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Румънски шофьор на тир заплаши с щанга и опита да прегази гранични полицаи в Русе

Румънски шофьор на тир заплаши с щанга и опита да прегази гранични полицаи в Русе

24 Юли, 2026 15:52 936 13

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  • щанга-
  • митничари-
  • русе

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга

Румънски шофьор на тир заплаши с щанга и опита да прегази гранични полицаи в Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура, цитирани от БНТ.

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи.

По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза.

Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    7 4 Отговор
    Досега тираджии и зърнари бяха с протекции от Борисов, а те му плащаха %.

    Коментиран от #3

    15:55 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цеко

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Че той сега Фатмака им взима двойно бе, Льольо!

    15:57 24.07.2026

  • 4 дядото

    15 0 Отговор
    така няма да стане.с тази пасмина -водачите на тежки камиони или извънредни закони или саморазправа от гражданите.

    15:59 24.07.2026

  • 5 Дидо

    13 1 Отговор
    Тези румънските са най-нагли.Изпреварват на непрекъсната линия и не спазват ограничението на скороста.

    Коментиран от #9

    16:06 24.07.2026

  • 6 Хипотетично

    13 0 Отговор
    Е, ако получи петарка ефективно, ще се кротнат. Шоферите се информират взаимно.

    16:10 24.07.2026

  • 7 бою циганина

    6 1 Отговор
    аз го измислих буферният рекет като стар сикаджия, с магистрални грабежи почнах и така ще и свърша

    16:14 24.07.2026

  • 8 БРЮКСЕЛ

    3 5 Отговор
    Ало какви са тези полицай на границата с Румъния? В Шенеген сме - свободно движение на хора и стоки! Намирисва на съдействи да се рекетират тировете от паркинга на Таки.

    16:16 24.07.2026

  • 9 Барса

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дидо":

    А ганьо викаш даже не настъпва маркировката...

    16:24 24.07.2026

  • 10 Добруджанец

    1 0 Отговор
    МДЕБ мамалигари...
    Десетки пъти съм минавал през РОМъния и винаги със страх и проблеми...
    Апропо,прадядо ми...местен добруджанец от с.Крапец е отвлечен заедно с две каруци натоварени от румънските войски през 1916-та година и не се е върнал жив оставяйки 8 деца сираци,единият...дядо ми...

    Коментиран от #11

    16:24 24.07.2026

  • 11 Одесос-Тича

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Добруджанец":

    мр ете вашта м.... техеранска!

    16:29 24.07.2026

  • 12 Директно от Русе

    1 0 Отговор
    на фронта в Украйна...

    16:29 24.07.2026

  • 13 Перо

    0 0 Отговор
    Тая корупционна, общинска схема с паркинга не я ли премахнаха?

    16:30 24.07.2026