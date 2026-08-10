Три деца са замесени в жестокото нападение в Радомир

След побоя между деца в Радомир на фокус са 4 лица. Едното е жертвата на побоя, второто е насилникът, трето лице снима, а четвърто разпространява клип във Facebook групата на жителите на града, съобщава Нова тв.

„Деянието започва на 7 август в ранните часове на деня. Органите на реда незабавно започнаха работа по случая, след като видеото беше публикувано. Участниците в него са на възраст между 15 и 17 години. Досега нямат противообществени прояви. Децата се познават и са упражнявали заедно спортни дейности”, разказа старши инспектор Симеон Славчев.

„Свиках среща между компетентните органи още като разбрах за видеото. Това е първият такъв случай в Радомир и предприемаме мерки да предотвратим подобни прояви в бъдеще”, категоричен е градоначалникът Кирил Стоев.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че на 7 август сутринта се появи видео в интернет пространството. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.