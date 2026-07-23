Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл

Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен.

Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна. Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.

Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка ѝ през нощта на 30 юни срещу 1 юли и оттогава от МВР ги издирваха.