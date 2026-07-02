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Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка

Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка

2 Юли, 2026 19:01 814 7

  • икономическа полиция-
  • кърджали-
  • обществена поръчка

Има задържан

Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическата полиция в Кърджали задържа длъжностно лице във фирма-изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище.

Община Кърджали е възложител на поръчката на стойност 1 262 408,82 лв. от 2024 година, като до момента работата по обекта не е приключила.

В хода на проверката полицаите установили, че съществуват разминавания в заложените дейности в проекта и в протоколите за извършена работа. При направен оглед е било констатирано, че вследствие на отклонения в топлоизолацията на сградата и в ремонта на покрива, са нанесени щети за 45 000 лв.

Работата по случая продължава, а след приключване на проверката материалите по случая ще бъдат внесени в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    6 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че фирмата е свързана с онези дерибеи дето имената им се повтарят? САКЪН!

    Коментиран от #3

    19:14 02.07.2026

  • 2 И само за толкова

    5 0 Отговор
    за четиридесет и пет хиляди лв. Трябва още малко да се поразровите за да излезе истината.

    19:15 02.07.2026

  • 3 Ник. А

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк - либераст":

    😅 😅 😅 🤫

    19:23 02.07.2026

  • 4 Има задържан по обществена поръчка

    5 0 Отговор
    верно ли
    ма тва е чудо големо
    а по голямото чудо ако въобще се стигне до съд

    19:30 02.07.2026

  • 5 БРАВО

    3 0 Отговор
    Най 35-тата година открихте, че ДПС деятелен крадат.

    19:38 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хан Крум

    0 0 Отговор
    Защо ми премахнахте коментара към полицията,и имейл за връзка дадох.
    Не Ви изнася.
    Продажници.
    Писах където трябва,да видим има ли Видов ден,ама Вие ще преписвате за пореден път...

    19:59 02.07.2026