен":

    Колко злоба за 500 евро. Къде ви е "злобата" към онези които крият пари и крадат пари в чували? Къде ви е "злобата" срещу многоимотните придобили безчет имоти по незаконни начини? Къде ви е "злобата" срещу корумпираните? Защото отново тръгнаха потоците от пари към олигархията!

    Коментиран от #19

    18:36 19.08.2026

  • 19 Забелязъл

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Падение":

    Ти наистина си едно голямо "ПАДЕНИЕ", за такива като тоя индивид дето крадът от бабите и последните им два лева, а след това ги изнасилват и пребиват човек може да събере и най голямата злоба на света браво на човека дето елиминирал тоя паразит БРАВО...👏👏👏👍

    19:00 19.08.2026