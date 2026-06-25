Екшън в Лом: Брадва, камъни и изстрели с пистолет при скандал между съседи

Екшън и агресия между съседи в Лом, съобщиха от полицията.
На 24 юни е подаден сигнал за мъж, който стреля по съседите си на улица „Тунджа“, уточни dariknews.bg.
Установени са участниците в скандала - жена на 46 г. и двама мъже - на 45 и 19 г. и техен съсед на 49 г. 49-годишният мъж е извадил брадва, с която отправил заплахи.
След като другите участници започнали да хвърлят камъни по него, той възпроизвел изстрели по улицата в тяхна посока с въздушен пистолет, използвайки гумени топчета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #6
18:43 25.06.2026
2 морския
18:44 25.06.2026
3 666
а разрешително има ли???
18:44 25.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1488
18:49 25.06.2026
6 Механик
До коментар #1 от "1488":Градски са ти, Мартично. Градски. Нито руско, нито турскоговорящи са. Обикновени роми от Лом са. Точно като тебе. Хахаха!
18:50 25.06.2026
7 Сталин
18:51 25.06.2026