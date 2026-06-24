Очевидец за убийството на Лъвов мост: Хвана го за гушата и краката и директно го изхвърли

Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога, разкри бТВ.
Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. Сред първите, които подават сигнал до 112, е и Теодор Илиев.
„Чух викове и се обърнах. Видях как хвърлят момчето, след това се отзовахме на помощ, но видяхме, че вече е късно“, казва Теодор Илиев.
Жертвата е била подпряна на парапета, а другият мъж го бута. Той пада долу и губи живота си в канала. Височината на моста е около 6 метра.
Полицията арестува трима. Един от тях остава в ареста с обвинение. Според свидетели задържаният и жертвата са били колеги и приятели.
„Като мият прозорци и си делят парите, бяха много добри приятели, но нещо стана с едни 10 евро. Да, умишлено стана. Директно го хвана, беше в гръб, хвана го за гушата и за краката и директно го изхвърли. Беше златно момче, не беше проблемно въобще. Пушеше „билка“, но не беше проблемно“, разказва Мигел, очевидец и приятел на жертвата и на обвиняемия.
Мигел разказва и че при вчерашния инцидент едно пакетче от така наречената „билка“ за 10 евро е разпалило спора между двамата, който завършва с убийство. Този наркотик е ежедневие за част от хората на Лъвов мост.
„Като пуша, ме филмира, замайва ме, то защото вътре има конска упойка и те приспива за минути. Спиш 3 часа с нея. После, като станеш, получаваш кризи от нея и я търсиш като луд. И заради това стават тези проблеми - заради билката“, разказва Мигел.
Прокуратурата ще поиска обвиняемият да остане за постоянно в ареста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #4
08:47 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
До коментар #2 от "честен ционист":Точно това написах и аз, ама ме изтриха...
08:50 24.06.2026
5 щом е дрогиран убиец
08:52 24.06.2026
6 Тулуп Мисирков
08:55 24.06.2026
7 резултатът
Коментиран от #19
08:58 24.06.2026
8 Реалист
Коментиран от #9, #11
09:03 24.06.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Реалист":Аз докато минавам през тия места и заключвам вратите на колата.
Коментиран от #14
09:04 24.06.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
09:05 24.06.2026
11 Мими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "Реалист":Споко,не е от еврото!😎🦍🦍🦍🥳🤣👍
09:06 24.06.2026
12 добре дошли
09:07 24.06.2026
13 Кажете, че не е вярно
Накъдето и да гледаш - все е смрад, и кал, и гнус,
И каквото да говорят - знай, че тва е FAKE NEWS!
09:11 24.06.2026
14 Ганчо
До коментар #9 от "честен ционист":Винаги да ги държиш заключени. Никога не знаеш кога ще попаднеш на правилните хора. Но ти специално ще попаднеш. Съдба.
09:11 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 голям смях
щом имаш такива приятели , защо са ти врагове?
Коментиран от #18
09:12 24.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "голям смях":Колеги,вероятно квантови физици?🦧😎🦧
09:14 24.06.2026
19 Хахахаха
До коментар #7 от "резултатът":Интересно, че само в България се развива така "демокрацията"? Явно е руска демокрация в България, за това е така?
Коментиран от #24
09:19 24.06.2026
20 Сталин
09:22 24.06.2026
21 Тия всички са загубени души.
Нямат никакъв шанс, нямат доходи, нямат осигуровки , ако доживеят до пенсия- нямат и пенсия.
Държавата единствена може да се погрижи за тях, да влязат в някаква програма. Но това в България е почти утопия.
По света имат и благоторителни организации, които финансират програми за социално изпаднали хора, участат доброволци, приюти, кухни, клиники за лечение на зависимости и т.н.
В България нашите богаташи са алчни, прости парчета, които са безкрайно далеч от тия състояния на толерантност.
Коментиран от #22, #26, #32
09:23 24.06.2026
22 честен ционист
До коментар #21 от "Тия всички са загубени души.":Идеални са за влака за Кардам.
09:27 24.06.2026
23 според мен
09:29 24.06.2026
24 Хи хи ха ха
До коментар #19 от "Хахахаха":Само в България ли се развива така? Май не си минавал достатъчно през ГКПП на летище София, пардон В.Левски. И на запад е същата гняс и .....
Коментиран от #25
09:30 24.06.2026
25 Хахахаха
До коментар #24 от "Хи хи ха ха":Аз живея на запад. Не ми е нужно да ми обясняваш. Само в България е така. Руска демокрация. За това ви влече да сте руска губерния.
Коментиран от #27, #28, #31
09:32 24.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Къде живееш бе мишок?
До коментар #25 от "Хахахаха":Ще ми кажеш , че по гарите,площадите и т.н. на Мюнхен,Франкфурт, Страсбург,Париж,Лондон,Рим е различно? От 25 г. работя и пътувам в цяла Европа, та даже и 1 г. в Маями изкарах. Не било същото!? Говори ги на другите хора, не на мен. Обратен ефект слушай...
Коментиран от #33
09:36 24.06.2026
28 Понеже си на запад, за това четеш Факти!
До коментар #25 от "Хахахаха":На колко сте зле....
Коментиран от #34
09:37 24.06.2026
29 убийци на свобода си има
Коментиран от #35
09:38 24.06.2026
30 Микеле..
09:39 24.06.2026
31 Хи хи хи
До коментар #25 от "Хахахаха":Много е важно друг да е виновен нали? Типична наша черта. На ,запад ми бил?На запад от Истанбул.
09:41 24.06.2026
32 Аман
До коментар #21 от "Тия всички са загубени души.":Аман от толерастия и Колко сме добри, Да помагаме на всеки изпаднал клошар, шото той не е виновен....
Ми като не иска да живее така, работа има колкото щеш! Отива и се хваща на някой строеж, хваща се на нормална работа и се изхранва от това, което си е заработил...
Държавата, държавата...
Най-доброто, което може да направи държавата за тях и за нас като общество,е да събере всички такива от.репки в някакъв вид общежитие или по-лек затвор и да им даде една кирка и лопата да чукат камъни, докато им дойде акъла!
09:53 24.06.2026
33 Хахахаха
До коментар #27 от "Къде живееш бе мишок?":А по руските гари ходил ли си мун чо? Незнам, що все по западните гари ходите, а по руските гари не искате да ходите?
Коментиран от #37
10:05 24.06.2026
34 Хахахаха
До коментар #28 от "Понеже си на запад, за това четеш Факти!":Аха. И на запад не може да се четат Факти ли, не разбрах?
Коментиран от #38
10:06 24.06.2026
35 Хахахаха
До коментар #29 от "убийци на свобода си има":Копей, Брайвик няма да излезе от затвора! Брайвик беше осъден на максималния затвор, който е по закон, но присъдата може да се удължава, ако затворника е опасен за обществото. И Брайвик ще бъде признат за опасен за обществото и ще продължи да бъде в затвора. Не коментарирайте неща, които не са ви ясни и не сте запознати.
10:09 24.06.2026
36 Коментар
10:28 24.06.2026
37 Хи хи хи
До коментар #33 от "Хахахаха":Първо, драги г-не ,не съм Минчо! Второ и в РФ и в Украйна съм бил. Написах ви ,че по работа много пътувам. И в Китай съм бил, и в Индия съм ходил. В Израел не го броя. Там е друга реалност.
Избърши си млякото от устата и ми говори с факти, не със лични нападки. По това се познава слабият събеседник, който не разполага с факти, да защити тезата си. Анадтмо? Компресор? Уакаримас?
10:32 24.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Боби
10:52 24.06.2026