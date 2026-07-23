Случаят "Наталия": Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов 

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия. Това заяви говорителят на Окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров, цитиран от Нова телевизия. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето Тодорка Петрова.
"Обвиненията са съгласувани с наблюдаващия прокурор. Най-тежкото от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, ненавършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на обвиняемия", обясни Лазаров.
Задържаният е с 12 влезли в сила присъди и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 г, посочиха от държавното обвинение. Тоест, не е изтекъл петгодишният срок, който би изключил възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. "Той е осъждан 12 пъти - основно за кражби, но също така и за насилствени престъпления, включително грабежи и причиняване на телесни повреди", уточни Лазаров.
И подчерта, че обвиняемият в момента е с мярка задържане до 72 часа - какъвто е законовият срок. "Мярката му най-вероятно ще се гледа още утре и прокуратурата ще иска задържане под стража", заяви той.
По думите ми състоянието на детето тепърва ще се оценява, но няма да бъде коментирано пред медиите.
Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във фейсбук. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.
Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.
Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия.", заяви той при пристигането си в районното управление.
От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.
Симеонов успявал да се укрива близо месец благодарение на това, че познавал района изключително добре. Разказал, че се е придвижвал основно край железопътната линия между Варна и София, а през деня се укривал в слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:12 23.07.2026
2 Гледах записа от видеокамерите
Коментиран от #6, #12, #14, #24
12:15 23.07.2026
3 Знаещ
12:23 23.07.2026
4 Общо взето
12:27 23.07.2026
5 Григор
Коментиран от #11, #16
12:30 23.07.2026
6 Знаещ
До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":Това , че малолетната доброволно е тръгнала с 40 годишншят пергиш нищо не доказва . Дори сама да е иницииларала различни видове сексуални отношения , това не го оневинява и не снема от него обвинението в педофилия . Пишат , че е пастрок на 11 годишната . За да е пастрок , би трябвало да има официален брак с майката на детето и официално да го е припознал за своя дъщеря . А не просто да е живял неофициално на семейни начала с майката на която не само е причинил средна телесна повреда , но и противозаконно я е лишил от възможност за свободно придвижване като я е обиздвижил .
12:31 23.07.2026
7 Григор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За каква доброволност говориш? Момичето е на 11 години и не е в състояние да взема самостоятелни решения! Няма такава "доброволност"!
Коментиран от #10
12:32 23.07.2026
8 Хааххх
12:35 23.07.2026
9 Никой
12:37 23.07.2026
10 На 11 год
До коментар #7 от "Григор":детето няма право да взима самостоятелни решения, но това не означава, че не може. И ако в действителност сама е тръгнала с него, смятай каква е майката.Стига сте се правили на съдии, без да знаете цялата истина.
Коментиран от #17
12:40 23.07.2026
11 Знаещ
До коментар #5 от "Григор":Законите у нас позволяват такива индивиди с доживотни криминални наклонности да правят репресивните органи и съдебната ни система да стават за подигравка . В САЩ проблемът с такива индивиди е решен елементарно . В болшинството от американските щати е приет законът за третата криминална присъда която е задължително от 20 до 30 години ( според щата) без право на замяна независимо от размера на престъплението! Този индивид на който са повдигнати обвинения по 4 криминални престъпления автоматично попада под ударът на този закон . Няма ама от 10 до 20 години размер ... Няма от 1 до 5 години размер , според виждането на съдията корупционер . Размерът е точно определен ! А в щата Алабама законът е за четвъртата криминална присъда , но затворът е задължително до живот , без право на замяна . В България законодателите ни развъждат престъпността и поощряват съдиите да държат престъпниците максимално време на свобода , за да тероризират населението...
Коментиран от #15
12:41 23.07.2026
12 Я си признай!
До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":Ти да не си адеокатина на тоя Асен,че търсиш под вола тела,само и само,да го оправдаеш...?!
Коментиран от #21
12:43 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма
До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":понятие "доброволно" и "недоброволно" при малолетно дете. Това си е отвличане на малолетен и толкова. Тоя отива в затвора за дълго време. И там много ще му се зарадват бъдещите му съквартиранти
12:46 23.07.2026
15 Aлфа Вълкът
До коментар #11 от "Знаещ":Три пъти крадеш шапка и отиваш доживотен.
Коментиран от #20, #22
12:46 23.07.2026
16 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "Григор":Отивай ти да работиш в цеха за 700€.
12:48 23.07.2026
17 Ех да беше това
До коментар #10 от "На 11 год":тук при над в Сингапур. За отвличане на малолетен -- смъртна присъда. Въжето на врата и петък сутрин гледа изгрева от високо. Ама тя била тръгнала доброволно -- няма значение, щом е малолетна нейното доброволчество дори не се дискутира.
12:52 23.07.2026
18 Голям
12:54 23.07.2026
19 КОМЕНТАР
13:05 23.07.2026
20 Знаещ
До коментар #15 от "Aлфа Вълкът":Нямаш представа колко си прав . Преди няколко години дори нашите медии съобщиха за куриоз с осъден непълнолетен цветнокож рецидивист по този закон рецидивист в Алабама . Излежал бил вече 40 години отдоживотната си присъда по този закон за това , че бил откраднал портфейл в който имало 7 (СЕДЕМ) долара ! Но това било четвъртата му криминална присъда и е осъден без право на замяна на доживотен затвор! Разни правозащитници неуспешно се опитваха да му искат амнистия . Друг е въпросът какво ще прави този индивид , ако го пуснат освен да извършва нови престъпления !
13:16 23.07.2026
21 Знае
До коментар #12 от "Я си признай!":Не му е адвокат на Асен , а най обикновен жълтопаветен, соросоиден , либераст с нестандартни педофилски наклонности ... Такива като него защитаваха и защитават ,,лама" Калушев.
13:19 23.07.2026
22 Помни
До коментар #15 от "Aлфа Вълкът":Преди години по Дискавъри Чанев вървяха документални филми които осветлява именно тези истории със законът Третата криминална присъда в САЩ. Даваха статистика която доказва , че в щатите приели този закон в рамката на максимум една година убийствата са намалели с 50 процента !!! Оказало се , че те се извършвани от вкараните по този закон ,,кокошкари"!!! Имаше и интервюта с обикновенни американски граждани , които масово одобряват този затвор . Имаше и интервюта с роднини на вкарани в затвора ,,кокошкари" по този закон . Но хората им отговарят. Че човек който след две присъди не се е поправил е непоправим и мястото му е в затвора!
13:27 23.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 100 % вярно
До коментар #2 от "Гледах записа от видеокамерите":Полицаят, който е отговорен за района - младши полицейски инспектор Йордан Байряков, който е участвал в ареста на Симеонов разказа за вечерта.
"Снощи в късните часове с колега бяхме назначени в секретен пост на с. Овчарово. Около 12:10 забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме действия по задържането му. Лицето бе изненадано, защото не очакваше точно тук да види служители на МВР. Спазваше стриктно нашите разпоредби. След като го задържахме и обезпечихме го питахме къде е Наталия. Каза, че е близо до нас. но няма да дойде, ако не я извика.
13:54 23.07.2026