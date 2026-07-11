11-и ден без следа от Наталия: МВР сменя тактиката

Вече 11 поредни дни продължава мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненско, която беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ – Асен Симеонов.

Операцията е в критична фаза, като органите на реда промениха изцяло организацията и тактиката на претърсване, съобщиха официално от Областната дирекция на МВР във Варна.

Включват сили на "Гранична полиция" и термокамери

След първоначалното активиране на системата BG-Alert и получените над 12 сигнала в първите дни, следите на момичето и похитителя се губят. От полицията във Варна уточниха, че в акцията вече участват допълнителни сили, включително служители и специализирана техника на "Гранична полиция". През нощта терените се обхождат с дронове с инфрачервени сензори, а по горските пътеки в посока Провадия са заложени десетки ловни камери, които обаче до момента засичат само диви животни. Претърсен е периметър от над 1000 квадратни километра.

Доброволците са в готовност, МВР пое изцяло контрола

Кметът на село Константиново потвърди, че местните доброволчески отряди временно са преустановили масовото физическо обхождане на терена. Причината е липсата на нова, конкретна информация за локацията на бегълците в последните часове. Хората обаче остават в пълна мобилизация и имат готовност да се организират веднага при следващ реален сигнал.

Поради пропуски в организацията през първите часове от изчезването, операцията е взета под прекия контрол на главния секретар на МВР. Действията се разширяват и на територията на област Шумен, откъдето е родом Асен Симеонов и където живеят негови роднини. Разпространени камери от охранителни системи показаха, че двамата са напуснали село Константиново пеша, като похитителят познава отлично труднодостъпните горски масиви в региона и е възможно да се укрива в изоставени постройки.