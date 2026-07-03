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Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди се е укривал с дни

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди се е укривал с дни

3 Юли, 2026 08:20 795 8

  • 11-годишна-
  • наталия асенова-
  • асен симеонов

Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди се е укривал с дни - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

40-годишният Асен Симеонов, основен заподозрян за отвличането на 11-годишната Наталия Асенова, е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. По време на предишното издирване е използвал изоставени и необитаеми къщи, където е следял развитието на акцията чрез радио и телевизия. Именно поради тази причина полицията избягва да съобщава подробности за посоката на разследването и предприетите действия, съобщава Нова тв.

Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода, което допълнително усложнява операцията по издирването.

Междувременно майката на Наталия в ефира на „Здравей, България“ за първи път публично разказа своята версия за събитията в нощта на изчезването. По думите ѝ рано сутринта в понеделник бившият ѝ партньор нахлул в дома, докато семейството спяло. Жената твърди, че е била вързана и пребита, при което е получила счупване на ръката. Според думите ѝ мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх Наталия напуснала дома заедно с него.

Близки на семейството твърдят, че след отвеждането си момичето е успяло два пъти да се свърже по телефона със свой роднина. По техни думи тя е питала единствено дали майка ѝ е жива и в безопасност.

Нови въпроси поражда и информацията за издадена в миналото ограничителна заповед срещу мъжа. Според сестрата на Наталия такава е била наложена, но впоследствие е отпаднала. От организации, работещи с жертви на домашно насилие, коментират, че в подобни случаи показанията на пострадалия често могат да бъдат достатъчно основание за налагане и поддържане на защитни мерки.

Към момента няма други достоверни сигнали за местонахождението на детето извън района на Юнак и Бързица. Именно там и днес продължават основните издирвателни действия. Според доброволците разстоянието от Константиново до мястото на предполагаемото им забелязване може да бъде изминато пеша за няколко дни, което съответства на времето, изминало от изчезването им.

Допълнително затруднение за издирването са създали проливните валежи през изминалата нощ. Въпреки това екипите остават на терен с надеждата, че последните свидетелски сигнали ще помогнат за откриването на момичето и безопасното му завръщане при семейството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Абе какво стана

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    с бюджета на добрата олигархия?

    08:27 03.07.2026

  • 2 Бфбж

    7 2 Отговор
    Полиция и охранители свикнали само камери да гледат. Kokoшкapи да нарочват. Когато стане въпрос за сериозно издирване и тежко престъпление- нищо.

    08:28 03.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    3 2 Отговор
    готин е

    08:29 03.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Има опит в укриването, като малък е играл с часове на жмичка!

    08:29 03.07.2026

  • 5 честген ционист

    1 2 Отговор
    Нещо няма мотив в тая история.

    08:34 03.07.2026

  • 6 Комисар Корадо Катани

    4 0 Отговор
    "По време на предишното издирване е използвал изоставени и необитаеми къщи, където е следял развитието на акцията чрез радио и телевизия. Именно поради тази причина полицията избягва да съобщава подробности за посоката на разследването и предприетите действия"

    Човекът е професионален беглец. Когато се крие си носи винаги радио и телевизор с акумулатор, зашото в тези изоставени къдщи, няма ток. МВР избягва да съобщава повече подробности, защото става нелепо с всеки следващ напън.

    08:38 03.07.2026

  • 7 честген ционист

    0 0 Отговор
    Историята малко бие на оная със Сашко, който изкара 2 седмици на трева и дъждовни червеи в гората до Перник, докато през това време теглиха заеми на гърба на Ганчо.

    08:41 03.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Той е добър човек, играят си с Наталия на "чичо доктор".💋🥳🤣👍

    08:49 03.07.2026