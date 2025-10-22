Посред бял ден касоразбивач задигна злато, оръжие и много пари от сейф в Лом

Обир като на кино е извършен в Лом, съобщават от полицията. Крадци са разбили каса и са задигнали това, което е държано вътре.

Престъплението е станало посред бял ден, между 7.50 и 14.30 часа вчера. Ловък касоразбивач успял да взломи вратата на метален сейф, разказва "Булнюз".

В нея имало голяма сума пари, инвестиционно злато, други златни накити и пистолет, който е регистриран и законно притежаван.

Когато установил кражбата, стопанинът веднага подал сигнал в полицията. Униформени направили оглед, но към момента няма ясни доказателства за това кой е извършителят.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.