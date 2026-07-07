Момичето, возило се до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да спре

Повтаряше, че се опитва, но не може да спре. Това заяви 19-годишната Виктория Тодорова, която е свидетел по делото срещу Никола Бургазлиев. Момичето е било до Бургазлиев при фаталния удар с АТВ, съобщи бТВ.
Втори ден продължава разпитът на свидетели по делото. По искане на държавното обвинение показания пред съдия ще дадат седем души.
Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. На 15 август миналата година Бургазлиев помете на тротоар петима души – 35-годишната Христина, която по-късно издъхна в болницата, и четири деца.
Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. Майка ѝ каза, че не помни нищо от инцидента.
„Не се сеща нищо, извинявайте“, каза майката.
„Всеки гражданин има право на защита. Тя е младо момиче, което също е пострадало, притеснява се и иска да присъства някой с нея“, коментира Румен Попов, адвокат на Тодорова.
От разпитите вчера става ясно, че това е втори опит на Бургазлиев в същия ден да вземе АТВ под наем.
„Имало е друга фирма, която е отказала, защото Бургазлиев е бил в неадекватно състояние. Второ, имало е практика назад във времето, в която той не е връщал машините в добро състояние. Удряни? Да“, посочва адв. Георги Радков, адвокат на семейството на Христина.
Според фирмата, преди да се качи на АТВ-то, Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е ползвал наркотици.
„Работникът е преценил, че е в нормално състояние, и му е дал да управлява. Има си договор, който е подписан, той си поема вината“, казва Димитър Шивилов, собственик на фирмата, отдала АТВ-то под наем.
„Количката е тръгнала, просто е тръгнала. Няма как да тръгне без шофьор“, казва Златка Соколова, майка на загиналата Христина, за най-шокиращото, което е чула.
Ще бъдат разпитани и полицаи, които са били на място веднага след инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🐑🦍🐑🦍🐑🦍🥳🤣👍
12:48 07.07.2026
2 Даааа
Коментиран от #15
12:48 07.07.2026
3 лоло
12:50 07.07.2026
4 Кочината
12:51 07.07.2026
5 Хахахаха
13:00 07.07.2026
6 Сега
Коментиран от #14
13:01 07.07.2026
7 А БЕ?!
13:03 07.07.2026
8 Разбирач
13:10 07.07.2026
9 Исторически парк
13:11 07.07.2026
10 Айляк
Щото за лъжесвидетелстване също има закон.
Собственикът на АТВ-то нали беше представил документ за преминал технически преглед?!
Тоя е бил надрускан яко и ушевият му тейко гледа да го измъкне с всякакви средства.
Та дори и това да включва лъжа от една кифла.
13:11 07.07.2026
11 Девойко ,
13:20 07.07.2026
12 Мнение
13:20 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СЗО
До коментар #6 от "Сега":Тя хем не помни нищо, хем пък пони че е викал че може да спре.
13:28 07.07.2026
15 По-точнп
До коментар #2 от "Даааа":Милиционерски...
Да не забравяме мама и тате къде работят...
13:31 07.07.2026
16 Механик
13:35 07.07.2026
17 Мнение
13:42 07.07.2026
18 Пламен
13:43 07.07.2026