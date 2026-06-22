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Куче насочило спасителите към тялото на изчезналата в Пирин туристка

Куче насочило спасителите към тялото на изчезналата в Пирин туристка

22 Юни, 2026 08:31 1 854 34

  • пирин-
  • туристка-
  • мъртва-
  • кончето

Откриха загиналата в един от най-опасните участъци на планината

Куче насочило спасителите към тялото на изчезналата в Пирин туристка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен край на мащабна спасителна акция в Пирин. След два дни издирване с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристката, изчезнала по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“. По последна информация жената е намерена на около 500 метра под въжето по ръба на „Кончето“, като най-вероятно се е подхлъзнала в един от най-трудните и опасни участъци в планината. Случаят отново поставя въпроса за безопасността в планината в началото на активния туристически сезон.

"Сигналът беше подаден на 20 юни в 21:21 часа. Информацията беше, че жената е пренощувала на заслон „Кончето“. В 7:30 часа сутринта тя е изпратила селфи и гласово съобщение на своя приятелка, че тръгва в посока хижа „Вихрен“. След това обаче не е пристигнала нито в хижата, нито в мястото, където е трябвало да отседне". Това заяви в „Здравей България” Иво Валеов от Планинската спасителна служба в Банско.

По думите му спасителите започнали да звънят по хижите в района, за да разберат дали е била забелязана по маршрута. "Събрахме допълнителна информация и поискахме данни за последното местоположение на мобилния ѝ телефон. Така успяхме да стесним района на търсене. В 7:00 ч. сутринта вече бяхме на терен. Използвахме служебен дрон и обходихме района, след което прегледахме заснетите кадри на голям екран. За съжаление не открихме следи от изчезналата жена", обясни той.

Това наложило помощ от въздуха. "Районът беше многократно обходен с хеликоптер. След всеки полет отново извършвахме огледи с дронове, но без резултат. В крайна сметка се наложи да преминем към наземно издирване", подчерта Валеов.

Кметът на Банско Стойчо Баненски, който в неделя участва в издирването и като планински спасител, обясни как е протекла операцията с хеликоптера: „Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа успяхме да бъдем оставени в района на Каменица - изключително ветровито и трудно място за маневриране“.

„Там няма площадка за кацане. Единствената възможност беше хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем да слезем. По-трудната част обаче беше изваждането на пострадалата и транспортирането на спасителния екип от едно от най-труднодостъпните места в Пирин“, подчерта кметът на Банско.

Според спасителите най-вероятно жената се е подхлъзнала. В участъка пътеката пресича снежен склон, а при липса на подходяща екипировка и самоосигуряване рискът е много голям. „Тя е изпратила съобщението си в 7:30 часа сутринта. Възможно е тогава теренът все още да е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно. Това е една от основните опасности през този период от сезона в Пирин“, посочи Баненски.

Жената не е била с котки, но според спасителите е разполагала с добра екипировка. По-скоро е бил избран неподходящ маршрут за конкретните условия, уточниха те.

По време на издирването важна роля е изиграло и кучето, което е било с нея. „Не мога да кажа дали кучето е повлияло на инцидента. Но мога да благодаря на туристите в района, които са го чули и са ни насочили в правилната посока. След като не успяхме да открием жената нито от въздуха, нито с дроновете, насочихме усилията си там. Първо беше открито кучето, а след това и жената“, заяви Баненски.

Спасителите обясниха, че тялото е било на място, което практически е било невидимо както от въздуха, така и от част от наземните позиции. „Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, скални прагове и каменни участъци. Жената се намираше именно в такова място, което значително затрудни откриването ѝ“, обясни кметът на Банско.

Планинските спасители отправиха апел към туристите: „Бъдете внимателни в планината. Преценявайте реално възможностите си, не подценявайте условията, избирайте подходящи маршрути според времето и подготовката си. Винаги носете необходимата екипировка и при нужда се свързвайте с близки или с Планинската спасителна служба за съвет и инструкции“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    31 1 Отговор
    Планината и морето не търпят грешки! И особено - самонадеяност!

    08:35 22.06.2026

  • 2 Пенсионерка

    14 11 Отговор
    сума пара потрошиха за откачалка

    Коментиран от #4, #8

    08:39 22.06.2026

  • 3 един дрон е 200 лева . с него си

    9 4 Отговор
    оглеждаш 200 декара за 30 минути . с 4-5 дрона щяха да я видят в 16 ч . какво да се прави . инцидент . ставаш опитен турист . даваш уроци . купуваш си екипировка . но е паднала като финансиста . по склона . на петрохан ги дириха 7-8 дена . трудно е . нямат нужните умения .

    Коментиран от #12

    08:40 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пенсионерка":

    2 дни изписваха разходи, как не изпратиха и някоя подводница да я търси из планината. В белите държави ги откриват за часове, тук 2 дни и да е била жива, отдавна човек би умрял след тия издирвателни акции тип "здравна пътека".

    Коментиран от #24

    08:48 22.06.2026

  • 5 тц тц

    18 1 Отговор
    Сетих се за един случай отпреди няколко месеца в Китай - беше избягало животно от зоопарк в гъста гориста местност, за час и половина животното беше намерено и заловено без да обхождат района с дни, пуснаха двайсетина дрона с термовизионни детектори, в които бяха въведени физическите данни на целта, имаше и клип, на който се виждаше как дроновете съпоставят големина и размер на всяко открито същество докато не откриха търсеното.

    Коментиран от #6, #11, #18, #28

    08:48 22.06.2026

  • 6 честен ционист

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "тц тц":

    Да, но в Китай ако те намбарат, че разхищаваш държавни пари, ти пращат и квитанция за куршума.

    08:50 22.06.2026

  • 7 БоюЦиганина

    8 4 Отговор
    Дайте му 4 кила вратни пържоли!

    08:50 22.06.2026

  • 8 Емигрант

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пенсионерка":

    От къде "изрови" мозък за да напишеш такава простащина ?

    Коментиран от #21, #30

    08:51 22.06.2026

  • 9 Извода е

    13 5 Отговор
    Спасение от спасители не чакай, ако искате да намерят трупа ви винаги ходете с куче.

    08:54 22.06.2026

  • 10 в България всеки се спасява сам

    11 8 Отговор
    Хора, по-добре не тръгвайте из тия забравени от бога и зарязани от държавата места, за да не ви се налага да разчитате на "спасители", която работа е единствено да точат пари за хеликоптери, песове, екипировка, заплати, ядене 24/7, а реално дали спасяват и по един-двама пияни туристи за пред статистика и медии.

    08:57 22.06.2026

  • 11 Мангъра

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "тц тц":

    Животното вероятно е било с чип, докато при човека е незаконно, ужким.

    Коментиран от #13

    09:01 22.06.2026

  • 12 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "един дрон е 200 лева . с него си":

    Но ако дроновете са повече ще трябва доста спасители да останат без работа, а такава сладка работа, в която си почиваш 360 дни в годината няма къде да намериш...освен ако не станеш депутат.

    09:01 22.06.2026

  • 13 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мангъра":

    Ако е било с чип дрона е нямало да сканира всяко живо същество по размер и форма.

    Коментиран от #14

    09:04 22.06.2026

  • 14 Мангъра

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "1111":

    Той дронът си ги сканира китайчетата по принцип, кой какъв му е социалния рейтинг, просто са го ползвали и в конкретния случай с издирването на друго животно.

    09:08 22.06.2026

  • 15 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Трябва да ходят по двама по тия чукари

    09:09 22.06.2026

  • 16 Даката

    11 0 Отговор
    Когато са сами и правят такива самонадеяни, опасни преходи не е ли добре да обличат някакви яркооцветени със светлоотразителни елементи жилетки така, че да ги откриват по-лесно, току-виж и са успели да спасят и човешки живот по този начин.

    09:13 22.06.2026

  • 17 да си журналист е срамно

    6 3 Отговор
    Не виждам какъв е смисъла на таз новина. Жената е починала , Бог да я прости.

    09:15 22.06.2026

  • 18 Голям

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "тц тц":

    Преди беше "кога ще ги стигнем американците", сега вече ще казваме... кога ще ги стигнем китайците.

    Коментиран от #34

    09:19 22.06.2026

  • 19 Моряка

    11 3 Отговор
    Преминаването през Кончето трябва да се забрани,а подходите към него - надежно оградени.Сума ти народ се подхлъзна и загина там,а властите и обществеността нехаят.

    09:24 22.06.2026

  • 20 Механик

    6 1 Отговор
    "Случаят отново поставя въпроса за безопасността в планината в началото на активния туристически сезон"
    Пред кого се поставя този въпрос? Или просто говорим празни приказки?
    Можеш ли да спреш такъв като тая жена да не се почене по баирите и да отвори работа на спасителите, а на нас да отвори плащане на спасителни операции?
    А сега това "селфи" заради което се е катерила, да иго сложат на некролога. Нали заради пусти селфита и лайкове се чекна по баирите и ядат вмирисани гуроси в Гърция?!

    09:24 22.06.2026

  • 21 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Искаш да кажеш, че си съгласен всеки да си прави каквото си иска, а друг да плаща сметката ли?
    Изобщо,щом си емигрант, що си не си тролиш по форумите на държавата дето миеш чинии, ами пак се натрисаш на наш форум. А, оставете ни на мира, бе! Не стига че бягате от БГ и плюете по всичко наше, ами и категории раздавате!

    09:28 22.06.2026

  • 22 Много кофти

    7 2 Отговор
    От време на време такива самонадеяни тръгват да "покоряват" и някой фризер-осемхилядник и пукват, докато си правят мазохистичния кеф, не изпитвам никакво съжаление към такива хора, не изпитвам съжаление и към такива, които играят на руска рулетка и се прострелват в главата, също така и към пияни шофьори, които са се утрепали докато са шофирали с 300 в града.

