10 години затвор получи тираджията, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаинбоаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. Това съобщи Нова тв.

До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура.