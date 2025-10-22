Новини
Крими
Посред бял ден касоразбивач задигна злато, оръжие и много пари от сейф в Лом

22 Октомври, 2025 12:41 1 152 6

  • косоразбивач-
  • лом-
  • крадец-
  • сейф

По случая е образувано досъдебно производство

Посред бял ден касоразбивач задигна злато, оръжие и много пари от сейф в Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обир като на кино е извършен в Лом, съобщават от полицията. Крадци са разбили каса и са задигнали това, което е държано вътре.

Престъплението е станало посред бял ден, между 7.50 и 14.30 часа вчера. Ловък касоразбивач успял да взломи вратата на метален сейф, разказва "Булнюз".

В нея имало голяма сума пари, инвестиционно злато, други златни накити и пистолет, който е регистриран и законно притежаван.

Когато установил кражбата, стопанинът веднага подал сигнал в полицията. Униформени направили оглед, но към момента няма ясни доказателства за това кой е извършителят.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    6 0 Отговор
    Много ясно, хората вземат пример от кражбите при управляващите политици и техните патерици и започват да копират тяхното поведение..

    12:47 22.10.2025

  • 2 ЯСНО!

    7 2 Отговор
    Тия,след като обраха скъпи бижута от Лувъра,са прескочили до Ловеч...

    Коментиран от #5, #6

    12:49 22.10.2025

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    Да се краде от бандити и корумпета не е престъпление

    12:50 22.10.2025

  • 4 Умен по цялата глава

    10 0 Отговор
    Кръга от заподозрени се стеснява до онези,които са знаели,че в Лом има каса . .Още повече се стеснява до онези,които са знаели какво има в нея ....Елементарно,Уотсън !!!

    12:59 22.10.2025

  • 5 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО!":

    Ясно,ама авторката за Гр.Лом пише.

    13:48 22.10.2025

