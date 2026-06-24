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Кървава драма заради любовен триъгълник в Угърчин: Трима души са открити мъртви в общежитие

Кървава драма заради любовен триъгълник в Угърчин: Трима души са открити мъртви в общежитие

24 Юни, 2026 09:13 3 540 40

  • любовен триъгълник-
  • угърчин-
  • убийство-
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  • крими българия

Кървавата разпра е възникнала по лични мотиви

Кървава драма заради любовен триъгълник в Угърчин: Трима души са открити мъртви в общежитие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминално проявен мъж уби с нож двама души, а 15-годишно момиче загина след опит да се спаси чрез скок от тераса по време на тежък конфликт в социално общежитие в град Угърчин през нощта срещу 24 юни, съобщават от NOVA. Според първоначалните данни на разследващите кървавата разпра е възникнала по лични мотиви. Служителите на реда вече са задържали заподозрения за тежкото престъпление.

Официалната информация сочи, че сигналът за трагедията е подаден на спешния телефон 112 в малките часове на нощта. Сблъсъкът е възникнал в сграда, която се използва за настаняване на граждани в затруднено социално положение.

Разправията между обитателите бързо е ескалирала, като основните версии на проверяващите органи се въртят около неуредени лични отношения и любовен триъгълник.

В пика на скандала нападателят, който има криминално минало, е извадил нож и е атакувал намиращите се в стаята пълнолетна жена и мъж. Вследствие на нанесените прободни и прорезни рани двамата са издъхнали на място преди пристигането на медицинските екипи.

Свидетел на жестокото нападение е станало 15-годишно момиче, което също се е намирало в помещението. Изпаднало в шок и ужас от разразилото се пред очите му насилие, детето е скочило от терасата на сградата в опит да избяга от местопрестъплението.

Пристигналите на място медици само са установили смъртта му. Първоначалният оглед показва, че девойката не е станала пряка жертва на физическа агресия от страна на извършителя, а е починала от тежките травми, получени при падането от височина. Според данни от източници на медията непълнолетната е страдала и от епилепсия.

Веднага след получаването на тревожния сигнал в района са изпратени полицейски патрули и линейки. Служителите на РУ - Угърчин бързо са локализирали и задържали предполагаемия извършител на двойното убийство.

Районът около социалното общежитие остава блокиран от криминалисти, които извършват огледи и събират веществени доказателства под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат разпитани останалите обитатели на сградата, за да се установят с точност хронологията на събитията и конкретните взаимоотношения между участниците в кървавата драма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    3 60 Отговор
    Имало и по-прости от Путлерчо.

    Коментиран от #7, #22, #29, #34

    09:14 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бою циганина

    46 4 Отговор
    колко са ми буйни избирателите..

    Коментиран от #28

    09:18 24.06.2026

  • 6 пенчо

    21 3 Отговор
    Човека си търси безплатна храна и легло до края на живота си.

    Коментиран от #35

    09:19 24.06.2026

  • 7 Жюлиета

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ти си типичния пример за това .

    09:20 24.06.2026

  • 8 стават такива драми

    25 2 Отговор
    някой превърта и убива . лъвов мост , унгарската самоубийца, калашниците, на кико охраните дето избиха пенсията с аудито , местан помака дето изтрепа гасарбайтера бебето . ще видим днес колко ще измрат още .

    09:20 24.06.2026

  • 9 Ужас!

    40 0 Отговор
    Съвсем деградирахме - всеки ден убийства и то по абсурдни причини! Пълна липса на ценности и надежда!

    Коментиран от #11, #17

    09:20 24.06.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 4 Отговор
    Не вервам да е било любовен тъпоъгълник!По-скоро е било политически спор между демократични българи,относно новата икономическа политика на правителството.🦧🛴🦧

    09:21 24.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас!":

    Лъжеш!Налазени сме от евро атлантически ценности!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    09:23 24.06.2026

  • 12 НАСКО

    21 2 Отговор
    Ман..г..аса..ри Сър!

    09:24 24.06.2026

  • 13 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    31 2 Отговор
    България загуби три бангаранги.😪

    09:27 24.06.2026

  • 14 Коко

    41 2 Отговор
    След 35 години демокрация пълна деградация.Стадо диваци ама се радват че банани имало и в Европата можели да ходят.Мъка мъка и пак мъка за петте процента мислещи.

    Коментиран от #21

    09:27 24.06.2026

  • 15 Живко

    4 5 Отговор
    Когато трепат такваз жена върти опашка, никои не е на загуба.

    09:30 24.06.2026

  • 16 1488

    12 0 Отговор
    у угьрчин са само тьрчин

    09:31 24.06.2026

  • 17 Исторически парк

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас!":

    Не е вярно евроинтегрираме се!

    09:31 24.06.2026

  • 18 Радев

    4 15 Отговор
    Заповед на министъра:

    "Веднага да се обявят за русофоби, педофили и да се намери връзка с ППДБ."

    09:35 24.06.2026

  • 19 Механик

    30 4 Отговор
    Яжте банани бе! Кво са мотате?
    Мигел го фърлили от моста заради "билка" за 10 евро, в Благоевград скачат от джамеците, друсани с по 7-8 вида тежка дрога поръчана по еконта...някаква жена-борец и тя са метнала от джама, щото съквартирантката и иска да се женят... некакъв турбо-фолк идол от 90, дето на 16 години "ударил класациите", и той с фентанилче и айдааа..на оня свет.
    Яжте банани и разправяйте, че по байТошово време тия неща са се случвали по-често, ама са ги криели.

