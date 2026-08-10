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Три деца са замесени в жестокото нападение в Радомир

Три деца са замесени в жестокото нападение в Радомир

10 Август, 2026 08:36 2 101 13

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Бой и унижение пред камера

Три деца са замесени в жестокото нападение в Радомир - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След побоя между деца в Радомир на фокус са 4 лица. Едното е жертвата на побоя, второто е насилникът, трето лице снима, а четвърто разпространява клип във Facebook групата на жителите на града, съобщава Нова тв.

„Деянието започва на 7 август в ранните часове на деня. Органите на реда незабавно започнаха работа по случая, след като видеото беше публикувано. Участниците в него са на възраст между 15 и 17 години. Досега нямат противообществени прояви. Децата се познават и са упражнявали заедно спортни дейности”, разказа старши инспектор Симеон Славчев.

„Свиках среща между компетентните органи още като разбрах за видеото. Това е първият такъв случай в Радомир и предприемаме мерки да предотвратим подобни прояви в бъдеще”, категоричен е градоначалникът Кирил Стоев.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че на 7 август сутринта се появи видео в интернет пространството. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    15 0 Отговор
    Интересна хронология.... жертва, нападател, режсьор/оператор, продуцент.

    Коментиран от #11

    08:49 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Еволюция

    15 3 Отговор
    Челен украински опит! И в Пловдив!

    Коментиран от #13

    08:55 10.08.2026

  • 4 Васил

    17 3 Отговор
    Щом имат такава енергия за бой да ги пращат направи на фронта в Украйна за да си изразходват енергията.

    09:02 10.08.2026

  • 5 Анонимен

    17 0 Отговор
    И тез ли ловят пдф-и

    Коментиран от #10

    09:04 10.08.2026

  • 6 плодовете на

    17 4 Отговор
    36 години либерална демоКРАДция и все по-зле ще става

    09:39 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Идиотите

    16 4 Отговор
    Сега пак ли ке обвинят Русия .

    09:46 10.08.2026

  • 9 насилието при пуберитетите е силно

    7 1 Отговор
    изразено . без да сме слепи видяхме в америка, сръбска и на други места малки бандити . с оръжие избиват техни съученици, учители , родители . ами тук е малкия дявол . по статистика убийства от непълнолетни и малолетни у нас стават 8 или 9 на година . в другите страни са десетки . лесно може да се препишат мерките от по развитите в европа . докато се интегрираме и свърши прехода . традиционно насилниците са спортисти или стриит хулигани . един психолог не прави нищо . наказанията превъзпитават .

    10:02 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Госあ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хорейшо":

    Холивуд, братко! Нали това искаше простолюдието? Острова на Епщайн

    10:50 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.