Непълнолетно момче изчезна от център за настаняване в София, издирват го от пет седмици

Непълнолетно момче, настанено в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“ в столичния квартал „Люлин“, е в неизвестност вече пета седмица, научи News24sofia.eu от сигнал, подаден до институции.

По данни от същия сигнал, преди да изчезне, детето е било напръскано с лютив спрей при инцидент в София. След случилото се то е било транспортирано за преглед в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

След връщането му в социалната услуга, разположена в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“, на детето са били наложени дисциплинарни мерки – ограничаване на излизанията за срок от един месец, забрана за използване на телефон и задължение да извършва почистване на сградата за продължителен период.

Именно след тези действия, по данни от сигнала, момчето напуска центъра и повече не се връща.

Детето е обявено за издирване, но към момента няма официална информация за местонахождението му. По неофициални данни, част от персонала е имал информация, че то може да пребивава при непозната жена в София, но не са предприети последващи действия за проверка на сигнала.

Случаят вече е обект на внимание от институциите, като се очаква изясняване на всички обстоятелства около инцидента, последвалите мерки и реакцията след изчезването.