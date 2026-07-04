Постоянен арест за обвинената по схема за измами за над 800 хил. евро

Софийският районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами, свързана с обещания за финансиране по европейски програми. Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли, съобщава Нова тв.

Съдът прие, че няма достатъчно данни Борисова да се укрие, но отчете реална опасност да извърши друго престъпление, поради което остави обвиняемата в ареста.

Според разследването, водено от Столичната дирекция на вътрешните работи под надзора на Софийската районна прокуратура, в периода от 2020 до 2025 г. жената е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По данни на разследващите тя се е представяла за упълномощено лице, свързано с политическа организация, за да спечели доверието на потенциалните жертви.

До момента са установени 25 пострадали лица, а нанесените щети надхвърлят 807 хил. евро, или близо 1,6 млн. лева. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали.

По информация на СДВР Борисова няма предишни криминални регистрации и е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор. Разследващите обаче твърдят, че е използвала служебното си положение и създаденото доверие, за да въвежда хората в заблуждение.