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Мъж подпали съпругата си в Медовец

Мъж подпали съпругата си в Медовец

28 Юли, 2026 20:06 1 387 26

  • медовец-
  • съпруга-
  • изгаряния

Жената е с тежки изгаряния

Мъж подпали съпругата си в Медовец - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Село Медовец се превърна в сцена на потресаваща драма, след като 48-годишен мъж бе задържан по подозрение в опит за убийство на собствената си съпруга. Окръжната прокуратура във Варна пое разследването на случая, който разтърси местната общност с изключителната си жестокост.

Всичко се разиграва малко след полунощ на 28 юли 2026 година, когато от местната болница постъпва тревожен сигнал до органите на реда. Медицинският екип алармира за жена, приета с тежки изгаряния и в критично състояние, след като е била подложена на ужасяващо насилие. Според първоначалните данни, събрани от разследващите, трагедията се разиграва след бурен семеен скандал, предшестван от обилна употреба на алкохол от страна на съпруга.

В пристъп на ярост, мъжът залива жена си със запалителна течност и я подпалва. Пострадалата е незабавно транспортирана в болнично заведение. Веднага след инцидента, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследването, като се работи по събиране на доказателства и документиране на престъплението. Очаква се в най-скоро време в съда да бъде внесено искане за налагане на най-строгата мярка за неотклонение – „задържане под стража“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тост

    7 4 Отговор
    Че то сега е 28-ми Юли... Или аз греша

    20:12 28.07.2026

  • 2 Прекрасно е да се вегитира в

    9 5 Отговор
    ШишиМуньоЛандия

    20:12 28.07.2026

  • 3 Айляк

    7 2 Отговор
    Тоз по мак 20 години не стана човек от него във Франция.
    Прибра се у бугарско и стана ахмак - подпали по макинята.

    20:12 28.07.2026

  • 4 Тост

    2 0 Отговор
    Сори.. аз греша :))

    20:13 28.07.2026

  • 5 Роза

    14 1 Отговор
    В друг сайт прочетох,че мъжът е психопатологична личност и хората в селото се страхуват от него,дори близките му роднини.Не зная защо съпругата му не го е напуснала досега.Жената не се знае дали ще оцелее,пораженията са много тежки!Горките деца,дано Бог им даде сила и издръжливост!

    Коментиран от #8

    20:18 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    3 5 Отговор
    Да целиват корана и бог да е с тях

    20:22 28.07.2026

  • 8 Мдаа...

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роза":

    "Той много ме обича, също много обича и децата! Знаете ли колко е добър, когато не е пиян!"

    Това съм го чувал и виждал барем стотина пъти. Някои от казвалите го вече не са живи.
    Не че оправдавам или осъждам някого, просто факти.

    20:26 28.07.2026

  • 9 Както винаги

    8 8 Отговор
    Според медиите това се случва от нищото. Жената си седи кротко, гледа да избегне скандала, въздиша скромно и тогава мъжът-насилник полудява и откача! Изобщо не ми се вярва да го е псувала, проклинала и обвинявала във всички грехове на света...

    Коментиран от #10, #11

    20:28 28.07.2026

  • 10 хмм

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Както винаги":

    и ти ся ,оправдаваш го така ли?
    Това е било единственоят начин
    тъй ли?

    Коментиран от #25

    20:33 28.07.2026

  • 11 Мдаа...

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Както винаги":

    Като не я понасяш твойта щото те пцува зарежи я и се разведи бе. Що ти трябва да я биеш и да я палиш? Или така се чувстваш мъж?

    20:36 28.07.2026

  • 12 Ха сега де...

    13 0 Отговор
    Е то най близкото болнично заведение, ако изобщо го има вероятно е поликлиника в Дългопол на 25 км. Иначе остава провадия или чак Варна. Представям си колко експресно е транспортирана жената нищо, че там българи няма, но е човек.

    20:36 28.07.2026

  • 13 Любопитен

    2 11 Отговор
    За мен го е залужила. Не вярвам някой да направи нещо подобно просто ей така. Най-вероятно я близкък приятел, любовник, а детето е от друг - нещо подобно очаквам... Не мога да повярвам как леките жени се изкарват жерви на нещо постоянно...

    Коментиран от #16

    20:36 28.07.2026

  • 14 Кажете си луди жени

    1 2 Отговор
    Прокуратурата практикува Инквизиция!
    Кажете за психиатриите какво правите-само гаври!

    20:38 28.07.2026

  • 15 Тъпото руско говедо Румен

    5 13 Отговор
    Този трябва да е путинофил, който си мисли, че жена му е негова собственост, както Путин си мисли за, Украйна... така този русофилски идиот не може да възприеме това, че жена му иска развод... едно и също е Путин и русофилските 60клуци, които си мислят, че жените им са тяхна собственост.

    Коментиран от #20

    20:40 28.07.2026

  • 16 Мдаа...

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    Айде още един...
    Като не я понасяш твойта щото ти кръшка зарежи я и се разведи бе. Що ти трябва да я биеш и да я палиш? Или така се чувстваш мъж?

    20:45 28.07.2026

  • 17 Методът е

    5 0 Отговор
    Кастрация! Ще му олекне.

    20:46 28.07.2026

  • 18 никой

    2 4 Отговор
    Мария все още не е полунощ,днес е 28 юли.....гледаш в бъдещето или си забравила лекарствата ?!

    Коментиран от #19

    20:51 28.07.2026

  • 19 28 юли

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "никой":

    е от снощи 00:00:01 часа, до 23:59:59 часа, тази вечер.

    20:56 28.07.2026

  • 20 За кого проверяваш

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпото руско говедо Румен":

    дали не се е скрил под легълцето ти преди да си легнеш - за Р. или за П.?

    20:58 28.07.2026

  • 21 Кибритлия

    1 3 Отговор
    От раз пали...!
    Смятай как му е запалила чивиите....

    21:15 28.07.2026

  • 22 Цвете

    3 1 Отговор
    ДОКАТО СЕ НАТУТКАТ И РЕШАТ, КАКВО ДА ГО ПРАВЯТ ТОЗИ УБИЕЦ, ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА В ДРАНГОЛНИКА ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД, ДОКАТО СЕ " РЕШАТ " СЪДИИТЕ ,ЗАЩОТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТ НА ТЯХ СЛЕД ГОДИНИ.

    21:32 28.07.2026

  • 23 Империята отвръща на женски тормозз

    2 3 Отговор
    Огин да ги гори гадините🤣🤣🤣

    21:46 28.07.2026

  • 24 Жителите на сиатъл

    2 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    21:49 28.07.2026

  • 25 Не е ли добре

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "хмм":

    Поне да се описва реално ситуацията?

    21:50 28.07.2026

  • 26 Механик

    0 0 Отговор
    затова пък няма истамбулска конвенция!

    22:33 28.07.2026