Хванаха наркодилър на жп гарата в Лом

26 Октомври, 2025 17:22 433 2

При извършеният му обиск в него са открити канабис, амфетамин, кокаин, голяма парична сума и злато

Хванаха наркодилър на жп гарата в Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хванаха наркодилър на жп гарата в Лом, съобщава БТА. Мъжът е задържан при слизане от влак. Случаят е от 25 октомври.

При извършеният му обиск в него са открити канабис, амфетамин, кокаин, голяма парична сума и злато.

До ареста се стигнало след получен сигнал, че пласьор на дрога пътува към Лом с влак. Лицето е задържано на жп гарата в крайдунавския град при слизане от пътнически влак към 16:05 часа.

Служителите на МВР иззели при обиска на 46-годишният мъж 49,73 грама хероин, 8,32 грама кокаин, 21,83 грама метаанфетамин, 0,96 грама канабис, 15 хил. лева в брой в банкноти с различен номинал, шест хил. паунда в брой и две златни монети - инвестиционно злато на стойност 15 хил. лева.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигурно е

    1 2 Отговор
    търсил някой машинист да му продаде...

    17:31 26.10.2025

  • 2 Посетител

    3 0 Отговор
    Сто на сто, конкуренцията има пръст в това залавяне...

    17:31 26.10.2025