След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай

Продължава разследването на жестокото убийство на 21-годишен мъж в Съединение. За престъплението е задържан бивш полицейски служител. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест, обобщи БНТ.
Според разследващите обвиняемият и жертвата са били в приятелски отношения. До убийството се е стигнало след конфликт между двамата мъже.
Тогава 63-годишният Тодор Лапков е произвел два изстрела с незаконна ловна пушка по 21-годишния Митко Димитров.
Бившият полицейски служител се е опитал да заличи следите, като е разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.
Пред разследващите задържаният първоначално е отричал, но след откриването на останките направил пълни самопризнания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 име
07:56 20.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
07:57 20.08.2026
4 а хората искат да го наградите!!!
07:57 20.08.2026
5 в тоя случай
07:57 20.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Поглед
08:00 20.08.2026
8 народа е казал
08:01 20.08.2026
9 Мими Кучева🐕
08:04 20.08.2026
10 Трол
08:05 20.08.2026
11 Неизбежна самоотбрана
08:06 20.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 1488
и като президент беше същия
бахтu жалкия неудачник
08:08 20.08.2026
14 Соломон
08:08 20.08.2026
15 Да в България имаше такъв
Нищо ново
Циганите крадат , българите виновни
Няма закони
Жалка ситуация
Български закон
Циганско благополучие
08:15 20.08.2026
16 6135
Айде, да му дадат там някоя година условно за гавра с труп и да ходи да си пасе овцете. И отново със приготвена пушка, разбира се!
08:16 20.08.2026
17 Ха ха ха
Коментиран от #22
08:17 20.08.2026
18 Тик-Ток
08:18 20.08.2026
19 Държавата е в knockdown , в ступор
Реалната възраст за Женитба при Сиганският Етнос е 12/14 години?
Прокуратура и МВР са неми свидетели на случващото се.
Са за бившият Офицер от МВР, по добре да свърши със себе си защото влезе ли в Кафеза, по всяка вероятност Доживотно, жална му ...,
Смъртното Наказание трябва да се възстанови, няма как някой който е разфасовал друг човек да бъде оставен на ...?
Законът за Притежание на Оръжие за Самохрана и самоотбрана трябва за разреши свободно носене на оръжие и Stand Your Ground при употреба на огнестрелно оръжие.
08:21 20.08.2026
20 Ха ха ха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Защо наричаш ром крадливия циганин ? И на теб ти е измит и подсушен мозъка.
08:22 20.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Риболовеца
До коментар #17 от "Ха ха ха":Преди много години така едни мутри изгониха цяла фамилия от "братята" от съседно село. Не желая да уточнявам начина, по който го направиха, само ще кажа, че нямаше пострадали хора. Обаче и до ден днешен онези не смеят да стъпят в него село!
08:29 20.08.2026
23 Ако крадливия Сиганин беше в Пандиза,
Не е ми Марийке Держава а най ми е Марийке Колониална Територия.
❤️🇧🇬😁
08:29 20.08.2026
24 Въпрос
И след като органите на реда не са спрели тези жестокости, някой е взел нещата в свои ръце и е спрял тормоза. Защото е знаел, че друг изход няма. Ако арестуват насилника, пак ще го пуснат.
Жестокост е и отношението на властта към гласоподавателите, които им плащат заплатите за несвършена работа.
08:29 20.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Плюс един лилавеещ имбецил
08:33 20.08.2026
28 Горният комплимент
До коментар #25 от "Съдейки по плюсовете по коментарите":е за теб, любезни.
08:35 20.08.2026
29 Нищо правенето на МВР и Прокуратура
В смисъл ние МВР, Прокуратура сме над Ситуацията, Вие сте си Виновни❗️
08:38 20.08.2026
30 Мисля си
08:42 20.08.2026
31 Специалист
Коментиран от #34
08:44 20.08.2026
32 Мисля си също
08:47 20.08.2026
33 Самозащита
08:47 20.08.2026
34 Знам за този случай с танка в Сливен
До коментар #31 от "Специалист":Оказа се, че в самия Сливен не бяха и чували за него.
08:49 20.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 С две думи Вие се оправяйте,
Vigilante Way - доброволен комитет, организиран за потискане и наказване на престъпността безцеремонно (както когато правните процеси се разглеждат като неадекватни)
09:03 20.08.2026