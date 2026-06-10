Непълнолетно момче изчезна от център за настаняване в София, издирват го от пет седмици

Непълнолетно момче, настанено в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“ в столичния квартал „Люлин“, е в неизвестност вече пета седмица, научи News24sofia.eu от сигнал, подаден до институции.
По данни от същия сигнал, преди да изчезне, детето е било напръскано с лютив спрей при инцидент в София. След случилото се то е било транспортирано за преглед в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
След връщането му в социалната услуга, разположена в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“, на детето са били наложени дисциплинарни мерки – ограничаване на излизанията за срок от един месец, забрана за използване на телефон и задължение да извършва почистване на сградата за продължителен период.
Именно след тези действия, по данни от сигнала, момчето напуска центъра и повече не се връща.
Детето е обявено за издирване, но към момента няма официална информация за местонахождението му. По неофициални данни, част от персонала е имал информация, че то може да пребивава при непозната жена в София, но не са предприети последващи действия за проверка на сигнала.
Случаят вече е обект на внимание от институциите, като се очаква изясняване на всички обстоятелства около инцидента, последвалите мерки и реакцията след изчезването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно вече
19:49 10.06.2026
2 Канали за деца
Нима нещо изнесоха за Петрохан?
Нима някой ви дава информация за ЙПО?!
19:50 10.06.2026
3 Момчето
19:52 10.06.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #17
19:59 10.06.2026
5 Лопата Орешник
20:16 10.06.2026
6 Смърфиета
20:20 10.06.2026
7 Мнение
20:23 10.06.2026
8 Всичко е проформа
20:26 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смърфиета
20:28 10.06.2026
11 внимание
20:32 10.06.2026
12 сноу
20:34 10.06.2026
13 Чика
20:42 10.06.2026
14 Рамбо
20:58 10.06.2026
15 един от
21:06 10.06.2026
16 иван костов
21:07 10.06.2026
17 Ъхъ
До коментар #4 от "Сатана Z":Така е , така е , градската педофилия дебне и се ослушва около училищата и детските градини! мирчев и атанасов дебнат за жертви!☹️
21:12 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.