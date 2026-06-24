Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Очевидец за убийството на Лъвов мост: Хвана го за гушата и краката и директно го изхвърли

Очевидец за убийството на Лъвов мост: Хвана го за гушата и краката и директно го изхвърли

24 Юни, 2026 08:42 2 249 39

  • лъвов мост-
  • убийство-
  • наркотици-
  • крими-
  • крими българия-
  • новини българия-
  • българия

Жертвата е била подпряна на парапета, а другият мъж го бута

Очевидец за убийството на Лъвов мост: Хвана го за гушата и краката и директно го изхвърли - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога, разкри бТВ.

Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. Сред първите, които подават сигнал до 112, е и Теодор Илиев.

„Чух викове и се обърнах. Видях как хвърлят момчето, след това се отзовахме на помощ, но видяхме, че вече е късно“, казва Теодор Илиев.

Жертвата е била подпряна на парапета, а другият мъж го бута. Той пада долу и губи живота си в канала. Височината на моста е около 6 метра.

Полицията арестува трима. Един от тях остава в ареста с обвинение. Според свидетели задържаният и жертвата са били колеги и приятели.

Като мият прозорци и си делят парите, бяха много добри приятели, но нещо стана с едни 10 евро. Да, умишлено стана. Директно го хвана, беше в гръб, хвана го за гушата и за краката и директно го изхвърли. Беше златно момче, не беше проблемно въобще. Пушеше „билка“, но не беше проблемно“, разказва Мигел, очевидец и приятел на жертвата и на обвиняемия.

Мигел разказва и че при вчерашния инцидент едно пакетче от така наречената „билка“ за 10 евро е разпалило спора между двамата, който завършва с убийство. Този наркотик е ежедневие за част от хората на Лъвов мост.

Като пуша, ме филмира, замайва ме, то защото вътре има конска упойка и те приспива за минути. Спиш 3 часа с нея. После, като станеш, получаваш кризи от нея и я търсиш като луд. И заради това стават тези проблеми - заради билката“, разказва Мигел.

Прокуратурата ще поиска обвиняемият да остане за постоянно в ареста.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    28 24 Отговор
    Все едно съм попаднал в Сиудад Хуарес, Мексико с тези Мигеловци.

    Коментиран от #4

    08:47 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Точно това написах и аз, ама ме изтриха...

    08:50 24.06.2026

  • 5 щом е дрогиран убиец

    7 3 Отговор
    да го водят в психиатрията . Днешно време ги водят в психиятриата . пушил дрога . а и други имало наркомани . няма ли комуни . метадонови програми . наркомани на шосето . няма да липсват на никой . не ме интересуват .

    08:52 24.06.2026

  • 6 Тулуп Мисирков

    12 9 Отговор
    Еврогейци....забавляват се...

    08:55 24.06.2026

  • 7 резултатът

    31 6 Отговор
    Конска доза, билка, дрога, убийства, Мигеловци, луди, хващане за гуши, мятане през мостове, ножове вн подлези - ето ви евроатлантическите ценности, които получихме след тридесет години напразни мечти по демокрацията.

    Коментиран от #19

    08:58 24.06.2026

  • 8 Реалист

    24 3 Отговор
    Билки, треви, фентанили, кокаини..... Пропаднал народ станахме. Като минавам край Лъвов мост и по центъра около Халите се чувствам сякаш не съм в европейска столица, а в Ориента. Само наркомани, сирийци, иракчани и всякакви цветнокожи.

    Коментиран от #9, #11

    09:03 24.06.2026

  • 9 честен ционист

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Аз докато минавам през тия места и заключвам вратите на колата.

    Коментиран от #14

    09:04 24.06.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Висок стандарт,грабиш,биеш и хвърляш.После следващият. 🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    09:05 24.06.2026

  • 11 Мими Кучева🐕‍🦺

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Споко,не е от еврото!😎🦍🦍🦍🥳🤣👍

    09:06 24.06.2026

  • 12 добре дошли

    1 14 Отговор
    добро пожаловать в руския мир

    09:07 24.06.2026

  • 13 Кажете, че не е вярно

    3 4 Отговор
    Както пеят Обратех ефект
    Накъдето и да гледаш - все е смрад, и кал, и гнус,
    И каквото да говорят - знай, че тва е FAKE NEWS!

    09:11 24.06.2026

  • 14 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Винаги да ги държиш заключени. Никога не знаеш кога ще попаднеш на правилните хора. Но ти специално ще попаднеш. Съдба.

    09:11 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 голям смях

    11 0 Отговор
    "Според свидетели задържаният и жертвата са били колеги и приятели."

    щом имаш такива приятели , защо са ти врагове?

    Коментиран от #18

    09:12 24.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "голям смях":

    Колеги,вероятно квантови физици?🦧😎🦧

    09:14 24.06.2026

  • 19 Хахахаха

    3 14 Отговор

    До коментар #7 от "резултатът":

    Интересно, че само в България се развива така "демокрацията"? Явно е руска демокрация в България, за това е така?

    Коментиран от #24

    09:19 24.06.2026

  • 20 Сталин

    5 2 Отговор
    Не е голяма загуба,следващия моля

    09:22 24.06.2026

  • 21 Тия всички са загубени души.

