Екшън в Лом: Брадва, камъни и изстрели с пистолет при скандал между съседи

Екшън и агресия между съседи в Лом, съобщиха от полицията.

На 24 юни е подаден сигнал за мъж, който стреля по съседите си на улица „Тунджа“, уточни dariknews.bg.

Установени са участниците в скандала - жена на 46 г. и двама мъже - на 45 и 19 г. и техен съсед на 49 г. 49-годишният мъж е извадил брадва, с която отправил заплахи.

След като другите участници започнали да хвърлят камъни по него, той възпроизвел изстрели по улицата в тяхна посока с въздушен пистолет, използвайки гумени топчета.