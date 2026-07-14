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Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори и с едно доказателство по делото

Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори и с едно доказателство по делото

14 Юли, 2026 20:39 833 16

  • емануил йорданов-
  • стоян мавродиев-
  • ббр-
  • дело

Йорданов беше категоричен, че е убеден в невинността на Мавродиев

Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори и с едно доказателство по делото - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Наказателно-процесуалния кодекс е написано съвсем ясно, че обвиняемият и неговият защитник имат право да се запознаят с материалите по делото, да участват в събирането на доказателства, но това остава някъде в сферата на добрите пожелания. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” защитникът на Стоян Мавродиев, адвокат Емануил Йорданов.

Адвокатът на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие коментира, че оттук нататък следва процедурата по определяне на мярка за неотклонение. „Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа. В рамките на тези 72 часа прокурорите по делото ще решат каква мярка да искат. Когато говорим за по-леките мерки, те могат да се наложат от прокурора, ако искат домашен арест или задържане под стража, трябва да внесат делото в съда и вече съдията да определи каква ще бъде мярката”, посочи Йорданов.

Той беше категоричен, че е убеден в невинността на Мавродиев. На въпрос какво е мотивирало бившия изпълнителен директор на ББР да се завърне, Йорданов посочи: „Все пак всичко това трябва да свърши в един момент и практиката показва, че укриването от правосъдието в общия случай не дава позитивен резултат”.

В допълнение адвокат Йорданов каза, че Мавродиев е имал своите мотиви да напусне България, но отказа да коментира какви са те. „Ако се замислим за положението в България тогава и сега, е очевидно, че има някаква разлика, въпреки че с течение на времето трябва да се установи дали тази разлика е толкова съществена”, каза той, уточнявайки, че става въпрос за политическия климат в страната.

На въпрос дали през цялото време Мавродиев бил в Дубай неговият защитник посочи: „Не сме говорили на тази тема. За мен е без значение. Това, което ме вълнува, е какво има в кориците на делото и с какво темпо ще върви работата по случая”, категоричен беше той.

„Не съм много сигурен, че неговият подпис е там. Ако видя документ с негов подпис, ще съм убеден, че има такъв. Дори и при наличието на подпис може да се търси невиновност, ако това се установи. Но при положение, че в момента работим на тъмно и не сме запознати дори и с едно доказателство по делото, е много трудно да кажем нещо конкретно”, каза адвокат Емануил Йорданов, като призова за търпение, за да може да се изяснят фактите в тяхната цялост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими флегмата

    14 2 Отговор
    докато се запознае с материалит и хоп мавродията в кауша.

    20:44 14.07.2026

  • 2 Лост

    10 1 Отговор
    Е.Йорданов мекия Министър на Вътрешните работи.А ,ако види подпис,ще иска няколко експертизи.

    20:52 14.07.2026

  • 3 Яшар

    15 0 Отговор
    Емануил Йорданов остави да те уважаваме ...в момента умишлено се цапаш с л...а бате ..парите са огромни и са откраднати от българите ...няма да го спасиш тоя м ..шок!

    20:53 14.07.2026

  • 4 Без майтап

    10 1 Отговор
    Ще видим, ще чуем ще прочетем ще НАГЛАСИМ. Имайте вяра в правораздаването.

    20:56 14.07.2026

  • 5 Тома

    9 1 Отговор
    Ако трябва някои първи да влиза в затвора това са адвокатите на крадците на народни пари

    20:58 14.07.2026

  • 6 донк

    9 1 Отговор
    20 години за мавруда

    20:58 14.07.2026

  • 7 съществената разлика за завръщане

    3 1 Отговор
    $$$$Ако се замислим за положението в България тогава и сега, е очевидно, че има някаква разлика,$$$$$
    В съда или в прокуратурата няма съществена разлика, въпреки новия и.д. гл.прокурор.
    Съществената разлика е в удобното за Мавродиев политическото управление, и в различното управление на МВР, което ше представи или подмине съществени доказателства , които да не са достатъчни за да го осъдят.

    Коментиран от #13

    20:59 14.07.2026

  • 8 Факт

    6 1 Отговор
    Е като е невинен що като банкянския русофил му каза да бяга в београд ,и мавро избяга,честен човек не бяга и да се крие като мишок

    21:03 14.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    НАПРАВО АДВОКАТ МАДЖО ДА БЕШЕ ПОЕЛ
    ДЕЛОТО - ИМА ДИПЛОМА ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ ТЕХНИКУМ ЗА АДВОКАТИ
    ... КВО ГО Е ПОЕЛ БИВШИЯ МУТРО ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН ЦИГАНИНА :) ... СДС СЪЗДАДОХА МУТРИСТАНА В КОЙТО ЖИВЕЕТЕ

    21:03 14.07.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    А ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА КАТО БИВШ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР
    ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ ?
    ......
    АЗ СЪМ КАТО КАМИЛИТЕ - ПОМНЯ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ МРЪСНИЦИТЕ :)

    21:05 14.07.2026

  • 11 ТИЯ ЩОМ ДЪРЖАНКИТЕ ИМ ЗАПОЧНАХА ДА БЯГАТ

    4 0 Отговор
    Значи са им прибрали парата.

    21:11 14.07.2026

  • 12 Добра адвокатка

    1 2 Отговор
    си е взел,ще спечели делото!

    21:19 14.07.2026

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "съществената разлика за завръщане":

    Знаем местния специалист по доказателствата от факти.бг!

    21:19 14.07.2026

  • 14 Дедо

    4 2 Отговор
    Толкова жалко вербално поведение на адвокат рядко се вижда! Изгледах интервюто задавайки си въпроса...как е възможно този човек да е бил министър защитавайки националния интерес, а сега защитава видно обратното!

    Коментиран от #15

    21:21 14.07.2026

  • 15 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    костов се заобикаляше с посредствени хора, за да блести сред тях, същото правеше и борисов, умни хора се правеха на иддиоти, за да оцелеят

    21:39 14.07.2026

  • 16 Дид

    0 0 Отговор
    Тва интервю беше пример за милионната аудитория, колко неподходящи хора са управлявали държавата. И защо 36 години престъпниците са редом до политиците, а не в затвора.

    21:47 14.07.2026