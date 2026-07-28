Мъж подпали съпругата си в Медовец

Село Медовец се превърна в сцена на потресаваща драма, след като 48-годишен мъж бе задържан по подозрение в опит за убийство на собствената си съпруга. Окръжната прокуратура във Варна пое разследването на случая, който разтърси местната общност с изключителната си жестокост.

Всичко се разиграва малко след полунощ на 28 юли 2026 година, когато от местната болница постъпва тревожен сигнал до органите на реда. Медицинският екип алармира за жена, приета с тежки изгаряния и в критично състояние, след като е била подложена на ужасяващо насилие. Според първоначалните данни, събрани от разследващите, трагедията се разиграва след бурен семеен скандал, предшестван от обилна употреба на алкохол от страна на съпруга.

В пристъп на ярост, мъжът залива жена си със запалителна течност и я подпалва. Пострадалата е незабавно транспортирана в болнично заведение. Веднага след инцидента, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследването, като се работи по събиране на доказателства и документиране на престъплението. Очаква се в най-скоро време в съда да бъде внесено искане за налагане на най-строгата мярка за неотклонение – „задържане под стража“.