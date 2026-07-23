Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл

Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен.
Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна. Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.
Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка ѝ през нощта на 30 юни срещу 1 юли и оттогава от МВР ги издирваха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 този е луд
кой ще покрие разходите по издирването
Коментиран от #2, #10
10:29 23.07.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "този е луд":Който ще покрие и керосинецът от Безмер.
10:31 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 kоkорчо 💋🍌
10:33 23.07.2026
5 Не бързайте с изводите
Момичето само е тръгнало с мъжа!
За да е била отвлечена, най- малкото трябва да има насилие, а за такова не се споменава.
Коментиран от #7
10:40 23.07.2026
6 Моряка
10:50 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
10:56 23.07.2026
9 Никой
Трябвало е да върне детето веднага, изпитал е ярост - ами - сдържай се - овладей се.
10:59 23.07.2026
10 Факт
До коментар #1 от "този е луд":Стига с това,,Кой ще покрие разходите?"..нали за това са назначени и им плащаме всички.Да търсят,да нюхат,да преследват и да пазят.На нас кой ще покрие разходите,че 20 дена най-многочислената полиция в ЕС не може да хване един кривоглед синганин?
11:05 23.07.2026
11 Сега трябва регистър на всички пастроци
11:44 23.07.2026
12 Давид
12:11 23.07.2026