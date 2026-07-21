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Шофьор диша райски газ зад волана

Шофьор диша райски газ зад волана

21 Юли, 2026 12:06 1 922 26

  • пловдив-
  • шофьор-
  • райски газ

Водачът е и с наложена условна присъда

Шофьор диша райски газ зад волана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    41 0 Отговор
    Ценностите в България!

    Коментиран от #11

    12:12 21.07.2026

  • 2 Катаджиев

    32 0 Отговор
    Нищо не сме видели, ние дебнем в храстите

    12:17 21.07.2026

  • 3 диагноза

    46 0 Отговор
    след 36г мутренско-ченгеджийска демокрация,територията е обхваната от шизофрения!

    12:19 21.07.2026

  • 4 Ъъъ

    41 2 Отговор
    Докато не започнат да се конфискуват и автомобилите наред с останалите глоби както е в нормалните държави, така ще е.... 72 часа в ареста, освободен, с условна присъда, но си диша газ.

    Коментиран от #7, #9

    12:22 21.07.2026

  • 5 поКУРко

    19 3 Отговор
    От Маалата ли са? Щом не ги закачат милиционерите значи са избиратели на Боко и Шиши! А Дамаджаната да седи в САЩ, че тук всичко е ОК.

    12:23 21.07.2026

  • 6 Механик

    10 0 Отговор
    "диша балон" ?! Верно ли?
    п.п.
    Бас държа, че 80% от прочелите тоя коментар, няма да разберат какво съм имал предвид. Може да са и 90%.

    12:32 21.07.2026

  • 7 Механик

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    В нормалните държави се ръгат с ножове, мачкат се с пикапи, а събота и неделя се стрелят по моловете и паркингите. А през останалото време протестират, защото полицията е застреляла поредния лепилар.
    Как може да сте толкова слепи?!

    Коментиран от #10

    12:34 21.07.2026

  • 8 мисирки

    25 1 Отговор
    Качете видеото. Има го в пловдив24.
    И пишете, че 2ч.преди да ги спре и направи клипа, ги е видял на кръстовище (на червен светофар) как дишат от тая помия- веднага е подал сигнал на 112 и Е НЯМАЛО РЕЗУЛТАТ/ДЕЙСТВИЯ.
    ????

    Коментиран от #22

    12:37 21.07.2026

  • 9 Хохо Бохо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Я пак? Искаш да ми кажеш, че в нормалните държави няма равенство пред закона? Искаш да ми кажеш, ча да вземат на си ган ладата заради алкохол е същото като да вземат на баровец бентлито за едно и също нарушение? Я пак си помисли

    Коментиран от #13, #20

    12:38 21.07.2026

  • 10 Ъъъ

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Слепи за какво? И какво общо имат цитираните от теб прояви с дишането на газ докато шофираш и си с условна присъда?

    12:41 21.07.2026

  • 11 @@@

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Това са Евро-Ценностите в България на Умно-Красивите Петроханци от ПП/ДБ!

    Коментиран от #14

    12:42 21.07.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    7 0 Отговор
    Циганне ттата как се изплашиха само! И даже на "Вие" започнаха да говорят. По какво е спортист човека? Или от скъпия му Мерцедес се респектираха? 🤔

    12:45 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "@@@":

    Мнее. Това са ценностите в България. На запад не съм видял и чул толкова дрогирани и пияни да карат коли. Това са ценностите на България.

    12:46 21.07.2026

  • 15 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    16 0 Отговор
    НАП ще се самосезира ли за проверка, от къде 22 годишен има Порше Кайен за 20 000€ ?

    Коментиран от #23

    12:47 21.07.2026

  • 16 Помощ уж за комуникации

    9 0 Отговор
    МВР е взело 1,8 милиарда евро помощ от ЕС да унищожават младите с наркотици и измислени престъпления!

    12:57 21.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Това л@@@@ има ли си родители или и майка му не знае кой е баща му ,да живее либерастията и ние покрай нея ,докато някое такова отроче не убие някой ,и няма да ми ривете после

    13:00 21.07.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    Е кво да прави човека!?Вие да не би да искате,да умре от задушаване!?🦍🥳🤣👍

    13:02 21.07.2026

  • 19 Тити на Кака

    13 0 Отговор
    Видеото е потресаващо.
    Тези боклуци са директно за затвора. А не системата да им даде възможност да убият невинни по улиците на Пловдив и после "строго" да ги накаже с 5 години ефективно!

    13:15 21.07.2026

  • 20 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Обвиняваш опонента си в неща, които си измислил и по никакъв начин не можеш да докажеш с цитати от поста му. Значи си наистина Хахо Бахо от помощно училище....

    13:18 21.07.2026

  • 21 пляскащата с цици

    6 0 Отговор
    сега трябва тези закръглени и нагли бидони да метат кръстовището всеки ден 1 година с оранжеви дрехи за да им дойде акъла и на тях и на тези дето ще ги гледат

    13:32 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":

    Е колко са 22к. за кола.... 🤣

    Коментиран от #26

    13:40 21.07.2026

  • 24 Частна Република България

    3 1 Отговор
    Само да вметна. Снощи трябваше да прибера съпругата си от работа към 12:30 вечерта.валеше,слабо. Обикновенно я чакам на паркинга. Но заради дъждът спрях на пешеходната пътека до работата и. Тя ме чакаше. Нямаше трафик. Бяхме три- червеи коли. Другите ме заобиколиха без проблем. Последната се оказа патрул. 50 евро глоба за спиране на пешеходна пътека. Имат и промоции като магазините. 20 процента намаление ,ако се плати в 7 дневен срок. Вече съм в статистиката за засиления контрол по пътищата.

    13:40 21.07.2026

  • 25 Асеновград

    3 0 Отговор
    Пълен боклук. Само затвор за такива помияри. Ония ден бил за три дни в ареста , излиза на свобода с условна присъда и веднага на колата и опиятите. А после моли да го пуснат и че нямало така да прави. Майкоооооо. Пълен боклук.....

    13:45 21.07.2026

  • 26 жик так

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ку-ку":

    Ами хайде изкарай ги на 22 години и ги спести !
    Тия освен да дишат , да не се окаже че и дилъри са !!

    13:46 21.07.2026