    09:37 24.06.2026

  • 20 ДеМО. ....КРАЦИЯ Е МАСКИРОВКА НА

    16 0 Отговор
    ДЕМОН.. ..ИЗАЦИЯ..........

    09:37 24.06.2026

  • 21 Синергетичен

    8 19 Отговор

    До коментар #14 от "Коко":

    Знаеш ли, простите Коковци продължавате да дъвчите на бананите дръжките и ще ти обясня защо:
    Бананите, в едно с грейпфурти и портакали са едни от най-евтините пресни плодове, които могат да се ядат през зимата, защото идват от евтини производители от тропиците или другата страна на екватора.
    Обаче НРБ-то беше толкова зле с валутата, че беше превърнала тия най-евтини стоки в супер лукс, това че сега ги има във всеки магазин показва, колко по-добре е сега от тогава. Щото тогава си беше една свръх мизерия особено последното десетилетие. И сам Бай Тошо ви го каза, че "социализъма е едно недоносче". Бай Тошо не друг! Тодор Живков!

    Обаче тъп Коко продължава да кока като мисирка.

    Коментиран от #26, #37

    09:44 24.06.2026

  • 22 Ицо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Като цяло,предполагам разполагаш с огледало!?Погледни го: е това е антитяло!

    09:48 24.06.2026

  • 23 провинциалист

    9 0 Отговор
    Поради липса на физическо описание съдя, че най-вероятно няколко броя евроатлантически ценности са направили бангаранга.

    09:49 24.06.2026

  • 24 щом са четирима е по скоро

    9 0 Отговор
    любовен четириъгълник . единия е жив . убиеца се е защитил и оцелял . няма да се разбере цялата истина . твърде лично е с нож да ги изколи и избие . или е свързано с наркотици или ревност , а такъв садизъм е възможен при рецидивисти . имаше една старица от секция за гласуване . намериха я сутринта без дрехи и клана . един дрогиран рецидивист я е следил от спирката .

    09:50 24.06.2026

  • 25 Вагинит Алекперов

    1 4 Отговор
    Бедняците се убиват един друг.

    09:50 24.06.2026

  • 26 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Синергетичен":

    Яж сега банани на корем бе гьотверен.
    Яж храните с химикали.
    При комунизма храните бяха 100% чисти тюфлеко.

    10:00 24.06.2026

  • 27 Тома

    7 0 Отговор
    В Угърчин българин е само бай Иван циганина

    10:00 24.06.2026

  • 28 тиквата съм

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "бою циганина":

    буйни и измират за съжаление
    от 600 000 намаляха на 440 000
    на последните когато блееха за мен

    10:02 24.06.2026

  • 29 Имало и по-прости от

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    русофободебилите дет само джафкат злобно по Мечока от разстояние

    10:04 24.06.2026

  • 30 Много кофти

    6 0 Отговор
    И като прочета, че бил криминално проявен, известен на органите на реда и ми става още по-кофти... Надявам се този да изгние в затвора и хайде без такива идиотщини... да го пуснете след някоя и друга година, щото бил казал че вече се е променил... помислете, за другите боклуци и убийци, които виждат, че всъщност никак не е лошо да си в затвора, щото те пускат, като се позабрави за този случай.

    Коментиран от #33

    10:07 24.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Крадеца на пудели

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Много кофти":

    Там камък ако хвърлиш или криминален или бременна ще удариш. Сиукси срещу Команчи.....175 епизод от БГ драмата "ДЕМОКРАЦИЯ"

    10:14 24.06.2026

  • 34 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ярък пример за това !

    10:16 24.06.2026

  • 35 социално

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "пенчо":

    общежитие..какво е това чудо..щом там се събират такива екземпляри..ЦЯЛА държава се превърна в социален експеримент..Напълниха я с работници от Индия, Непал, Пакистан и др.правоверни държави..Очаквайте и от там обикновени прелести..Събират се на групи в гр. Русе..до Лидл в Здравец север..клякат на тревичката и оставят боклуци след себе си..От магазина мълчат, преглътнаха вече това положение..Малко ни нашите мизерници ..сега пък тези с чалми..с едни такива индийски или пакистанки възглавници на главите си..От цял свят намерили от къде да докарват инженери и доктори..То се видя че идват тука само и само да избягат в германска джамахерия..или друг европейски султанат..

    10:24 24.06.2026

  • 36 Да ви е честито

    0 2 Отговор
    Промяната идва с министър президента. По-бързо от очакваното

    10:26 24.06.2026

  • 37 Добре Де

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Синергетичен":

    Да речем, че си прав. Хайде тогава да видим с какво сега е по-добре от тогава? С здравеопазването? С образованието? С мутрите и престъпността ли? С селското приватизирано стопанство, ли ? С развалените кисело мляко, сирене, кашкавал и салами? С металургията и машиностроенето, ли? Сцените в заведенията? Мога да ти изброявам демонкратични хубавни цял ден

    10:30 24.06.2026

  • 38 Угърчин

    1 1 Отговор
    1975 българи и 155 индианеца

    10:31 24.06.2026

  • 39 А досъд-ебно

    1 0 Отговор
    производство образувано ли е, протоколи, разпити и т. н направихте ли????

    10:56 24.06.2026

  • 40 4987

    0 0 Отговор
    Избраха пенсионер за министър-председател.

    10:56 24.06.2026