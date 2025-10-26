Хванаха наркодилър на жп гарата в Лом, съобщава БТА. Мъжът е задържан при слизане от влак. Случаят е от 25 октомври.

При извършеният му обиск в него са открити канабис, амфетамин, кокаин, голяма парична сума и злато.

До ареста се стигнало след получен сигнал, че пласьор на дрога пътува към Лом с влак. Лицето е задържано на жп гарата в крайдунавския град при слизане от пътнически влак към 16:05 часа.

Служителите на МВР иззели при обиска на 46-годишният мъж 49,73 грама хероин, 8,32 грама кокаин, 21,83 грама метаанфетамин, 0,96 грама канабис, 15 хил. лева в брой в банкноти с различен номинал, шест хил. паунда в брой и две златни монети - инвестиционно злато на стойност 15 хил. лева.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.