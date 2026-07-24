Румънски шофьор на тир заплаши с щанга и опита да прегази гранични полицаи в Русе

55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура, цитирани от БНТ.
Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи.
По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза.
Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #3
15:55 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цеко
До коментар #1 от "Хаха":Че той сега Фатмака им взима двойно бе, Льольо!
15:57 24.07.2026
4 дядото
15:59 24.07.2026
5 Дидо
Коментиран от #9
16:06 24.07.2026
6 Хипотетично
16:10 24.07.2026
7 бою циганина
16:14 24.07.2026
8 БРЮКСЕЛ
16:16 24.07.2026
9 Барса
До коментар #5 от "Дидо":А ганьо викаш даже не настъпва маркировката...
16:24 24.07.2026
10 Добруджанец
Десетки пъти съм минавал през РОМъния и винаги със страх и проблеми...
Апропо,прадядо ми...местен добруджанец от с.Крапец е отвлечен заедно с две каруци натоварени от румънските войски през 1916-та година и не се е върнал жив оставяйки 8 деца сираци,единият...дядо ми...
Коментиран от #11
16:24 24.07.2026
11 Одесос-Тича
До коментар #10 от "Добруджанец":мр ете вашта м.... техеранска!
16:29 24.07.2026
12 Директно от Русе
16:29 24.07.2026
13 Перо
16:30 24.07.2026