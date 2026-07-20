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Отложиха заседанието по делото "Дебора"

Отложиха заседанието по делото "Дебора"

20 Юли, 2026 19:03 635 8

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Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година

Отложиха заседанието по делото "Дебора" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отложиха насроченото за днес заседание в Пловдивския районен съд по делото за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятеля ѝ Георги Георгиев, съобщава БНТ.

Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година, уточни news.bg. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата.

По т.нар. дело "Дебора" подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати три обвинения - за закана за убийство, за принудително остригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Щях сама да приключа делото, ако бях на Дебора на мястото.

    19:32 20.07.2026

  • 4 Шапкаря

    7 0 Отговор
    Има-няма резултат големите заплати си вървят.Докато приключи делото някой и той ще пенсионира и т.н.

    19:36 20.07.2026

  • 5 Тоя урвор

    4 4 Отговор
    Си го е търсила!
    И с мен да беше се държала така, аз сигурно щях да бъда по жесток!

    19:38 20.07.2026

  • 6 Роза

    3 6 Отговор
    Предполагам,че всяко връщане към този ужасен случай разстройва Дебора!Тя трябва сега да гледа по-нататъшния си живот и кариерата си!Пожелавам и да си намери подходящ партньор и да има деца!

    Коментиран от #8

    19:42 20.07.2026

  • 7 Бунак

    2 1 Отговор
    Кучката Мая загина ужасно, а делото все още не е започнало .

    19:50 20.07.2026

  • 8 Свекърва

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    И кой ще е този нещастик, който ще я вземе за съпруга? Язък за момчето!

    20:48 20.07.2026