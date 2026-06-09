Задържаха 38-годишен за блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Районна прокуратура - Благоевград упражнява ръководство и надзор върху досъдебно производство, образувано за извършено престъпление от Наказателния кодекс – блудство спрямо малолетно дете.
В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие и оперативно-издирвателни мероприятия, проведени са разпити на свидетели.
От събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че 38-годишният Т.М. е съпричастен към извършеното престъпление.
На 08.06.2026 г. в къща в гр. Благоевград мъжът извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.
Т.М. е привлечен в качеството на обвиняемо лице за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 15 години.
С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд - Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.
С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.
Разследването по делото продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анна Будакова съм
17:56 09.06.2026
3 честен ционист
17:58 09.06.2026
4 Тома
Коментиран от #5
17:58 09.06.2026
5 Някой
До коментар #4 от "Тома":И освен това ѝ е баща.
18:02 09.06.2026
6 Лопата Орешник
18:03 09.06.2026
7 Мицкоски
Коментиран от #8
18:19 09.06.2026
8 селяк
До коментар #7 от "Мицкоски":за енформацея "стан" значи "земя на"
18:23 09.06.2026
9 Жълто сърце
18:32 09.06.2026
10 Благоевград е «фестивал»
Там трябва да се действа с цялата строгост на закона.
18:33 09.06.2026
11 Софиянец
18:37 09.06.2026
12 Мдаа...
В Иран го дават на роднините на жертвата, да го правят каквото им хареса.
Руснаците, понеже са мекушави, го пращат доживот (обикновено животът му трае до момента в който зековете разберат, че е педофил) в урановите мини в Сибир.
Тук ще му дадем условна присъда, при това ако сме късметлии и не ни осъди в брюксел, че сме му нарушили правата.
Такива ми ти работи, евроатлантически...
18:37 09.06.2026
13 Бай Ставри
18:39 09.06.2026
14 Много християнско
18:44 09.06.2026
15 Сега
18:44 09.06.2026
16 +БПЦ+
19:28 09.06.2026