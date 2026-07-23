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Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл

Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл

23 Юли, 2026 10:19 2 358 12

  • асен симеонов-
  • наталия асеново-
  • константиново-
  • овчарово

23 дни полиция и доброволци издирваха Асен Симеонов и Наталия

Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен.

Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна. Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.

Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка ѝ през нощта на 30 юни срещу 1 юли и оттогава от МВР ги издирваха.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този е луд

    14 9 Отговор
    момичето -безотговорно
    кой ще покрие разходите по издирването

    Коментиран от #2, #10

    10:29 23.07.2026

  • 2 честен ционист

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "този е луд":

    Който ще покрие и керосинецът от Безмер.

    10:31 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    19 5 Отговор
    за детето не зная отвлякал ли го е или не, ама за румен със сигурност пак ни отвлича вниманието

    10:33 23.07.2026

  • 5 Не бързайте с изводите

    25 6 Отговор
    Има неизяснени отношения в това семейство!
    Момичето само е тръгнало с мъжа!
    За да е била отвлечена, най- малкото трябва да има насилие, а за такова не се споменава.

    Коментиран от #7

    10:40 23.07.2026

  • 6 Моряка

    12 3 Отговор
    Защо се досещам за етноса на пастрока?

    10:50 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    16 3 Отговор
    Ясно е , че не е била насила с него , значи не е отвличане .

    10:56 23.07.2026

  • 9 Никой

    6 2 Отговор
    Сега ще го обепят на затвор.

    Трябвало е да върне детето веднага, изпитал е ярост - ами - сдържай се - овладей се.

    10:59 23.07.2026

  • 10 Факт

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "този е луд":

    Стига с това,,Кой ще покрие разходите?"..нали за това са назначени и им плащаме всички.Да търсят,да нюхат,да преследват и да пазят.На нас кой ще покрие разходите,че 20 дена най-многочислената полиция в ЕС не може да хване един кривоглед синганин?

    11:05 23.07.2026

  • 11 Сега трябва регистър на всички пастроци

    7 0 Отговор
    Живеещи на семейни начала с жени с деца от други мъже

    11:44 23.07.2026

  • 12 Давид

    4 0 Отговор
    Кой продава дрога , цигари и всички забранени субстанции в магазините ? ДС . Защо задавате неудобни въпроси ?

    12:11 23.07.2026