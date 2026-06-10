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Непълнолетно момче изчезна от център за настаняване в София, издирват го от пет седмици

Непълнолетно момче изчезна от център за настаняване в София, издирват го от пет седмици

10 Юни, 2026 19:47 856 18

  • дете-
  • софия-
  • изчезнало

Случаят вече е обект на внимание от институциите, като се очаква изясняване на всички обстоятелства около инцидента, последвалите мерки и реакцията след изчезването

Непълнолетно момче изчезна от център за настаняване в София, издирват го от пет седмици - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непълнолетно момче, настанено в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“ в столичния квартал „Люлин“, е в неизвестност вече пета седмица, научи News24sofia.eu от сигнал, подаден до институции.

По данни от същия сигнал, преди да изчезне, детето е било напръскано с лютив спрей при инцидент в София. След случилото се то е било транспортирано за преглед в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

След връщането му в социалната услуга, разположена в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“, на детето са били наложени дисциплинарни мерки – ограничаване на излизанията за срок от един месец, забрана за използване на телефон и задължение да извършва почистване на сградата за продължителен период.

Именно след тези действия, по данни от сигнала, момчето напуска центъра и повече не се връща.

Детето е обявено за издирване, но към момента няма официална информация за местонахождението му. По неофициални данни, част от персонала е имал информация, че то може да пребивава при непозната жена в София, но не са предприети последващи действия за проверка на сигнала.

Случаят вече е обект на внимание от институциите, като се очаква изясняване на всички обстоятелства около инцидента, последвалите мерки и реакцията след изчезването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно вече

    5 2 Отговор
    е в Германия и работи...

    19:49 10.06.2026

  • 2 Канали за деца

    4 3 Отговор
    Нима още не знаете?
    Нима нещо изнесоха за Петрохан?
    Нима някой ви дава информация за ЙПО?!

    19:50 10.06.2026

  • 3 Момчето

    5 8 Отговор
    е разбрало какви боклуци идват на власт,и е решило да избяга за да оцелее.

    19:52 10.06.2026

  • 4 Сатана Z

    9 3 Отговор
    В центъра на София бродят ППдифили.

    Коментиран от #17

    19:59 10.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Пет седмици? Актуалната ви новина е безценна! Пет седмици, не ви ли е срам бе?

    20:16 10.06.2026

  • 6 Смърфиета

    1 4 Отговор
    Приемният баща се е гаврил с него кексоално, след което го е изгорил във варел с дизелово гориво, според будисткия ритуал, петрохански канон.

    20:20 10.06.2026

  • 7 Мнение

    2 0 Отговор
    След като е непълнолетен, значи вече е над 14-годишна възраст, не е дете. Не му е хресало това, че е бил наказан. Освен това, времето вече се стопли. Кой го знае къде вилнее сега. При роднините му търсиха ли го?

    20:23 10.06.2026

  • 8 Всичко е проформа

    4 1 Отговор
    Бил настанен, влачи се из града, никой не проследява кой го напръскал, не ходи на училище, има телефон кой му го е купил, кой го плаща. И защо ги настаняват в София, а не в някое отдалечено място, далеч от градската престъпност?

    20:26 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смърфиета

    1 4 Отговор
    Напръскано с лют спрей навън, карано да чисти пода и клозетите вътре, твърде рано е опознало прелестите на живота. Накрая изрутът – приемен "баща" най-накрая успява да го отвлече, да се гаври с него и да го изгори във варел.

    20:28 10.06.2026

  • 11 внимание

    4 0 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами!

    20:32 10.06.2026

  • 12 сноу

    3 1 Отговор
    За три месеца вече е баща на поне 3 чаавета и дядо на още две...

    20:34 10.06.2026

  • 13 Чика

    2 0 Отговор
    Значи повече от месец. Ами нормално, онзи гейгас сина на козметичката само се хвали във фейсбук, но нищо не пипа. Кофите смърдят, няма кой да ги измие, а градинката зад бл 412 и района на автобусната спирка са заприличали на селски клозет. Повръщано, урина, фекалии и какво ли още не. На 50 метра от детска градина, училище и на 2 метра от централен булевард. Това е положението за съжаление.

    20:42 10.06.2026

  • 14 Рамбо

    1 0 Отговор
    Точния с парите, вместо да разтега локума да вземе да свърши за един цент работа.

    20:58 10.06.2026

  • 15 един от

    2 0 Отговор
    от пет седмици ..... дет се вика - почти веднага се раздуха случая

    21:06 10.06.2026

  • 16 иван костов

    0 2 Отговор
    Хората на Калушев от ппдб/ЛГБТ вече са го продали на норвежките педофили! 🏳️‍🌈 С парите ще закупят вазелин за украинската армия!😂😂😂😂😂

    21:07 10.06.2026

  • 17 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Така е , така е , градската педофилия дебне и се ослушва около училищата и детските градини! мирчев и атанасов дебнат за жертви!☹️

    21:12 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.