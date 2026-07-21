Шофьор диша райски газ зад волана

Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи.
На кадрите се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.
Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #11
12:12 21.07.2026
2 Катаджиев
12:17 21.07.2026
3 диагноза
12:19 21.07.2026
4 Ъъъ
Коментиран от #7, #9
12:22 21.07.2026
5 поКУРко
12:23 21.07.2026
6 Механик
п.п.
Бас държа, че 80% от прочелите тоя коментар, няма да разберат какво съм имал предвид. Може да са и 90%.
12:32 21.07.2026
7 Механик
До коментар #4 от "Ъъъ":В нормалните държави се ръгат с ножове, мачкат се с пикапи, а събота и неделя се стрелят по моловете и паркингите. А през останалото време протестират, защото полицията е застреляла поредния лепилар.
Как може да сте толкова слепи?!
Коментиран от #10
12:34 21.07.2026
8 мисирки
И пишете, че 2ч.преди да ги спре и направи клипа, ги е видял на кръстовище (на червен светофар) как дишат от тая помия- веднага е подал сигнал на 112 и Е НЯМАЛО РЕЗУЛТАТ/ДЕЙСТВИЯ.
????
Коментиран от #22
12:37 21.07.2026
9 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Ъъъ":Я пак? Искаш да ми кажеш, че в нормалните държави няма равенство пред закона? Искаш да ми кажеш, ча да вземат на си ган ладата заради алкохол е същото като да вземат на баровец бентлито за едно и също нарушение? Я пак си помисли
Коментиран от #13, #20
12:38 21.07.2026
10 Ъъъ
До коментар #7 от "Механик":Слепи за какво? И какво общо имат цитираните от теб прояви с дишането на газ докато шофираш и си с условна присъда?
12:41 21.07.2026
11 @@@
До коментар #1 от "Хахахаха":Това са Евро-Ценностите в България на Умно-Красивите Петроханци от ПП/ДБ!
Коментиран от #14
12:42 21.07.2026
12 Кобра Кай 🥋
12:45 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха
До коментар #11 от "@@@":Мнее. Това са ценностите в България. На запад не съм видял и чул толкова дрогирани и пияни да карат коли. Това са ценностите на България.
12:46 21.07.2026
15 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
Коментиран от #23
12:47 21.07.2026
16 Помощ уж за комуникации
12:57 21.07.2026
17 Kaлпазанин
13:00 21.07.2026
18 Мими Кучева🐕
13:02 21.07.2026
19 Тити на Кака
Тези боклуци са директно за затвора. А не системата да им даде възможност да убият невинни по улиците на Пловдив и после "строго" да ги накаже с 5 години ефективно!
13:15 21.07.2026
20 Тити на Кака
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Обвиняваш опонента си в неща, които си измислил и по никакъв начин не можеш да докажеш с цитати от поста му. Значи си наистина Хахо Бахо от помощно училище....
13:18 21.07.2026
21 пляскащата с цици
13:32 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ку-ку
До коментар #15 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":Е колко са 22к. за кола.... 🤣
Коментиран от #26
13:40 21.07.2026
24 Частна Република България
13:40 21.07.2026
25 Асеновград
13:45 21.07.2026
26 жик так
До коментар #23 от "Ку-ку":Ами хайде изкарай ги на 22 години и ги спести !
Тия освен да дишат , да не се окаже че и дилъри са !!
13:46 21.07.2026