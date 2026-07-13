Ще остане ли в ареста тираджията от тежкото ПТП с жертва до Карнобат?

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на ТИР-а, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама.
Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа.
Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди изтичането на този срок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 йодирана СОЛ
07:27 13.07.2026
2 ще бъде ли арестуван
07:29 13.07.2026
3 Да уточним
07:37 13.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мне…
07:49 13.07.2026
6 Тираджия камикадзе
Коментиран от #7, #8
07:49 13.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Тираджия камикадзе":Разликата между теб- шАфиатори на лека кола или мАтАрист е, че ти караш когато си искаш и то за КЕФ, а тези "камикадзета" карат за да изкарат някой лев за семейството си и за себе ❗
Ти можеш да тръгнеш и пристигнеш когато си поискаш, а те тръгват когато им кажат и трябва да стигнат когато им е казано❗
Ако ли не, - собственикът ще им каже:
" Слизай от камиона и си търси другаде работа!"
И не те са виновни за състоянието на гумите на камионите❗
ЗАПИТАЙ СЕ ЗАЩО НИКОЙ НИКЪДЕ НИКОГА НЕ СПОМЕНАВА за собственика на никой от камионите ❗
08:19 13.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Тираджия камикадзе":Ти би обесил и човекът излязъл от пътя за да избегне удара с летящия срещу него "бързак" вчера❗
Ти би обесил и човекът спрял камиона извън пътя онзи ден, в който се заби поредният "бързак"❗
Коментиран от #9
08:23 13.07.2026
9 нахоения
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":бих та сложил на кука
Коментиран от #10
08:31 13.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "нахоения":Внимавай какво си пожелаваш ❗
Да не станеш поредния за когото четем,
как е сложил/вкарал кука/теглич на камион в купето на колата си‼️
Коментиран от #11, #12
08:36 13.07.2026
11 на тебе в хаспуха
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":и осолен будеш хамон и отде знаиш че не карам грузовик
08:57 13.07.2026
12 Тирамису
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На тировете и гондолите не им е мястото по магистралите и в градския трафик през лятото. Едно време ползваха жп транспорт за такива товари.
08:58 13.07.2026
13 Джоко
08:58 13.07.2026