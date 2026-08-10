Три деца са замесени в жестокото нападение в Радомир

След побоя между деца в Радомир на фокус са 4 лица. Едното е жертвата на побоя, второто е насилникът, трето лице снима, а четвърто разпространява клип във Facebook групата на жителите на града, съобщава Нова тв.
„Деянието започва на 7 август в ранните часове на деня. Органите на реда незабавно започнаха работа по случая, след като видеото беше публикувано. Участниците в него са на възраст между 15 и 17 години. Досега нямат противообществени прояви. Децата се познават и са упражнявали заедно спортни дейности”, разказа старши инспектор Симеон Славчев.
„Свиках среща между компетентните органи още като разбрах за видеото. Това е първият такъв случай в Радомир и предприемаме мерки да предотвратим подобни прояви в бъдеще”, категоричен е градоначалникът Кирил Стоев.
По случая е образувано досъдебно производство.
Припомняме, че на 7 август сутринта се появи видео в интернет пространството. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хорейшо
Коментиран от #11
08:49 10.08.2026
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3 Еволюция
Коментиран от #13
08:55 10.08.2026
4 Васил
09:02 10.08.2026
5 Анонимен
Коментиран от #10
09:04 10.08.2026
6 плодовете на
09:39 10.08.2026
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8 Идиотите
09:46 10.08.2026
9 насилието при пуберитетите е силно
10:02 10.08.2026
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11 Госあ
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10:50 10.08.2026
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