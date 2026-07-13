Ще остане ли в ареста тираджията от тежкото ПТП с жертва до Карнобат?

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на ТИР-а, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама.

Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа.

Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди изтичането на този срок.