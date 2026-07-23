Шефът на ОДМВР - Шумен за Асен Симеонов: Укривал се е в слънчогледови и царевични ниви край жп линията Варна - София

Заподозреният за отвличането се е придвижвал основно по жп линията Варна - София и се е укривал през деня в растителността - в слънчогледови и царевични ниви. Това съобщи пред журналисти директорът на ОДМВР -Шумен старши комисар Георги Гендов, информират от "Фокус"

Припомняме, че 11-годишната Наталия от село Константиново, която беше в неизвестност повече от 20 дни, беше намерена късно снощи жива и здрава.

"Конкретните действия по залавянето на наша територия започнаха на 17-и, когато беше получена информация за извършено престъпление - грабеж. По данни на пострадалия, извършителят до голяма степен е отговарял на описанието на Асен Симеонов. Непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост - на около 50 метра - беше намерена и Наталия", обясни Гендов.

Той уточни, че детето е в добро общо състояние, прегледано е от медицински екип и към този момент се намира под полицейска закрила.

Относно мотивите за деянието, шефът на полицията в Шумен каза, че Асен Симеонов е посочил лични причини, свързани с отношенията му с майката на Наталия.

"Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той ѝ е посегнал физически", подчерта Гендов, допълвайки, че Симеонов е задържан и ще бъде конвоиран към Областната дирекция на МВР - Варна.

Стана ясно още, че мъжът е известен на органите на МВР още от 2006 година.