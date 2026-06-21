Откриха мъртва издирваната жена в района на Банско

Открита е мъртва 40-годишната жена, която беше издирвана в Пирин над Банско.

По информация на bTV тя е намерена, паднала в дълбок улей.

В издирвателната операция се включиха екипи на Планинската спасителна служба – Банско, доброволци и хеликоптер. Сред участниците в акцията беше и кметът на Банско Стойчо Баненски.

Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около инцидента.

Жената се е движила на 20 юни между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.