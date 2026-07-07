10 години затвор получи тираджията, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаинбоаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. Това съобщи Нова тв.
До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 у нас е така
17:42 07.07.2026
2 По Татово време
Коментиран от #5
17:42 07.07.2026
3 само питам
най вероятно ще го пуснат след 5 година щото се е поправил
във повечето държави храната във затвора не е безплатна и затворника трябва да работи или някой отвън да му плаща храната тук няма такива неща
17:43 07.07.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
17:44 07.07.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "По Татово време":чакай сега, БДЖ-то трябва да се преватизира за 1 евро
само дето нещо се забавиха с таз преватизация
17:44 07.07.2026
6 Затворник
17:51 07.07.2026
7 Стенли
17:58 07.07.2026