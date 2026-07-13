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Ще остане ли в ареста тираджията от тежкото ПТП с жертва до Карнобат?

Ще остане ли в ареста тираджията от тежкото ПТП с жертва до Карнобат?

13 Юли, 2026 07:16 730 13

  • тираджия-
  • тир-
  • карнобат-
  • престъпление

Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост

Ще остане ли в ареста тираджията от тежкото ПТП с жертва до Карнобат? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на ТИР-а, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама.

Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа.

Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди изтичането на този срок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 йодирана СОЛ

    10 2 Отговор
    Сравнявайки зулумите , които са сторили хора с инициали ББ и ДП / в сравнение с този шофьор / , те да са на свобода си е истинско престъпление и алогизъм !

    07:27 13.07.2026

  • 2 ще бъде ли арестуван

    8 1 Отговор
    бою българоубиец ?

    07:29 13.07.2026

  • 3 Да уточним

    9 1 Отговор
    Този човечец, който е спукал гума /на всеки може да се случи/ ще го вкарате в затвора, но Киро, който прегази двама българи и уби единия без да му мигне окото даже и дело няма срещу него???

    07:37 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мне…

    2 2 Отговор
    …най-вероятно ще го пуснат да ходи да си гледа магарето, че иначе ще умре от глад….

    07:49 13.07.2026

  • 6 Тираджия камикадзе

    3 5 Отговор
    Вместо триноги, КАТеричоците да си носят въже и да ги бесят на място. Така ще разтоварят съдебната система от излишни разходи.

    Коментиран от #7, #8

    07:49 13.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тираджия камикадзе":

    Разликата между теб- шАфиатори на лека кола или мАтАрист е, че ти караш когато си искаш и то за КЕФ, а тези "камикадзета" карат за да изкарат някой лев за семейството си и за себе ❗
    Ти можеш да тръгнеш и пристигнеш когато си поискаш, а те тръгват когато им кажат и трябва да стигнат когато им е казано❗
    Ако ли не, - собственикът ще им каже:
    " Слизай от камиона и си търси другаде работа!"
    И не те са виновни за състоянието на гумите на камионите❗
    ЗАПИТАЙ СЕ ЗАЩО НИКОЙ НИКЪДЕ НИКОГА НЕ СПОМЕНАВА за собственика на никой от камионите ❗

    08:19 13.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тираджия камикадзе":

    Ти би обесил и човекът излязъл от пътя за да избегне удара с летящия срещу него "бързак" вчера❗
    Ти би обесил и човекът спрял камиона извън пътя онзи ден, в който се заби поредният "бързак"❗

    Коментиран от #9

    08:23 13.07.2026

  • 9 нахоения

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бих та сложил на кука

    Коментиран от #10

    08:31 13.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "нахоения":

    Внимавай какво си пожелаваш ❗
    Да не станеш поредния за когото четем,
    как е сложил/вкарал кука/теглич на камион в купето на колата си‼️

    Коментиран от #11, #12

    08:36 13.07.2026

  • 11 на тебе в хаспуха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и осолен будеш хамон и отде знаиш че не карам грузовик

    08:57 13.07.2026

  • 12 Тирамису

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На тировете и гондолите не им е мястото по магистралите и в градския трафик през лятото. Едно време ползваха жп транспорт за такива товари.

    08:58 13.07.2026

  • 13 Джоко

    0 0 Отговор
    Това световно по футбол вместо да радва, разплаква. Масово не отпочинали люде сядат зад волана, качват се по стрителни скелета и творят неадекватности зад бюрата. Сутрин на светофара съм заобиколен от зомбита с подути и кървясали очи. За невероятните маневри няма да говоря, те са и от други съпътстващи фактори.

    08:58 13.07.2026