    09:29 22.06.2026

  • 23 Немо

    5 3 Отговор
    Не ни замайвайте,а обяснете причините.Кое налага сама жена на 40 години да обикаля планините?Това е възраст в която е изградила семейство,има едно или две деца.Работи и се стреми към кариера,а не да обикаля чукарите и пущинаците.Живота протича в цивилизацията,а не по баирите.Кой ще плаща днес разходите по издирването?Каква е цената?Обяснете на обществото колко ще плати.

    09:37 22.06.2026

  • 24 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    За съжаление сега нямаме подводници и сигурно никога няма да имаме.Новите големи братя още в началото на натрапената ни уж демокрация ни наредиха да бракуваме всичките си подводници.Макар че другият ни верен съюзник,Турция имаше в пъти повече и по добри.Благородни спонсори възтановиха една от тях,сега е музей в Белослав.Атмосферата е гробищна.

    Коментиран от #27, #32

    09:37 22.06.2026

  • 25 И все пак

    4 1 Отговор
    Коя е загиналата?
    Пишете замкучето, за операцията по спасяването, за всичко възможно, но дори и след като излезе нейна снимка с пудела, не се разкрива коя е жената?
    Нещо срамно ли се крие или какво?
    Толкова техника и средства се разходваха за изрирването й, защо се крие самоличността й?
    Няма специални хора, има такива с чадъри или намагнитезирани, или къпещи се в минералната баня в Банкя.

    09:44 22.06.2026

  • 26 Тези самостоятелни и самонадеяни

    1 0 Отговор
    авантюри трябва да се преследват със закон, както се преследва и наркоманията!? Не може откачени хора да си правят кефа, а когато дойде фалът, народа да им плаща безразсъдството. Хеликоптери, спасители, дронове, всичко това струва пари, които могат да се дадат на наистина нуждаещ се човек, например болно дете. Срамота е да събираме капачки за да купят апаратура за болници, и в същото време да се прахосват пари за тъпотиите на невменяеми!? Тръгнала на разходка с кученцето си, сякаш е в парка на тифирич!? Ненормална работа, кога ще станем нормална държава?

    Коментиран от #29

    09:44 22.06.2026

  • 27 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    Както бях писал подводница, така и можеше дае е летяща чиния. На тия, дето изписват разходите може да им дойдат всякакви остроумни идеи, само слетката накрая за възстановяване да е по-дебела.

    09:46 22.06.2026

  • 28 но-то-цо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "тц тц":

    Тук не е така.Тук се борят да няма техника,а само планински спасители които да са на Щат,назначени.Да се трупат точките за пенсия.Нали постоянно за това плачат.Не съм планинар и не съм стъпвал по чукарите,но съм чел,че сам в планината не се ходи.И Джек Лондон така пише.Факт е поредната жертва в детеродна възраст.

    09:47 22.06.2026

  • 29 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тези самостоятелни и самонадеяни":

    Спокойно, то ако нямаше туристи за "спасяване", то спасителите щяха да се преквалифицаират на спасители на диви животни, за което също можеше да точат евросредства.

    09:49 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 е то има 300 хектара хижи

    1 0 Отговор
    положението е кат при черквата . от години само се строи . от 1950г . после вижте ни първи по туризам . не . а по бетон . забранили къщите по планините . а то пълно . хижи . да съборят 2 трети . нямат пари за спасители . 28 милиона за котки, одеала, въжета алпиниски , ток и вода и заплати за хижари . реформа е нужна . в планината всичко е надписано - ждрело, конче , пеперуда, връх , демек е претрусено . пълно е с еко рейнджъри , горски , и какви ли не . затова е постоянно мръсно . можеше да не я търсят .

    10:02 22.06.2026

  • 32 охраджия

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    Остави го нещастника.Не знае какво говори.Чувал е за подводни лодки и защо ги споменава и той не знае.Обучението на екипаж е дълъг и сложен процес.Хемингуей го е казал точно-всичко на 20 мили от брега е провинция.

    10:09 22.06.2026

  • 33 съвет

    0 0 Отговор
    В началото на горските маршрути да има табели с обяснение,че сам не се ходи по баирите,а в група с водач.Нужни са и здравни осигуровки и застраховка.Ако това не е изпълнено всеки дръзнал да наруши правилата е на негова лична отговорност.Сам си бере гайлето.Това го пише дори по входовете на Сентрал парк.След залез слънце общината не отговаря за Вас.Просто и ясно.

    10:26 22.06.2026

  • 34 Кастрева

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Голям":

    Така е защото образованието го издигнаха в култ.Абсолютно качествено образование.Всички олимпиади се печелят от китайци/китайки.Те нямат думата преписвам на изпит.Не разбират и значението и.Затова всичко у дома Ви е китайско.Дори гвоздеи/пирони внасяме от там,а тук няма един цех да ги произвежда.Тук има единствено нагласа за крадене.

    10:42 22.06.2026

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