Шофьор диша райски газ зад волана

Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.