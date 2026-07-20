Отложиха заседанието по делото "Дебора"

Отложиха насроченото за днес заседание в Пловдивския районен съд по делото за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятеля ѝ Георги Георгиев, съобщава БНТ.

Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година, уточни news.bg. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата.

По т.нар. дело "Дебора" подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати три обвинения - за закана за убийство, за принудително остригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож.