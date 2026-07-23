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Случаят "Наталия": Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов 

Случаят "Наталия": Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов 

23 Юли, 2026 12:10 1 676 24

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  • четири обвинения

"Той е осъждан 12 пъти - основно за кражби, но също така и за насилствени престъпления, включително грабежи и причиняване на телесни повреди", уточни говорителят  на Окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров

Случаят "Наталия": Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов  - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия. Това заяви говорителят на Окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров, цитиран от Нова телевизия. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето Тодорка Петрова.

"Обвиненията са съгласувани с наблюдаващия прокурор. Най-тежкото от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, ненавършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на обвиняемия", обясни Лазаров.
Задържаният е с 12 влезли в сила присъди и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 г, посочиха от държавното обвинение. Тоест, не е изтекъл петгодишният срок, който би изключил възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. "Той е осъждан 12 пъти - основно за кражби, но също така и за насилствени престъпления, включително грабежи и причиняване на телесни повреди", уточни Лазаров.

И подчерта, че обвиняемият в момента е с мярка задържане до 72 часа - какъвто е законовият срок. "Мярката му най-вероятно ще се гледа още утре и прокуратурата ще иска задържане под стража", заяви той.

По думите ми състоянието на детето тепърва ще се оценява, но няма да бъде коментирано пред медиите.


Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във фейсбук. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия.", заяви той при пристигането си в районното управление.

От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.

Симеонов успявал да се укрива близо месец благодарение на това, че познавал района изключително добре. Разказал, че се е придвижвал основно край железопътната линия между Варна и София, а през деня се укривал в слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Момичето доброволно тръгна с него.Вижда се на камерите.

    Коментиран от #7

    12:12 23.07.2026

  • 2 Гледах записа от видеокамерите

    10 6 Отговор
    Не видях никаква съпротива от жертвата което ме кара да си мисля че всичко това е педофилска история с умствено-уредена непълнолетна на доброволни начала.

    Коментиран от #6, #12, #14, #24

    12:15 23.07.2026

  • 3 Знаещ

    25 1 Отговор
    Този случай е нагледно доказателство за яловостта на законите ни и насъдебната ни система . Повдигнати са му обвинения за 4 различни криминални престъпления и вероятно ще получи присъди за всяко от тях . Но вместо да му ги сумират . Например за първо 2 години , за второ 3 години , за трето 5 години , за трето 10 години . Вместо да лежи общо 20 години , ще му ги кумулират и ще лежи само най голямата от 10 години . Така не само се хаби полицейски и съдебен ресурс платен с пари на данъкоплатците . Но и поощрява престъпниците да извършват повече престъпления! И защо да не го правят , след като и за 1 кражба за която ще им дадат 1 година , и за 20 кражби за които се полагат по 1 година затвор , пак ще лежат само 1 година , защото ще ги кумулират ?

    12:23 23.07.2026

  • 4 Общо взето

    12 2 Отговор
    Браво на служителя от хранителния магазин, че този беше пуснал брада и няма откриване от полицията.

    12:27 23.07.2026

  • 5 Григор

    15 5 Отговор
    Егати държавата сме! Някакъв болен мозък седмици наред прави на луди право охранителните органи. Цялата полиция в продължение на седмици е впрегната да издирва този ненормалник. Понеже няма друга работа и всичко ни е о,кей ще търсим човек, който е за психиатрията.КОЙ ПЛАЩА МАСРАФА?ЗАЩО МЛАД, ПРАВ И ЗДРАВ МЪЖ, ВМЕСТО ДА РАБОТИ СЕ ЗАНИМАВА С ОТВЛИЧАНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ? КЪДЕ ДАВАТ ТАКА? АМА НЕ Я БИЛ ОТВЛЯКЪЛ. ТЪЙ ЛИ?! ТИЯ ЩЕ ГИ РАЗПРАВЯШ НА БАБА СИ!

    Коментиран от #11, #16

    12:30 23.07.2026

  • 6 Знаещ

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":

    Това , че малолетната доброволно е тръгнала с 40 годишншят пергиш нищо не доказва . Дори сама да е иницииларала различни видове сексуални отношения , това не го оневинява и не снема от него обвинението в педофилия . Пишат , че е пастрок на 11 годишната . За да е пастрок , би трябвало да има официален брак с майката на детето и официално да го е припознал за своя дъщеря . А не просто да е живял неофициално на семейни начала с майката на която не само е причинил средна телесна повреда , но и противозаконно я е лишил от възможност за свободно придвижване като я е обиздвижил .

    12:31 23.07.2026

  • 7 Григор

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За каква доброволност говориш? Момичето е на 11 години и не е в състояние да взема самостоятелни решения! Няма такава "доброволност"!

    Коментиран от #10

    12:32 23.07.2026

  • 8 Хааххх

    8 1 Отговор
    Казаха че е било е перфектно здраве,сега при майката пак 150кг

    12:35 23.07.2026

  • 9 Никой

    3 0 Отговор
    Жалка работа - цашо го е направил - но той си знае.

