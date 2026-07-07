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10 години затвор получи тираджията, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”

10 години затвор получи тираджията, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”

7 Юли, 2026 17:39 643 7

  • велико търново-
  • хаинбоаз-
  • тираджия-
  • криси

65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удря лека кола

10 години затвор получи тираджията, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз” - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаинбоаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. Това съобщи Нова тв.

До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 у нас е така

    12 0 Отговор
    много жалко че са му дали толкова малко

    17:42 07.07.2026

  • 2 По Татово време

    14 1 Отговор
    Всеки голям товар който се превозва над 100 км. задължително с БДЖ а не на камион.Така се пази настилката и се улеснява трафика.

    Коментиран от #5

    17:42 07.07.2026

  • 3 само питам

    14 0 Отговор
    10 години ли ще трябва да го храни държавата тоя търтей?

    най вероятно ще го пуснат след 5 година щото се е поправил

    във повечето държави храната във затвора не е безплатна и затворника трябва да работи или някой отвън да му плаща храната тук няма такива неща

    17:43 07.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    6 0 Отговор
    тюрк0аз

    17:44 07.07.2026

  • 5 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "По Татово време":

    чакай сега, БДЖ-то трябва да се преватизира за 1 евро

    само дето нещо се забавиха с таз преватизация

    17:44 07.07.2026

  • 6 Затворник

    4 0 Отговор
    България и Турция прилагат международните правила за трансфер на осъдени лица, основно по силата на Съвета на Европа и националното законодателство. Този надали ще лежи у нас а у тях надали ще е 10 години.

    17:51 07.07.2026

  • 7 Стенли

    4 1 Отговор
    А кога ще се спре с тази простотия , наречена съкратена процедура , щом има убит човек , дори по неумишлено , трябва да няма възможност да се гледа по така наречената съкратена процедура, защото роб се засмива но гроб не

    17:58 07.07.2026