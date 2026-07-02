Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка

Икономическата полиция в Кърджали задържа длъжностно лице във фирма-изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище.
Община Кърджали е възложител на поръчката на стойност 1 262 408,82 лв. от 2024 година, като до момента работата по обекта не е приключила.
В хода на проверката полицаите установили, че съществуват разминавания в заложените дейности в проекта и в протоколите за извършена работа. При направен оглед е било констатирано, че вследствие на отклонения в топлоизолацията на сградата и в ремонта на покрива, са нанесени щети за 45 000 лв.
Работата по случая продължава, а след приключване на проверката материалите по случая ще бъдат внесени в прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
Коментиран от #3
19:14 02.07.2026
2 И само за толкова
19:15 02.07.2026
3 Ник. А
До коментар #1 от "Фейк - либераст":😅 😅 😅 🤫
19:23 02.07.2026
4 Има задържан по обществена поръчка
ма тва е чудо големо
а по голямото чудо ако въобще се стигне до съд
19:30 02.07.2026
5 БРАВО
19:38 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хан Крум
Не Ви изнася.
Продажници.
Писах където трябва,да видим има ли Видов ден,ама Вие ще преписвате за пореден път...
19:59 02.07.2026