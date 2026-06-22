Куче насочило спасителите към тялото на изчезналата в Пирин туристка

Трагичен край на мащабна спасителна акция в Пирин. След два дни издирване с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристката, изчезнала по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“. По последна информация жената е намерена на около 500 метра под въжето по ръба на „Кончето“, като най-вероятно се е подхлъзнала в един от най-трудните и опасни участъци в планината. Случаят отново поставя въпроса за безопасността в планината в началото на активния туристически сезон.
"Сигналът беше подаден на 20 юни в 21:21 часа. Информацията беше, че жената е пренощувала на заслон „Кончето“. В 7:30 часа сутринта тя е изпратила селфи и гласово съобщение на своя приятелка, че тръгва в посока хижа „Вихрен“. След това обаче не е пристигнала нито в хижата, нито в мястото, където е трябвало да отседне". Това заяви в „Здравей България” Иво Валеов от Планинската спасителна служба в Банско.
По думите му спасителите започнали да звънят по хижите в района, за да разберат дали е била забелязана по маршрута. "Събрахме допълнителна информация и поискахме данни за последното местоположение на мобилния ѝ телефон. Така успяхме да стесним района на търсене. В 7:00 ч. сутринта вече бяхме на терен. Използвахме служебен дрон и обходихме района, след което прегледахме заснетите кадри на голям екран. За съжаление не открихме следи от изчезналата жена", обясни той.
Това наложило помощ от въздуха. "Районът беше многократно обходен с хеликоптер. След всеки полет отново извършвахме огледи с дронове, но без резултат. В крайна сметка се наложи да преминем към наземно издирване", подчерта Валеов.
Кметът на Банско Стойчо Баненски, който в неделя участва в издирването и като планински спасител, обясни как е протекла операцията с хеликоптера: „Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа успяхме да бъдем оставени в района на Каменица - изключително ветровито и трудно място за маневриране“.
„Там няма площадка за кацане. Единствената възможност беше хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем да слезем. По-трудната част обаче беше изваждането на пострадалата и транспортирането на спасителния екип от едно от най-труднодостъпните места в Пирин“, подчерта кметът на Банско.
Според спасителите най-вероятно жената се е подхлъзнала. В участъка пътеката пресича снежен склон, а при липса на подходяща екипировка и самоосигуряване рискът е много голям. „Тя е изпратила съобщението си в 7:30 часа сутринта. Възможно е тогава теренът все още да е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно. Това е една от основните опасности през този период от сезона в Пирин“, посочи Баненски.
Жената не е била с котки, но според спасителите е разполагала с добра екипировка. По-скоро е бил избран неподходящ маршрут за конкретните условия, уточниха те.
По време на издирването важна роля е изиграло и кучето, което е било с нея. „Не мога да кажа дали кучето е повлияло на инцидента. Но мога да благодаря на туристите в района, които са го чули и са ни насочили в правилната посока. След като не успяхме да открием жената нито от въздуха, нито с дроновете, насочихме усилията си там. Първо беше открито кучето, а след това и жената“, заяви Баненски.
Спасителите обясниха, че тялото е било на място, което практически е било невидимо както от въздуха, така и от част от наземните позиции. „Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, скални прагове и каменни участъци. Жената се намираше именно в такова място, което значително затрудни откриването ѝ“, обясни кметът на Банско.
Планинските спасители отправиха апел към туристите: „Бъдете внимателни в планината. Преценявайте реално възможностите си, не подценявайте условията, избирайте подходящи маршрути според времето и подготовката си. Винаги носете необходимата екипировка и при нужда се свързвайте с близки или с Планинската спасителна служба за съвет и инструкции“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
08:35 22.06.2026
2 Пенсионерка
Коментиран от #4, #8
08:39 22.06.2026
3 един дрон е 200 лева . с него си
Коментиран от #12
08:40 22.06.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Пенсионерка":2 дни изписваха разходи, как не изпратиха и някоя подводница да я търси из планината. В белите държави ги откриват за часове, тук 2 дни и да е била жива, отдавна човек би умрял след тия издирвателни акции тип "здравна пътека".
Коментиран от #24
08:48 22.06.2026
5 тц тц
Коментиран от #6, #11, #18, #28
08:48 22.06.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "тц тц":Да, но в Китай ако те намбарат, че разхищаваш държавни пари, ти пращат и квитанция за куршума.
08:50 22.06.2026
7 БоюЦиганина
08:50 22.06.2026
8 Емигрант
До коментар #2 от "Пенсионерка":От къде "изрови" мозък за да напишеш такава простащина ?
Коментиран от #21, #30
08:51 22.06.2026
9 Извода е
08:54 22.06.2026
10 в България всеки се спасява сам
08:57 22.06.2026
11 Мангъра
До коментар #5 от "тц тц":Животното вероятно е било с чип, докато при човека е незаконно, ужким.
