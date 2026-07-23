Шефът на ОДМВР - Шумен за Асен Симеонов: Укривал се е в слънчогледови и царевични ниви край жп линията Варна - София

Заподозреният за отвличането се е придвижвал основно по жп линията Варна - София и се е укривал през деня в растителността - в слънчогледови и царевични ниви. Това съобщи пред журналисти директорът на ОДМВР -Шумен старши комисар Георги Гендов, информират от "Фокус"
Припомняме, че 11-годишната Наталия от село Константиново, която беше в неизвестност повече от 20 дни, беше намерена късно снощи жива и здрава.
"Конкретните действия по залавянето на наша територия започнаха на 17-и, когато беше получена информация за извършено престъпление - грабеж. По данни на пострадалия, извършителят до голяма степен е отговарял на описанието на Асен Симеонов. Непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост - на около 50 метра - беше намерена и Наталия", обясни Гендов.
Той уточни, че детето е в добро общо състояние, прегледано е от медицински екип и към този момент се намира под полицейска закрила.
Относно мотивите за деянието, шефът на полицията в Шумен каза, че Асен Симеонов е посочил лични причини, свързани с отношенията му с майката на Наталия.
"Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той ѝ е посегнал физически", подчерта Гендов, допълвайки, че Симеонов е задържан и ще бъде конвоиран към Областната дирекция на МВР - Варна.
Стана ясно още, че мъжът е известен на органите на МВР още от 2006 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ромския Беър Грилс
Коментиран от #3
08:11 23.07.2026
2 Бай Ставри
08:16 23.07.2026
3 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #1 от "Ромския Беър Грилс":36 години ромосване - 36 години НЕвидими резултати от интеграцията на ромосваните. А ромосващите се цигaнизират устремно... И вероятно - необратимо ;-/.
08:19 23.07.2026
4 Горския
08:23 23.07.2026
5 Сега трябва да има регистър на
08:50 23.07.2026
6 М-во на земеделието
Коментиран от #9
08:54 23.07.2026
7 Трябва да са задължителни
Разводите да са забранени
В шахмата са един цар и една царица по време на играта
Коментиран от #10
08:55 23.07.2026
8 Бооже
Много е зле работата в мвр
09:03 23.07.2026
9 😁😁😁😁😁😁
До коментар #6 от "М-во на земеделието":👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
09:04 23.07.2026
10 ФИДЕ
До коментар #7 от "Трябва да са задължителни":Отдавна са приети препоръките на Ориента: Един цар може да има девет царици.
Коментиран от #11
09:08 23.07.2026
11 То може и една царица с няколко царя
До коментар #10 от "ФИДЕ":Ама тогава е друга играта
09:18 23.07.2026
12 Авжиев
09:22 23.07.2026