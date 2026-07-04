Новини
Крими »
Постоянен арест за обвинената по схема за измами за над 800 хил. евро

Постоянен арест за обвинената по схема за измами за над 800 хил. евро

4 Юли, 2026 17:30 781 2

  • гинка борисова-
  • престъпление-
  • измами-
  • кредити

Решението не е окончателно

Постоянен арест за обвинената по схема за измами за над 800 хил. евро - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами, свързана с обещания за финансиране по европейски програми. Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли, съобщава Нова тв.

Съдът прие, че няма достатъчно данни Борисова да се укрие, но отчете реална опасност да извърши друго престъпление, поради което остави обвиняемата в ареста.

Според разследването, водено от Столичната дирекция на вътрешните работи под надзора на Софийската районна прокуратура, в периода от 2020 до 2025 г. жената е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По данни на разследващите тя се е представяла за упълномощено лице, свързано с политическа организация, за да спечели доверието на потенциалните жертви.

До момента са установени 25 пострадали лица, а нанесените щети надхвърлят 807 хил. евро, или близо 1,6 млн. лева. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали.

По информация на СДВР Борисова няма предишни криминални регистрации и е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор. Разследващите обаче твърдят, че е използвала служебното си положение и създаденото доверие, за да въвежда хората в заблуждение.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Като чета за престъпници и веднага се сещам за онзи банкянски айдук.

    Коментиран от #2

    18:08 04.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Правилно Гинка Борисова е роднина на Бойко Борисов и касиер на ГЕРБ.Карала хора да теглят големи кредити с обещание че ГЕРБ ще ги плати.МВР и прокуратурата са и помагали.

    18:12 04.07.2026