Коментиран от #13
09:01 22.06.2026
12 Така е
До коментар #3 от "един дрон е 200 лева . с него си":Но ако дроновете са повече ще трябва доста спасители да останат без работа, а такава сладка работа, в която си почиваш 360 дни в годината няма къде да намериш...освен ако не станеш депутат.
09:01 22.06.2026
13 1111
До коментар #11 от "Мангъра":Ако е било с чип дрона е нямало да сканира всяко живо същество по размер и форма.
Коментиран от #14
09:04 22.06.2026
14 Мангъра
До коментар #13 от "1111":Той дронът си ги сканира китайчетата по принцип, кой какъв му е социалния рейтинг, просто са го ползвали и в конкретния случай с издирването на друго животно.
09:08 22.06.2026
15 ООрана държава
09:09 22.06.2026
16 Даката
09:13 22.06.2026
17 да си журналист е срамно
09:15 22.06.2026
18 Голям
До коментар #5 от "тц тц":Преди беше "кога ще ги стигнем американците", сега вече ще казваме... кога ще ги стигнем китайците.
Коментиран от #34
09:19 22.06.2026
19 Моряка
09:24 22.06.2026
20 Механик
Пред кого се поставя този въпрос? Или просто говорим празни приказки?
Можеш ли да спреш такъв като тая жена да не се почене по баирите и да отвори работа на спасителите, а на нас да отвори плащане на спасителни операции?
А сега това "селфи" заради което се е катерила, да иго сложат на некролога. Нали заради пусти селфита и лайкове се чекна по баирите и ядат вмирисани гуроси в Гърция?!
09:24 22.06.2026
21 Механик
До коментар #8 от "Емигрант":Искаш да кажеш, че си съгласен всеки да си прави каквото си иска, а друг да плаща сметката ли?
Изобщо,щом си емигрант, що си не си тролиш по форумите на държавата дето миеш чинии, ами пак се натрисаш на наш форум. А, оставете ни на мира, бе! Не стига че бягате от БГ и плюете по всичко наше, ами и категории раздавате!
09:28 22.06.2026
22 Много кофти
09:29 22.06.2026
23 Немо
09:37 22.06.2026
24 Моряка
До коментар #4 от "честен ционист":За съжаление сега нямаме подводници и сигурно никога няма да имаме.Новите големи братя още в началото на натрапената ни уж демокрация ни наредиха да бракуваме всичките си подводници.Макар че другият ни верен съюзник,Турция имаше в пъти повече и по добри.Благородни спонсори възтановиха една от тях,сега е музей в Белослав.Атмосферата е гробищна.
Коментиран от #27, #32
09:37 22.06.2026
25 И все пак
Пишете замкучето, за операцията по спасяването, за всичко възможно, но дори и след като излезе нейна снимка с пудела, не се разкрива коя е жената?
Нещо срамно ли се крие или какво?
Толкова техника и средства се разходваха за изрирването й, защо се крие самоличността й?
Няма специални хора, има такива с чадъри или намагнитезирани, или къпещи се в минералната баня в Банкя.
09:44 22.06.2026
26 Тези самостоятелни и самонадеяни
Коментиран от #29
09:44 22.06.2026
27 честен ционист
До коментар #24 от "Моряка":Както бях писал подводница, така и можеше дае е летяща чиния. На тия, дето изписват разходите може да им дойдат всякакви остроумни идеи, само слетката накрая за възстановяване да е по-дебела.
09:46 22.06.2026
28 но-то-цо
До коментар #5 от "тц тц":Тук не е така.Тук се борят да няма техника,а само планински спасители които да са на Щат,назначени.Да се трупат точките за пенсия.Нали постоянно за това плачат.Не съм планинар и не съм стъпвал по чукарите,но съм чел,че сам в планината не се ходи.И Джек Лондон така пише.Факт е поредната жертва в детеродна възраст.
09:47 22.06.2026
29 честен ционист
До коментар #26 от "Тези самостоятелни и самонадеяни":Спокойно, то ако нямаше туристи за "спасяване", то спасителите щяха да се преквалифицаират на спасители на диви животни, за което също можеше да точат евросредства.
09:49 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 е то има 300 хектара хижи
10:02 22.06.2026
32 охраджия
До коментар #24 от "Моряка":Остави го нещастника.Не знае какво говори.Чувал е за подводни лодки и защо ги споменава и той не знае.Обучението на екипаж е дълъг и сложен процес.Хемингуей го е казал точно-всичко на 20 мили от брега е провинция.
10:09 22.06.2026
33 съвет
10:26 22.06.2026
34 Кастрева
До коментар #18 от "Голям":Така е защото образованието го издигнаха в култ.Абсолютно качествено образование.Всички олимпиади се печелят от китайци/китайки.Те нямат думата преписвам на изпит.Не разбират и значението и.Затова всичко у дома Ви е китайско.Дори гвоздеи/пирони внасяме от там,а тук няма един цех да ги произвежда.Тук има единствено нагласа за крадене.
10:42 22.06.2026