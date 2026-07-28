Мъж подпали съпругата си в Медовец

Село Медовец се превърна в сцена на потресаваща драма, след като 48-годишен мъж бе задържан по подозрение в опит за убийство на собствената си съпруга. Окръжната прокуратура във Варна пое разследването на случая, който разтърси местната общност с изключителната си жестокост.
Всичко се разиграва малко след полунощ на 28 юли 2026 година, когато от местната болница постъпва тревожен сигнал до органите на реда. Медицинският екип алармира за жена, приета с тежки изгаряния и в критично състояние, след като е била подложена на ужасяващо насилие. Според първоначалните данни, събрани от разследващите, трагедията се разиграва след бурен семеен скандал, предшестван от обилна употреба на алкохол от страна на съпруга.
В пристъп на ярост, мъжът залива жена си със запалителна течност и я подпалва. Пострадалата е незабавно транспортирана в болнично заведение. Веднага след инцидента, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследването, като се работи по събиране на доказателства и документиране на престъплението. Очаква се в най-скоро време в съда да бъде внесено искане за налагане на най-строгата мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тост
20:12 28.07.2026
2 Прекрасно е да се вегитира в
20:12 28.07.2026
3 Айляк
Прибра се у бугарско и стана ахмак - подпали по макинята.
20:12 28.07.2026
4 Тост
20:13 28.07.2026
5 Роза
Коментиран от #8
20:18 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами
20:22 28.07.2026
8 Мдаа...
До коментар #5 от "Роза":"Той много ме обича, също много обича и децата! Знаете ли колко е добър, когато не е пиян!"
Това съм го чувал и виждал барем стотина пъти. Някои от казвалите го вече не са живи.
Не че оправдавам или осъждам някого, просто факти.
20:26 28.07.2026
9 Както винаги
Коментиран от #10, #11
20:28 28.07.2026
10 хмм
До коментар #9 от "Както винаги":и ти ся ,оправдаваш го така ли?
Това е било единственоят начин
тъй ли?
Коментиран от #25
20:33 28.07.2026
11 Мдаа...
До коментар #9 от "Както винаги":Като не я понасяш твойта щото те пцува зарежи я и се разведи бе. Що ти трябва да я биеш и да я палиш? Или така се чувстваш мъж?
20:36 28.07.2026
12 Ха сега де...
20:36 28.07.2026
13 Любопитен
Коментиран от #16
20:36 28.07.2026
14 Кажете си луди жени
Кажете за психиатриите какво правите-само гаври!
20:38 28.07.2026
15 Тъпото руско говедо Румен
Коментиран от #20
20:40 28.07.2026
16 Мдаа...
До коментар #13 от "Любопитен":Айде още един...
Като не я понасяш твойта щото ти кръшка зарежи я и се разведи бе. Що ти трябва да я биеш и да я палиш? Или така се чувстваш мъж?
20:45 28.07.2026
17 Методът е
20:46 28.07.2026
18 никой
Коментиран от #19
20:51 28.07.2026
19 28 юли
До коментар #18 от "никой":е от снощи 00:00:01 часа, до 23:59:59 часа, тази вечер.
20:56 28.07.2026
20 За кого проверяваш
До коментар #15 от "Тъпото руско говедо Румен":дали не се е скрил под легълцето ти преди да си легнеш - за Р. или за П.?
20:58 28.07.2026
21 Кибритлия
Смятай как му е запалила чивиите....
21:15 28.07.2026
22 Цвете
21:32 28.07.2026
23 Империята отвръща на женски тормозз
21:46 28.07.2026
24 Жителите на сиатъл
21:49 28.07.2026
25 Не е ли добре
До коментар #10 от "хмм":Поне да се описва реално ситуацията?
21:50 28.07.2026
26 Механик
22:33 28.07.2026