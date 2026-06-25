Новини
Крими »
Екшън в Лом: Брадва, камъни и изстрели с пистолет при скандал между съседи

Екшън в Лом: Брадва, камъни и изстрели с пистолет при скандал между съседи

25 Юни, 2026 18:42 448 7

  • съседски скандал-
  • криминално-
  • въздушен пистолет-
  • лом-
  • съседи стрелба

Установени са участниците в скандала - жена на 46 г. и двама мъже - на 45 и 19 г. и техен съсед на 49 г.

Екшън в Лом: Брадва, камъни и изстрели с пистолет при скандал между съседи - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екшън и агресия между съседи в Лом, съобщиха от полицията.

На 24 юни е подаден сигнал за мъж, който стреля по съседите си на улица „Тунджа“, уточни dariknews.bg.

Установени са участниците в скандала - жена на 46 г. и двама мъже - на 45 и 19 г. и техен съсед на 49 г. 49-годишният мъж е извадил брадва, с която отправил заплахи.

След като другите участници започнали да хвърлят камъни по него, той възпроизвел изстрели по улицата в тяхна посока с въздушен пистолет, използвайки гумени топчета.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 2 Отговор
    руско или турско гаварящи ?

    Коментиран от #6

    18:43 25.06.2026

  • 2 морския

    13 0 Отговор
    Лом - резерват на сиукси !

    18:44 25.06.2026

  • 3 666

    3 1 Отговор
    "въздушен пистолет с гумени топчета"

    а разрешително има ли???

    18:44 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    6 0 Отговор
    брадвите и те ли гумени ?

    18:49 25.06.2026

  • 6 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Градски са ти, Мартично. Градски. Нито руско, нито турскоговорящи са. Обикновени роми от Лом са. Точно като тебе. Хахаха!

    18:50 25.06.2026

  • 7 Сталин

    5 0 Отговор
    То в Лом само дивеч живее

    18:51 25.06.2026