Кървава драма заради любовен триъгълник в Угърчин: Трима души са открити мъртви в общежитие

Криминално проявен мъж уби с нож двама души, а 15-годишно момиче загина след опит да се спаси чрез скок от тераса по време на тежък конфликт в социално общежитие в град Угърчин през нощта срещу 24 юни, съобщават от NOVA. Според първоначалните данни на разследващите кървавата разпра е възникнала по лични мотиви. Служителите на реда вече са задържали заподозрения за тежкото престъпление.

Официалната информация сочи, че сигналът за трагедията е подаден на спешния телефон 112 в малките часове на нощта. Сблъсъкът е възникнал в сграда, която се използва за настаняване на граждани в затруднено социално положение.

Разправията между обитателите бързо е ескалирала, като основните версии на проверяващите органи се въртят около неуредени лични отношения и любовен триъгълник.

В пика на скандала нападателят, който има криминално минало, е извадил нож и е атакувал намиращите се в стаята пълнолетна жена и мъж. Вследствие на нанесените прободни и прорезни рани двамата са издъхнали на място преди пристигането на медицинските екипи.

Свидетел на жестокото нападение е станало 15-годишно момиче, което също се е намирало в помещението. Изпаднало в шок и ужас от разразилото се пред очите му насилие, детето е скочило от терасата на сградата в опит да избяга от местопрестъплението.

Пристигналите на място медици само са установили смъртта му. Първоначалният оглед показва, че девойката не е станала пряка жертва на физическа агресия от страна на извършителя, а е починала от тежките травми, получени при падането от височина. Според данни от източници на медията непълнолетната е страдала и от епилепсия.

Веднага след получаването на тревожния сигнал в района са изпратени полицейски патрули и линейки. Служителите на РУ - Угърчин бързо са локализирали и задържали предполагаемия извършител на двойното убийство.

Районът около социалното общежитие остава блокиран от криминалисти, които извършват огледи и събират веществени доказателства под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат разпитани останалите обитатели на сградата, за да се установят с точност хронологията на събитията и конкретните взаимоотношения между участниците в кървавата драма.