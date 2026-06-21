Откриха мъртва издирваната жена в района на Банско

Открита е мъртва 40-годишната жена, която беше издирвана в Пирин над Банско.
По информация на bTV тя е намерена, паднала в дълбок улей.
В издирвателната операция се включиха екипи на Планинската спасителна служба – Банско, доброволци и хеликоптер. Сред участниците в акцията беше и кметът на Банско Стойчо Баненски.
Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около инцидента.
Жената се е движила на 20 юни между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град София
Коментиран от #8
17:20 21.06.2026
2 Мнение
Коментиран от #12, #14
17:22 21.06.2026
3 Милен
17:23 21.06.2026
4 Дан Колов
17:28 21.06.2026
5 Дайте повече информация
Кой? Кой? Кой ще плаща?
17:34 21.06.2026
6 паднала в дълбок улей
какво ли е търсила там
17:37 21.06.2026
7 Тц тц
17:37 21.06.2026
8 Соломон
До коментар #1 от "Град София":Aми нещастните хора не ходят на походи
17:38 21.06.2026
9 Анонимен
17:43 21.06.2026
10 Пловдив
17:49 21.06.2026
11 Друг случай
17:49 21.06.2026
12 Всезнайко
До коментар #2 от "Мнение":Отлично мнение!
17:51 21.06.2026
13 Трап
17:52 21.06.2026
14 Стар планинар
До коментар #2 от "Мнение":Никой не е застрахован. Господ да я прости!
Коментиран от #15
18:01 21.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.