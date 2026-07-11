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11-и ден без следа от Наталия: МВР сменя тактиката

11-и ден без следа от Наталия: МВР сменя тактиката

11 Юли, 2026 07:44, обновена 11 Юли, 2026 07:47 632 10

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  • издирване

Полицията и "Гранична полиция" претърсват труднодостъпни гори във Варненско и Шуменско, след като доброволците спряха масовите акции поради липса на нови сигнали

11-и ден без следа от Наталия: МВР сменя тактиката - 1
Снимка: ОДМВР-Варна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вече 11 поредни дни продължава мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненско, която беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ – Асен Симеонов.

Операцията е в критична фаза, като органите на реда промениха изцяло организацията и тактиката на претърсване, съобщиха официално от Областната дирекция на МВР във Варна.

Включват сили на "Гранична полиция" и термокамери

След първоначалното активиране на системата BG-Alert и получените над 12 сигнала в първите дни, следите на момичето и похитителя се губят. От полицията във Варна уточниха, че в акцията вече участват допълнителни сили, включително служители и специализирана техника на "Гранична полиция". През нощта терените се обхождат с дронове с инфрачервени сензори, а по горските пътеки в посока Провадия са заложени десетки ловни камери, които обаче до момента засичат само диви животни. Претърсен е периметър от над 1000 квадратни километра.

Доброволците са в готовност, МВР пое изцяло контрола

Кметът на село Константиново потвърди, че местните доброволчески отряди временно са преустановили масовото физическо обхождане на терена. Причината е липсата на нова, конкретна информация за локацията на бегълците в последните часове. Хората обаче остават в пълна мобилизация и имат готовност да се организират веднага при следващ реален сигнал.

Поради пропуски в организацията през първите часове от изчезването, операцията е взета под прекия контрол на главния секретар на МВР. Действията се разширяват и на територията на област Шумен, откъдето е родом Асен Симеонов и където живеят негови роднини. Разпространени камери от охранителни системи показаха, че двамата са напуснали село Константиново пеша, като похитителят познава отлично труднодостъпните горски масиви в региона и е възможно да се укрива в изоставени постройки.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясна е работата!

    6 0 Отговор
    Лилавия е изперкал и си я е откраднал за съпруга! Най вероятно ще има убийство и последвало самоубийство!

    07:51 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 456

    5 0 Отговор
    Този 11 ден не беше ли вчера? Ако не се лъжа същата статия беше побликувана вчера сутринта.

    Коментиран от #5

    07:58 11.07.2026

  • 4 Чистач

    7 1 Отговор
    Безполезните ДАР ДАНС и прочие защо съществуват ?

    ПС

    Вечно кандидатстващият без връзки кандидат из всички конкурси на МВР и вечно отпадащ защото не е нашо момче .

    Ще продължавам да кандидатствам до 41 годишна възраст колкото мога на всеки 6 месеца


    А сега татуираните и брадати в МВР стойкаджий да си свършат работата


    Понял

    Коментиран от #7

    08:01 11.07.2026

  • 5 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    Те тая статия ще я препечатват поне още 3 месеца (като за пантерата".
    Това им е специалитет. Обучени са да правят новини от това че няма новини.
    Ако обективно погледнеш горния "материал" ще се убедиш, че всичко се заключва до първата част на заглавието "11-и ден без следа от Наталия". Втората част "МВР сменя тактиката" не е нищо ново, защото скоро имаше подобна статия където вместо сменя тактиката беше написано "затяга примката".

    08:07 11.07.2026

  • 6 Джилиган

    2 0 Отговор
    Или както винаги лапка се ресурс за преместване на съсдърмите от единия крачол в другия.

    08:14 11.07.2026

  • 7 еее

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чистач":

    за да взимат заплати, разбира се

    08:16 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Реално

    2 0 Отговор
    Не можеш да намериш някой, ако не го търсиш. Сега сме във времето на думите - полицаите дават интервюта, че работят. Това им е работата. Дума дупка не прави...

    Коментиран от #10

    08:17 11.07.2026

  • 10 ънриал

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реално":

    рибата се вмирисва от главата

    08:24 11.07.2026