Посред бял ден касоразбивач задигна злато, оръжие и много пари от сейф в Лом

Обир като на кино е извършен в Лом, съобщават от полицията. Крадци са разбили каса и са задигнали това, което е държано вътре.
Престъплението е станало посред бял ден, между 7.50 и 14.30 часа вчера. Ловък касоразбивач успял да взломи вратата на метален сейф, разказва "Булнюз".
В нея имало голяма сума пари, инвестиционно злато, други златни накити и пистолет, който е регистриран и законно притежаван.
Когато установил кражбата, стопанинът веднага подал сигнал в полицията. Униформени направили оглед, но към момента няма ясни доказателства за това кой е извършителят.
По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.
1 Дориана
12:47 22.10.2025
2 ЯСНО!
Коментиран от #5, #6
12:49 22.10.2025
3 Сталин
12:50 22.10.2025
4 Умен по цялата глава
12:59 22.10.2025
5 Новичок
До коментар #2 от "ЯСНО!":Ясно,ама авторката за Гр.Лом пише.
13:48 22.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.