Момичето, возило се до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да спре

Повтаряше, че се опитва, но не може да спре. Това заяви 19-годишната Виктория Тодорова, която е свидетел по делото срещу Никола Бургазлиев. Момичето е било до Бургазлиев при фаталния удар с АТВ, съобщи бТВ.

Втори ден продължава разпитът на свидетели по делото. По искане на държавното обвинение показания пред съдия ще дадат седем души.

Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. На 15 август миналата година Бургазлиев помете на тротоар петима души – 35-годишната Христина, която по-късно издъхна в болницата, и четири деца.

Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. Майка ѝ каза, че не помни нищо от инцидента.

„Не се сеща нищо, извинявайте“, каза майката.

„Всеки гражданин има право на защита. Тя е младо момиче, което също е пострадало, притеснява се и иска да присъства някой с нея“, коментира Румен Попов, адвокат на Тодорова.

От разпитите вчера става ясно, че това е втори опит на Бургазлиев в същия ден да вземе АТВ под наем.

„Имало е друга фирма, която е отказала, защото Бургазлиев е бил в неадекватно състояние. Второ, имало е практика назад във времето, в която той не е връщал машините в добро състояние. Удряни? Да“, посочва адв. Георги Радков, адвокат на семейството на Христина.

Според фирмата, преди да се качи на АТВ-то, Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е ползвал наркотици.

„Работникът е преценил, че е в нормално състояние, и му е дал да управлява. Има си договор, който е подписан, той си поема вината“, казва Димитър Шивилов, собственик на фирмата, отдала АТВ-то под наем.

„Количката е тръгнала, просто е тръгнала. Няма как да тръгне без шофьор“, казва Златка Соколова, майка на загиналата Христина, за най-шокиращото, което е чула.

Ще бъдат разпитани и полицаи, които са били на място веднага след инцидента.