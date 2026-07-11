11-и ден без следа от Наталия: МВР сменя тактиката

Вече 11 поредни дни продължава мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненско, която беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ – Асен Симеонов.
Операцията е в критична фаза, като органите на реда промениха изцяло организацията и тактиката на претърсване, съобщиха официално от Областната дирекция на МВР във Варна.
Включват сили на "Гранична полиция" и термокамери
След първоначалното активиране на системата BG-Alert и получените над 12 сигнала в първите дни, следите на момичето и похитителя се губят. От полицията във Варна уточниха, че в акцията вече участват допълнителни сили, включително служители и специализирана техника на "Гранична полиция". През нощта терените се обхождат с дронове с инфрачервени сензори, а по горските пътеки в посока Провадия са заложени десетки ловни камери, които обаче до момента засичат само диви животни. Претърсен е периметър от над 1000 квадратни километра.
Доброволците са в готовност, МВР пое изцяло контрола
Кметът на село Константиново потвърди, че местните доброволчески отряди временно са преустановили масовото физическо обхождане на терена. Причината е липсата на нова, конкретна информация за локацията на бегълците в последните часове. Хората обаче остават в пълна мобилизация и имат готовност да се организират веднага при следващ реален сигнал.
Поради пропуски в организацията през първите часове от изчезването, операцията е взета под прекия контрол на главния секретар на МВР. Действията се разширяват и на територията на област Шумен, откъдето е родом Асен Симеонов и където живеят негови роднини. Разпространени камери от охранителни системи показаха, че двамата са напуснали село Константиново пеша, като похитителят познава отлично труднодостъпните горски масиви в региона и е възможно да се укрива в изоставени постройки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясна е работата!
07:51 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 456
Коментиран от #5
07:58 11.07.2026
4 Чистач
ПС
Вечно кандидатстващият без връзки кандидат из всички конкурси на МВР и вечно отпадащ защото не е нашо момче .
Ще продължавам да кандидатствам до 41 годишна възраст колкото мога на всеки 6 месеца
А сега татуираните и брадати в МВР стойкаджий да си свършат работата
Понял
Коментиран от #7
08:01 11.07.2026
5 Механик
До коментар #3 от "456":Те тая статия ще я препечатват поне още 3 месеца (като за пантерата".
Това им е специалитет. Обучени са да правят новини от това че няма новини.
Ако обективно погледнеш горния "материал" ще се убедиш, че всичко се заключва до първата част на заглавието "11-и ден без следа от Наталия". Втората част "МВР сменя тактиката" не е нищо ново, защото скоро имаше подобна статия където вместо сменя тактиката беше написано "затяга примката".
08:07 11.07.2026
6 Джилиган
08:14 11.07.2026
7 еее
До коментар #4 от "Чистач":за да взимат заплати, разбира се
08:16 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Реално
Коментиран от #10
08:17 11.07.2026
10 ънриал
До коментар #9 от "Реално":рибата се вмирисва от главата
08:24 11.07.2026