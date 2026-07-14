Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори и с едно доказателство по делото

В Наказателно-процесуалния кодекс е написано съвсем ясно, че обвиняемият и неговият защитник имат право да се запознаят с материалите по делото, да участват в събирането на доказателства, но това остава някъде в сферата на добрите пожелания. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” защитникът на Стоян Мавродиев, адвокат Емануил Йорданов.
Адвокатът на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие коментира, че оттук нататък следва процедурата по определяне на мярка за неотклонение. „Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа. В рамките на тези 72 часа прокурорите по делото ще решат каква мярка да искат. Когато говорим за по-леките мерки, те могат да се наложат от прокурора, ако искат домашен арест или задържане под стража, трябва да внесат делото в съда и вече съдията да определи каква ще бъде мярката”, посочи Йорданов.
Той беше категоричен, че е убеден в невинността на Мавродиев. На въпрос какво е мотивирало бившия изпълнителен директор на ББР да се завърне, Йорданов посочи: „Все пак всичко това трябва да свърши в един момент и практиката показва, че укриването от правосъдието в общия случай не дава позитивен резултат”.
В допълнение адвокат Йорданов каза, че Мавродиев е имал своите мотиви да напусне България, но отказа да коментира какви са те. „Ако се замислим за положението в България тогава и сега, е очевидно, че има някаква разлика, въпреки че с течение на времето трябва да се установи дали тази разлика е толкова съществена”, каза той, уточнявайки, че става въпрос за политическия климат в страната.
На въпрос дали през цялото време Мавродиев бил в Дубай неговият защитник посочи: „Не сме говорили на тази тема. За мен е без значение. Това, което ме вълнува, е какво има в кориците на делото и с какво темпо ще върви работата по случая”, категоричен беше той.
„Не съм много сигурен, че неговият подпис е там. Ако видя документ с негов подпис, ще съм убеден, че има такъв. Дори и при наличието на подпис може да се търси невиновност, ако това се установи. Но при положение, че в момента работим на тъмно и не сме запознати дори и с едно доказателство по делото, е много трудно да кажем нещо конкретно”, каза адвокат Емануил Йорданов, като призова за търпение, за да може да се изяснят фактите в тяхната цялост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими флегмата
20:44 14.07.2026
2 Лост
20:52 14.07.2026
3 Яшар
20:53 14.07.2026
4 Без майтап
20:56 14.07.2026
5 Тома
20:58 14.07.2026
6 донк
20:58 14.07.2026
7 съществената разлика за завръщане
В съда или в прокуратурата няма съществена разлика, въпреки новия и.д. гл.прокурор.
Съществената разлика е в удобното за Мавродиев политическото управление, и в различното управление на МВР, което ше представи или подмине съществени доказателства , които да не са достатъчни за да го осъдят.
Коментиран от #13
20:59 14.07.2026
8 Факт
21:03 14.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЕЛОТО - ИМА ДИПЛОМА ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ ТЕХНИКУМ ЗА АДВОКАТИ
... КВО ГО Е ПОЕЛ БИВШИЯ МУТРО ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН ЦИГАНИНА :) ... СДС СЪЗДАДОХА МУТРИСТАНА В КОЙТО ЖИВЕЕТЕ
21:03 14.07.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ ?
......
АЗ СЪМ КАТО КАМИЛИТЕ - ПОМНЯ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ МРЪСНИЦИТЕ :)
21:05 14.07.2026
11 ТИЯ ЩОМ ДЪРЖАНКИТЕ ИМ ЗАПОЧНАХА ДА БЯГАТ
21:11 14.07.2026
12 Добра адвокатка
21:19 14.07.2026
13 Дзак
До коментар #7 от "съществената разлика за завръщане":Знаем местния специалист по доказателствата от факти.бг!
21:19 14.07.2026
14 Дедо
Коментиран от #15
21:21 14.07.2026
15 Хмм
До коментар #14 от "Дедо":костов се заобикаляше с посредствени хора, за да блести сред тях, същото правеше и борисов, умни хора се правеха на иддиоти, за да оцелеят
21:39 14.07.2026
16 Дид
21:47 14.07.2026