    12:37 23.07.2026

  • 10 На 11 год

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    детето няма право да взима самостоятелни решения, но това не означава, че не може. И ако в действителност сама е тръгнала с него, смятай каква е майката.Стига сте се правили на съдии, без да знаете цялата истина.

    Коментиран от #17

    12:40 23.07.2026

  • 11 Знаещ

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Законите у нас позволяват такива индивиди с доживотни криминални наклонности да правят репресивните органи и съдебната ни система да стават за подигравка . В САЩ проблемът с такива индивиди е решен елементарно . В болшинството от американските щати е приет законът за третата криминална присъда която е задължително от 20 до 30 години ( според щата) без право на замяна независимо от размера на престъплението! Този индивид на който са повдигнати обвинения по 4 криминални престъпления автоматично попада под ударът на този закон . Няма ама от 10 до 20 години размер ... Няма от 1 до 5 години размер , според виждането на съдията корупционер . Размерът е точно определен ! А в щата Алабама законът е за четвъртата криминална присъда , но затворът е задължително до живот , без право на замяна . В България законодателите ни развъждат престъпността и поощряват съдиите да държат престъпниците максимално време на свобода , за да тероризират населението...

    Коментиран от #15

    12:41 23.07.2026

  • 12 Я си признай!

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":

    Ти да не си адеокатина на тоя Асен,че търсиш под вола тела,само и само,да го оправдаеш...?!

    Коментиран от #21

    12:43 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":

    понятие "доброволно" и "недоброволно" при малолетно дете. Това си е отвличане на малолетен и толкова. Тоя отива в затвора за дълго време. И там много ще му се зарадват бъдещите му съквартиранти

    12:46 23.07.2026

  • 15 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Знаещ":

    Три пъти крадеш шапка и отиваш доживотен.

    Коментиран от #20, #22

    12:46 23.07.2026

  • 16 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Отивай ти да работиш в цеха за 700€.

    12:48 23.07.2026

  • 17 Ех да беше това

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "На 11 год":

    тук при над в Сингапур. За отвличане на малолетен -- смъртна присъда. Въжето на врата и петък сутрин гледа изгрева от високо. Ама тя била тръгнала доброволно -- няма значение, щом е малолетна нейното доброволчество дори не се дискутира.

    12:52 23.07.2026

  • 18 Голям

    7 0 Отговор
    Вкарвате го в затвора и хвърляте ключа... такива не бива да се разхождат на свобода, рецидивист който е показал, че няма никакво желание да се променя, тогава закона трябва да го вкара в затвора и точка.

    12:54 23.07.2026

  • 19 КОМЕНТАР

    3 4 Отговор
    Американските самолети цистерни ще бъдат в „Безмер“, но ще кацат и на летището в София, твърди авиационен експерт

    13:05 23.07.2026

  • 20 Знаещ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Aлфа Вълкът":

    Нямаш представа колко си прав . Преди няколко години дори нашите медии съобщиха за куриоз с осъден непълнолетен цветнокож рецидивист по този закон рецидивист в Алабама . Излежал бил вече 40 години отдоживотната си присъда по този закон за това , че бил откраднал портфейл в който имало 7 (СЕДЕМ) долара ! Но това било четвъртата му криминална присъда и е осъден без право на замяна на доживотен затвор! Разни правозащитници неуспешно се опитваха да му искат амнистия . Друг е въпросът какво ще прави този индивид , ако го пуснат освен да извършва нови престъпления !

    13:16 23.07.2026

  • 21 Знае

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Я си признай!":

    Не му е адвокат на Асен , а най обикновен жълтопаветен, соросоиден , либераст с нестандартни педофилски наклонности ... Такива като него защитаваха и защитават ,,лама" Калушев.

    13:19 23.07.2026

  • 22 Помни

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Aлфа Вълкът":

    Преди години по Дискавъри Чанев вървяха документални филми които осветлява именно тези истории със законът Третата криминална присъда в САЩ. Даваха статистика която доказва , че в щатите приели този закон в рамката на максимум една година убийствата са намалели с 50 процента !!! Оказало се , че те се извършвани от вкараните по този закон ,,кокошкари"!!! Имаше и интервюта с обикновенни американски граждани , които масово одобряват този затвор . Имаше и интервюта с роднини на вкарани в затвора ,,кокошкари" по този закон . Но хората им отговарят. Че човек който след две присъди не се е поправил е непоправим и мястото му е в затвора!

    13:27 23.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 100 % вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":

    Полицаят, който е отговорен за района - младши полицейски инспектор Йордан Байряков, който е участвал в ареста на Симеонов разказа за вечерта.

    "Снощи в късните часове с колега бяхме назначени в секретен пост на с. Овчарово. Около 12:10 забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме действия по задържането му. Лицето бе изненадано, защото не очакваше точно тук да види служители на МВР. Спазваше стриктно нашите разпоредби. След като го задържахме и обезпечихме го питахме къде е Наталия. Каза, че е близо до нас. но няма да дойде, ако не я извика.

    13:54 23.07.2026