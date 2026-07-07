Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Момичето, возило се до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да спре

Момичето, возило се до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да спре

7 Юли, 2026 12:42 1 711 18

  • никола бургазлиев-
  • виктория тодорова-
  • атв

Втори ден продължава разпитът на свидетели по делото

Момичето, возило се до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да спре - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повтаряше, че се опитва, но не може да спре. Това заяви 19-годишната Виктория Тодорова, която е свидетел по делото срещу Никола Бургазлиев. Момичето е било до Бургазлиев при фаталния удар с АТВ, съобщи бТВ.

Втори ден продължава разпитът на свидетели по делото. По искане на държавното обвинение показания пред съдия ще дадат седем души.

Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. На 15 август миналата година Бургазлиев помете на тротоар петима души – 35-годишната Христина, която по-късно издъхна в болницата, и четири деца.

Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. Майка ѝ каза, че не помни нищо от инцидента.

„Не се сеща нищо, извинявайте“, каза майката.

„Всеки гражданин има право на защита. Тя е младо момиче, което също е пострадало, притеснява се и иска да присъства някой с нея“, коментира Румен Попов, адвокат на Тодорова.

От разпитите вчера става ясно, че това е втори опит на Бургазлиев в същия ден да вземе АТВ под наем.

„Имало е друга фирма, която е отказала, защото Бургазлиев е бил в неадекватно състояние. Второ, имало е практика назад във времето, в която той не е връщал машините в добро състояние. Удряни? Да“, посочва адв. Георги Радков, адвокат на семейството на Христина.

Според фирмата, преди да се качи на АТВ-то, Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е ползвал наркотици.

„Работникът е преценил, че е в нормално състояние, и му е дал да управлява. Има си договор, който е подписан, той си поема вината“, казва Димитър Шивилов, собственик на фирмата, отдала АТВ-то под наем.

„Количката е тръгнала, просто е тръгнала. Няма как да тръгне без шофьор“, казва Златка Соколова, майка на загиналата Христина, за най-шокиращото, което е чула.

Ще бъдат разпитани и полицаи, които са били на място веднага след инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 2 Отговор
    Бургазлиев е невинен,то е повече от ясно!В България никой не е виновен за нищо!
    🐑🦍🐑🦍🐑🦍🥳🤣👍

    12:48 07.07.2026

  • 2 Даааа

    32 1 Отговор
    И за да спре реши да се спре директно в хората. Всички видяхме клипа в който се развива действието за 2 секунди, кога па е успял и да каже че не може да спре. Евтини копанарски номера

    Коментиран от #15

    12:48 07.07.2026

  • 3 лоло

    24 1 Отговор
    престанете да мъчите горкото момче , нищо не е направило, а го "занимавате" с глупости... Боже, Боже, това в "бяла" държава вече щеше да е с доживотна без право. Но в Булгар-булгар, можеш да си тепаш кой си сакаш и си свиркаш с адвокатете

    12:50 07.07.2026

  • 4 Кочината

    25 1 Отговор
    За лъжесвидетелстване де образува дело и се влиза в затвора , но в други държави ,а не тук в

    12:51 07.07.2026

  • 5 Хахахаха

    15 0 Отговор
    С наркотици в кръвта е така. Не може да спре.

    13:00 07.07.2026

  • 6 Сега

    26 0 Отговор
    ли се сети момата да каже ,че бил повтарял постоянно (???) , че не може да спре ? Хипотетично , да предположим ,че е било така , тогава защо тя не е крещяла виждайки толкова хора да се пазят ? Той също !

    Коментиран от #14

    13:01 07.07.2026

  • 7 А БЕ?!

    21 0 Отговор
    ТОз още ли не е в затвора за минимум 20 г?!

    13:03 07.07.2026

  • 8 Разбирач

    9 0 Отговор
    Нямаше ли някакъв слоган едно време: " Дрогираните нямат спирачки" или Децата бяха, не помня, ама за спирачки ставаше дума

    13:10 07.07.2026

  • 9 Исторически парк

    15 0 Отговор
    Ми нормално.. напушените хора не знаят къде е спирачката

    13:11 07.07.2026

  • 10 Айляк

    18 0 Отговор
    Тоя кифла да внимава какво говори, па макар и да е принудена. Досещаве се от кого.
    Щото за лъжесвидетелстване също има закон.
    Собственикът на АТВ-то нали беше представил документ за преминал технически преглед?!
    Тоя е бил надрускан яко и ушевият му тейко гледа да го измъкне с всякакви средства.
    Та дори и това да включва лъжа от една кифла.

    13:11 07.07.2026

  • 11 Девойко ,

    17 0 Отговор
    а шом е крякал , че не можел да спре , защо не е намалил тогава ? Издишате и двамата с лъжите !

    13:20 07.07.2026

  • 12 Мнение

    14 0 Отговор
    Малка лъжкиня, защитава убиец, погубил майка, но не го осъзнава. А адвокатът на защитата е за затвора

    13:20 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СЗО

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Тя хем не помни нищо, хем пък пони че е викал че може да спре.

    13:28 07.07.2026

  • 15 По-точнп

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    Милиционерски...
    Да не забравяме мама и тате къде работят...

    13:31 07.07.2026

  • 16 Механик

    6 0 Отговор
    Ако зависеше от мен, дрожера веч щеше да е в клетката на лъвовете, а тая, малката лъжесвидетелка щеше да е в Сливан при Мама Данка -Добричката- висока 166, 125 кила, 3 зъба в устата и ей такива големи ръчуни.

    13:35 07.07.2026

  • 17 Мнение

    3 0 Отговор
    И ти ще повтаряш, че не може да спре Алито когато те вкарат в затвора за лъжесвидетелстване и защита на убиец и мародер, набеден за адвокат. Ако бях на опечелените щях да пребия мародера след като се позволява подобна провокация с починала, една година след катастрофата, с родители престъпници на престъпника. Само бой

    13:42 07.07.2026

  • 18 Пламен

    2 0 Отговор
    Поколението ,,Жив Зян" започна да ме отвращава.

    13:43 07.07.2026