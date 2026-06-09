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Задържаха 38-годишен за блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Задържаха 38-годишен за блудство с 8-годишно дете в Благоевград

9 Юни, 2026 17:48 1 151 16

  • блудство-
  • дете-
  • благоевград

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

Задържаха 38-годишен за блудство с 8-годишно дете в Благоевград - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура - Благоевград упражнява ръководство и надзор върху досъдебно производство, образувано за извършено престъпление от Наказателния кодекс – блудство спрямо малолетно дете.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие и оперативно-издирвателни мероприятия, проведени са разпити на свидетели.

От събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че 38-годишният Т.М. е съпричастен към извършеното престъпление.

На 08.06.2026 г. в къща в гр. Благоевград мъжът извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.

Т.М. е привлечен в качеството на обвиняемо лице за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд - Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.

С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.

Разследването по делото продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анна Будакова съм

    16 4 Отговор
    Пуснето го, сега е месеца на €педофилията!

    17:56 09.06.2026

  • 3 честен ционист

    21 2 Отговор
    Щом го пишат с инициали, значи е от малцинството.

    17:58 09.06.2026

  • 4 Тома

    18 1 Отговор
    Има ли нещо този ТМ да е оригинал джипси

    Коментиран от #5

    17:58 09.06.2026

  • 5 Някой

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    И освен това ѝ е баща.

    18:02 09.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    20 1 Отговор
    Не ми е работата ама от сутринта до сега, детето беше на 9, на 11, на 8 ? Различни случаи ли са тия или сте толкова гламави журналя,че не можете да научите възрастта на горкото дете!!

    18:03 09.06.2026

  • 7 Мицкоски

    6 3 Отговор
    А бухахахахах вижте се бе мизернициииии всички сте цигани у БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    Коментиран от #8

    18:19 09.06.2026

  • 8 селяк

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мицкоски":

    за енформацея "стан" значи "земя на"

    18:23 09.06.2026

  • 9 Жълто сърце

    5 0 Отговор
    Ами тоя е от наште бе, просто е изпуснал парата през фонтанелата.

    18:32 09.06.2026

  • 10 Благоевград е «фестивал»

    5 0 Отговор
    На престъпността!
    Там трябва да се действа с цялата строгост на закона.

    18:33 09.06.2026

  • 11 Софиянец

    7 0 Отговор
    Пак от структурите на ппдб-илте!

    18:37 09.06.2026

  • 12 Мдаа...

    10 0 Отговор
    Не че нещо, ама ако се докаже вината на такъв, в Китай му теглят куршума публично, насред стадиона.
    В Иран го дават на роднините на жертвата, да го правят каквото им хареса.
    Руснаците, понеже са мекушави, го пращат доживот (обикновено животът му трае до момента в който зековете разберат, че е педофил) в урановите мини в Сибир.
    Тук ще му дадем условна присъда, при това ако сме късметлии и не ни осъди в брюксел, че сме му нарушили правата.
    Такива ми ти работи, евроатлантически...

    18:37 09.06.2026

  • 13 Бай Ставри

    4 0 Отговор
    Лекувам такива нагледци ,след лечението си търсят нацепени батки

    18:39 09.06.2026

  • 14 Много християнско

    2 3 Отговор
    Направо православно

    18:44 09.06.2026

  • 15 Сега

    6 0 Отговор
    в пандиза ще е булка на всички. Честито!Да му орат задния двор.

    18:44 09.06.2026

  • 16 +БПЦ+

    0 0 Отговор
    Ако беше блудствал с момченце щяхме да му на значим адвокат от синода да го защитава ама блудство с момиченце е голям грях

    19:28 09.06.2026