Кървава драма заради любовен триъгълник в Угърчин: Трима души са открити мъртви в общежитие

Криминално проявен мъж уби с нож двама души, а 15-годишно момиче загина след опит да се спаси чрез скок от тераса по време на тежък конфликт в социално общежитие в град Угърчин през нощта срещу 24 юни, съобщават от NOVA. Според първоначалните данни на разследващите кървавата разпра е възникнала по лични мотиви. Служителите на реда вече са задържали заподозрения за тежкото престъпление.
Официалната информация сочи, че сигналът за трагедията е подаден на спешния телефон 112 в малките часове на нощта. Сблъсъкът е възникнал в сграда, която се използва за настаняване на граждани в затруднено социално положение.
Разправията между обитателите бързо е ескалирала, като основните версии на проверяващите органи се въртят около неуредени лични отношения и любовен триъгълник.
В пика на скандала нападателят, който има криминално минало, е извадил нож и е атакувал намиращите се в стаята пълнолетна жена и мъж. Вследствие на нанесените прободни и прорезни рани двамата са издъхнали на място преди пристигането на медицинските екипи.
Свидетел на жестокото нападение е станало 15-годишно момиче, което също се е намирало в помещението. Изпаднало в шок и ужас от разразилото се пред очите му насилие, детето е скочило от терасата на сградата в опит да избяга от местопрестъплението.
Пристигналите на място медици само са установили смъртта му. Първоначалният оглед показва, че девойката не е станала пряка жертва на физическа агресия от страна на извършителя, а е починала от тежките травми, получени при падането от височина. Според данни от източници на медията непълнолетната е страдала и от епилепсия.
Веднага след получаването на тревожния сигнал в района са изпратени полицейски патрули и линейки. Служителите на РУ - Угърчин бързо са локализирали и задържали предполагаемия извършител на двойното убийство.
Районът около социалното общежитие остава блокиран от криминалисти, които извършват огледи и събират веществени доказателства под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат разпитани останалите обитатели на сградата, за да се установят с точност хронологията на събитията и конкретните взаимоотношения между участниците в кървавата драма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ФАКТ
Коментиран от #7, #22, #29, #34
09:14 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бою циганина
Коментиран от #28
09:18 24.06.2026
6 пенчо
Коментиран от #35
09:19 24.06.2026
7 Жюлиета
До коментар #2 от "ФАКТ":Ти си типичния пример за това .
09:20 24.06.2026
8 стават такива драми
09:20 24.06.2026
9 Ужас!
Коментиран от #11, #17
09:20 24.06.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
09:21 24.06.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #9 от "Ужас!":Лъжеш!Налазени сме от евро атлантически ценности!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
09:23 24.06.2026
12 НАСКО
09:24 24.06.2026
13 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
09:27 24.06.2026
14 Коко
Коментиран от #21
09:27 24.06.2026
15 Живко
09:30 24.06.2026
16 1488
09:31 24.06.2026
17 Исторически парк
До коментар #9 от "Ужас!":Не е вярно евроинтегрираме се!
09:31 24.06.2026
18 Радев
"Веднага да се обявят за русофоби, педофили и да се намери връзка с ППДБ."
09:35 24.06.2026
19 Механик
Мигел го фърлили от моста заради "билка" за 10 евро, в Благоевград скачат от джамеците, друсани с по 7-8 вида тежка дрога поръчана по еконта...някаква жена-борец и тя са метнала от джама, щото съквартирантката и иска да се женят... некакъв турбо-фолк идол от 90, дето на 16 години "ударил класациите", и той с фентанилче и айдааа..на оня свет.
Яжте банани и разправяйте, че по байТошово време тия неща са се случвали по-често, ама са ги криели.
09:37 24.06.2026
20 ДеМО. ....КРАЦИЯ Е МАСКИРОВКА НА
09:37 24.06.2026
21 Синергетичен
До коментар #14 от "Коко":Знаеш ли, простите Коковци продължавате да дъвчите на бананите дръжките и ще ти обясня защо:
Бананите, в едно с грейпфурти и портакали са едни от най-евтините пресни плодове, които могат да се ядат през зимата, защото идват от евтини производители от тропиците или другата страна на екватора.
Обаче НРБ-то беше толкова зле с валутата, че беше превърнала тия най-евтини стоки в супер лукс, това че сега ги има във всеки магазин показва, колко по-добре е сега от тогава. Щото тогава си беше една свръх мизерия особено последното десетилетие. И сам Бай Тошо ви го каза, че "социализъма е едно недоносче". Бай Тошо не друг! Тодор Живков!
Обаче тъп Коко продължава да кока като мисирка.
Коментиран от #26, #37
09:44 24.06.2026
22 Ицо
До коментар #2 от "ФАКТ":Като цяло,предполагам разполагаш с огледало!?Погледни го: е това е антитяло!
09:48 24.06.2026
23 провинциалист
09:49 24.06.2026
24 щом са четирима е по скоро
09:50 24.06.2026
25 Вагинит Алекперов
09:50 24.06.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Синергетичен":Яж сега банани на корем бе гьотверен.
Яж храните с химикали.
При комунизма храните бяха 100% чисти тюфлеко.
10:00 24.06.2026
27 Тома
10:00 24.06.2026
28 тиквата съм
До коментар #5 от "бою циганина":буйни и измират за съжаление
от 600 000 намаляха на 440 000
на последните когато блееха за мен
10:02 24.06.2026
29 Имало и по-прости от
До коментар #2 от "ФАКТ":русофободебилите дет само джафкат злобно по Мечока от разстояние
10:04 24.06.2026
30 Много кофти
Коментиран от #33
10:07 24.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Крадеца на пудели
До коментар #30 от "Много кофти":Там камък ако хвърлиш или криминален или бременна ще удариш. Сиукси срещу Команчи.....175 епизод от БГ драмата "ДЕМОКРАЦИЯ"
10:14 24.06.2026
34 Ти си
До коментар #2 от "ФАКТ":Ярък пример за това !
10:16 24.06.2026
35 социално
До коментар #6 от "пенчо":общежитие..какво е това чудо..щом там се събират такива екземпляри..ЦЯЛА държава се превърна в социален експеримент..Напълниха я с работници от Индия, Непал, Пакистан и др.правоверни държави..Очаквайте и от там обикновени прелести..Събират се на групи в гр. Русе..до Лидл в Здравец север..клякат на тревичката и оставят боклуци след себе си..От магазина мълчат, преглътнаха вече това положение..Малко ни нашите мизерници ..сега пък тези с чалми..с едни такива индийски или пакистанки възглавници на главите си..От цял свят намерили от къде да докарват инженери и доктори..То се видя че идват тука само и само да избягат в германска джамахерия..или друг европейски султанат..
10:24 24.06.2026
36 Да ви е честито
10:26 24.06.2026
37 Добре Де
До коментар #21 от "Синергетичен":Да речем, че си прав. Хайде тогава да видим с какво сега е по-добре от тогава? С здравеопазването? С образованието? С мутрите и престъпността ли? С селското приватизирано стопанство, ли ? С развалените кисело мляко, сирене, кашкавал и салами? С металургията и машиностроенето, ли? Сцените в заведенията? Мога да ти изброявам демонкратични хубавни цял ден
10:30 24.06.2026
38 Угърчин
10:31 24.06.2026
39 А досъд-ебно
10:56 24.06.2026
40 4987
10:56 24.06.2026