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Шефът на ОДМВР - Шумен за Асен Симеонов: Укривал се е в слънчогледови и царевични ниви край жп линията Варна - София

Шефът на ОДМВР - Шумен за Асен Симеонов: Укривал се е в слънчогледови и царевични ниви край жп линията Варна - София

23 Юли, 2026 08:05 2 553 12

  • полиция-
  • шумен-
  • асен симеонов-
  • укриване-
  • царевични ниви-
  • жп линия

Стана ясно още, че мъжът е известен на органите на МВР още от 2006 година.

Шефът на ОДМВР - Шумен за Асен Симеонов: Укривал се е в слънчогледови и царевични ниви край жп линията Варна - София - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заподозреният за отвличането се е придвижвал основно по жп линията Варна - София и се е укривал през деня в растителността - в слънчогледови и царевични ниви. Това съобщи пред журналисти директорът на ОДМВР -Шумен старши комисар Георги Гендов, информират от "Фокус"

Припомняме, че 11-годишната Наталия от село Константиново, която беше в неизвестност повече от 20 дни, беше намерена късно снощи жива и здрава.

"Конкретните действия по залавянето на наша територия започнаха на 17-и, когато беше получена информация за извършено престъпление - грабеж. По данни на пострадалия, извършителят до голяма степен е отговарял на описанието на Асен Симеонов. Непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост - на около 50 метра - беше намерена и Наталия", обясни Гендов.

Той уточни, че детето е в добро общо състояние, прегледано е от медицински екип и към този момент се намира под полицейска закрила.

Относно мотивите за деянието, шефът на полицията в Шумен каза, че Асен Симеонов е посочил лични причини, свързани с отношенията му с майката на Наталия.

"Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той ѝ е посегнал физически", подчерта Гендов, допълвайки, че Симеонов е задържан и ще бъде конвоиран към Областната дирекция на МВР - Варна.

Стана ясно още, че мъжът е известен на органите на МВР още от 2006 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ромския Беър Грилс

    7 17 Отговор
    Заслужава свобода при такива добре развити умения за оцелеляване... дебелото момиче вече е надулу корема

    Коментиран от #3

    08:11 23.07.2026

  • 2 Бай Ставри

    17 0 Отговор
    "... мъжът е известен на органите на МВР още от 2006 година." 20 години оттогава, а на мене все още не ми е известен...

    08:16 23.07.2026

  • 3 Мотивация за отрицателен вот

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ромския Беър Грилс":

    36 години ромосване - 36 години НЕвидими резултати от интеграцията на ромосваните. А ромосващите се цигaнизират устремно... И вероятно - необратимо ;-/.

    08:19 23.07.2026

  • 4 Горския

    22 0 Отговор
    Като черната пантера се е укривал. Няма намиране.

    08:23 23.07.2026

  • 5 Сега трябва да има регистър на

    5 3 Отговор
    Всички пастроци живеещи с жени на семейни начала

    08:50 23.07.2026

  • 6 М-во на земеделието

    12 0 Отговор
    Смекчаващо вината обстоятелство е, че е помагал в наторяване на нивите.

    Коментиран от #9

    08:54 23.07.2026

  • 7 Трябва да са задължителни

    3 3 Отговор
    Църковните бракове за християните и
    Разводите да са забранени
    В шахмата са един цар и една царица по време на играта

    Коментиран от #10

    08:55 23.07.2026

  • 8 Бооже

    6 1 Отговор
    Ние ги издирваме ,а те не се крият вече месец ,но сложили лампази и дават интервюта.
    Много е зле работата в мвр

    09:03 23.07.2026

  • 9 😁😁😁😁😁😁

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "М-во на земеделието":

    👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

    09:04 23.07.2026

  • 10 ФИДЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трябва да са задължителни":

    Отдавна са приети препоръките на Ориента: Един цар може да има девет царици.

    Коментиран от #11

    09:08 23.07.2026

  • 11 То може и една царица с няколко царя

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФИДЕ":

    Ама тогава е друга играта

    09:18 23.07.2026

  • 12 Авжиев

    6 0 Отговор
    То ако бяха тръгнали веднага след отвличането бай Ангел Чушката и Гошо Мушката със верните Шаро и Мара биха ги открили за по малко от два часа. Ама пък после можеше да ги обвинят в расизъм, че ловуват... сещайте се.

    09:22 23.07.2026