    12 0 Отговор
    Без образование, без умения, безпомощни в съвременния свят- издържат се с миене на прозорци?!

    Нямат никакъв шанс, нямат доходи, нямат осигуровки , ако доживеят до пенсия- нямат и пенсия.
    Държавата единствена може да се погрижи за тях, да влязат в някаква програма. Но това в България е почти утопия.

    По света имат и благоторителни организации, които финансират програми за социално изпаднали хора, участат доброволци, приюти, кухни, клиники за лечение на зависимости и т.н.

    В България нашите богаташи са алчни, прости парчета, които са безкрайно далеч от тия състояния на толерантност.

    Коментиран от #22, #26, #32

    09:23 24.06.2026

  • 22 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тия всички са загубени души.":

    Идеални са за влака за Кардам.

    09:27 24.06.2026

  • 23 според мен

    11 0 Отговор
    ПУТИН е виновен

    09:29 24.06.2026

  • 24 Хи хи ха ха

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Само в България ли се развива така? Май не си минавал достатъчно през ГКПП на летище София, пардон В.Левски. И на запад е същата гняс и .....

    Коментиран от #25

    09:30 24.06.2026

  • 25 Хахахаха

    2 12 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи ха ха":

    Аз живея на запад. Не ми е нужно да ми обясняваш. Само в България е така. Руска демокрация. За това ви влече да сте руска губерния.

    Коментиран от #27, #28, #31

    09:32 24.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Къде живееш бе мишок?

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Ще ми кажеш , че по гарите,площадите и т.н. на Мюнхен,Франкфурт, Страсбург,Париж,Лондон,Рим е различно? От 25 г. работя и пътувам в цяла Европа, та даже и 1 г. в Маями изкарах. Не било същото!? Говори ги на другите хора, не на мен. Обратен ефект слушай...

    Коментиран от #33

    09:36 24.06.2026

  • 28 Понеже си на запад, за това четеш Факти!

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    На колко сте зле....

    Коментиран от #34

    09:37 24.06.2026

  • 29 убийци на свобода си има

    7 1 Отговор
    Брайвик изби 77 души . по закона на Норвегия получи 20г. и след 2 години излиза . самоук с автоматична пушка и 3 взривни устройства . Избивал ги 4 часа . има хора дето не им дреме за последствията . наглите отвлекоха 14 души за 2 години . секоха им пръсти . плашиха ги . крадоха ги . и са си на свобода . от 40 арестувани . 4 защитени свидетели без присъди . 6 в затвора . и сега 5 са си освободени . такива са законите .

    Коментиран от #35

    09:38 24.06.2026

  • 30 Микеле..

    4 1 Отговор
    друго се беше като се събирахме по три дни само за кекс, сега с тия билки си брахме лайката...

    09:39 24.06.2026

  • 31 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Много е важно друг да е виновен нали? Типична наша черта. На ,запад ми бил?На запад от Истанбул.

    09:41 24.06.2026

  • 32 Аман

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тия всички са загубени души.":

    Аман от толерастия и Колко сме добри, Да помагаме на всеки изпаднал клошар, шото той не е виновен....
    Ми като не иска да живее така, работа има колкото щеш! Отива и се хваща на някой строеж, хваща се на нормална работа и се изхранва от това, което си е заработил...
    Държавата, държавата...
    Най-доброто, което може да направи държавата за тях и за нас като общество,е да събере всички такива от.репки в някакъв вид общежитие или по-лек затвор и да им даде една кирка и лопата да чукат камъни, докато им дойде акъла!

    09:53 24.06.2026

  • 33 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Къде живееш бе мишок?":

    А по руските гари ходил ли си мун чо? Незнам, що все по западните гари ходите, а по руските гари не искате да ходите?

    Коментиран от #37

    10:05 24.06.2026

  • 34 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Понеже си на запад, за това четеш Факти!":

    Аха. И на запад не може да се четат Факти ли, не разбрах?

    Коментиран от #38

    10:06 24.06.2026

  • 35 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "убийци на свобода си има":

    Копей, Брайвик няма да излезе от затвора! Брайвик беше осъден на максималния затвор, който е по закон, но присъдата може да се удължава, ако затворника е опасен за обществото. И Брайвик ще бъде признат за опасен за обществото и ще продължи да бъде в затвора. Не коментарирайте неща, които не са ви ясни и не сте запознати.

    10:09 24.06.2026

  • 36 Коментар

    0 0 Отговор
    Така трябва да направите със свинята Методиев Борисов ако го видите някъде

    10:28 24.06.2026

  • 37 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Първо, драги г-не ,не съм Минчо! Второ и в РФ и в Украйна съм бил. Написах ви ,че по работа много пътувам. И в Китай съм бил, и в Индия съм ходил. В Израел не го броя. Там е друга реалност.
    Избърши си млякото от устата и ми говори с факти, не със лични нападки. По това се познава слабият събеседник, който не разполага с факти, да защити тезата си. Анадтмо? Компресор? Уакаримас?

    10:32 24.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Боби

    0 0 Отговор
    Икак умря при падане от 6 метра във водата?

    10:52 24.06.2026