Отложиха заседанието по делото "Дебора"

Отложиха насроченото за днес заседание в Пловдивския районен съд по делото за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятеля ѝ Георги Георгиев, съобщава БНТ.
Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година, уточни news.bg. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата.
По т.нар. дело "Дебора" подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати три обвинения - за закана за убийство, за принудително остригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож.
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1 Българското правосъдие е номинирано за..
19:09 20.07.2026
2 Тя денира си работи вече
19:27 20.07.2026
3 Много я бавят
19:32 20.07.2026
4 Шапкаря
19:36 20.07.2026
5 Тоя урвор
И с мен да беше се държала така, аз сигурно щях да бъда по жесток!
19:38 20.07.2026
6 Роза
Коментиран от #8
19:42 20.07.2026
7 Бунак
19:50 20.07.2026
8 Свекърва
До коментар #6 от "Роза":И кой ще е този нещастик, който ще я вземе за съпруга? Язък за момчето!
20:48 20.07.2026