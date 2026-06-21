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Откриха мъртва издирваната жена в района на Банско

Откриха мъртва издирваната жена в района на Банско

21 Юни, 2026 17:13, обновена 21 Юни, 2026 17:14 2 391 15

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  • новини българия

Тя е намерена, паднала в дълбок улей

Откриха мъртва издирваната жена в района на Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Открита е мъртва 40-годишната жена, която беше издирвана в Пирин над Банско.

По информация на bTV тя е намерена, паднала в дълбок улей.

В издирвателната операция се включиха екипи на Планинската спасителна служба – Банско, доброволци и хеликоптер. Сред участниците в акцията беше и кметът на Банско Стойчо Баненски.

Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около инцидента.

Жената се е движила на 20 юни между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град София

    11 22 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    Коментиран от #8

    17:20 21.06.2026

  • 2 Мнение

    37 6 Отговор
    Нито зиме, нито лете в планината не се ходи сам/а.

    Коментиран от #12, #14

    17:22 21.06.2026

  • 3 Милен

    26 6 Отговор
    Ами случват се такива неща понякога. На някои хора ,,разходката" по тези места им се струва като разходка в парка, и тръгват неподготвени. В планината никога не трябва да тръгва сам човек, най-добре да е в група от няколко човека, така има по-голяма вероятност да се наслади на излета и да стигне невредим от точка ,,А" до точка ,,Б".

    17:23 21.06.2026

  • 4 Дан Колов

    18 5 Отговор
    Самочувствието понякога убива.

    17:28 21.06.2026

  • 5 Дайте повече информация

    10 15 Отговор
    За пострадалата? Не е леля от село щом военните я издирват?
    Кой? Кой? Кой ще плаща?

    17:34 21.06.2026

  • 6 паднала в дълбок улей

    7 2 Отговор
    жалко за жената
    какво ли е търсила там

    17:37 21.06.2026

  • 7 Тц тц

    12 1 Отговор
    Нали има пътеки, табели какво правят в тези улеи, напряко ли са искали да минат ?

    17:37 21.06.2026

  • 8 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град София":

    Aми нещастните хора не ходят на походи

    17:38 21.06.2026

  • 9 Анонимен

    7 1 Отговор
    Едно подхлъзване!

    17:43 21.06.2026

  • 10 Пловдив

    12 0 Отговор
    Рискът е не по-малък даже и за опитни планинари - природата има безброй начини да изненада и най-подготвените.

    17:49 21.06.2026

  • 11 Друг случай

    9 0 Отговор
    При соца като млади ходехме на походи като групата беше от 20 до 30 души.Водача ни беше опитен и ни водеше по познати маршрути.Тръгвахме от балканско село,добре екипирани и изминавахме около 30км.Посочи ни пропаст със сняг,която избегнахме.Извод-само в група и водач.

    17:49 21.06.2026

  • 12 Всезнайко

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Отлично мнение!

    17:51 21.06.2026

  • 13 Трап

    2 9 Отговор
    Следващия път ще знае да не катери чукари, а други неща.

    17:52 21.06.2026

  • 14 Стар планинар

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Никой не е застрахован. Господ да я прости!

    Коментиран от #15

    18:01 21.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.