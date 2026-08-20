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След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай

След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай

20 Август, 2026 07:52 953 36

  • тодор лапков-
  • митко димитров-
  • убийство-
  • съединение

Бившият полицейски служител се е опитал да заличи следите, като е разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта

След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на жестокото убийство на 21-годишен мъж в Съединение. За престъплението е задържан бивш полицейски служител. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест, обобщи БНТ.

Според разследващите обвиняемият и жертвата са били в приятелски отношения. До убийството се е стигнало след конфликт между двамата мъже.

Тогава 63-годишният Тодор Лапков е произвел два изстрела с незаконна ловна пушка по 21-годишния Митко Димитров.

Бившият полицейски служител се е опитал да заличи следите, като е разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.

Пред разследващите задържаният първоначално е отричал, но след откриването на останките направил пълни самопризнания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    37 0 Отговор
    Пускайте човека да си гледа животните и да си пази стопанството. Иначе роднините на крадливия ангал ще налазят и трябва и тях да разфасова, щото няма държава.

    07:56 20.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    4 7 Отговор
    абе нал руските нацисти и бг деца са виновни за изцепките на румен и братята му по фуражка, които всъщност ни пазят

    07:57 20.08.2026

  • 4 а хората искат да го наградите!!!

    29 1 Отговор
    както винаги държавата е против народа си!!!

    07:57 20.08.2026

  • 5 в тоя случай

    31 0 Отговор
    бившия ченгел е за орден "стара планина" първа степен

    07:57 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Поглед

    33 0 Отговор
    Когато държавата е безсилна пред престъпленията и безчинствата на определен контингент тогава започва и саморазправата и самозащитата от пострадалите.

    08:00 20.08.2026

  • 8 народа е казал

    22 0 Отговор
    Няма ненаказано добро.

    08:01 20.08.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    17 0 Отговор
    А ще има ли Ден на траур за разфасованият ром?🦍🥳🤣👍

    08:04 20.08.2026

  • 10 Трол

    21 0 Отговор
    След 10 години затворите ще са пълни с хора, саморазправили се по всякакви начини.

    08:05 20.08.2026

  • 11 Неизбежна самоотбрана

    17 0 Отговор
    Прокуратурата да вземе да започне да бачка и да прати крадливите разфасовки в панделката за по дълъг период.

    08:06 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1488

    8 8 Отговор
    по жалък премиер от 🧦 не е имало
    и като президент беше същия
    бахтu жалкия неудачник

    08:08 20.08.2026

  • 14 Соломон

    18 0 Отговор
    Защо не арестуват е и бащата който е знаел че синът му отива да къде но не е уведомил полицията

    08:08 20.08.2026

  • 15 Да в България имаше такъв

    17 1 Отговор
    случай
    Нищо ново
    Циганите крадат , българите виновни
    Няма закони
    Жалка ситуация
    Български закон
    Циганско благополучие

    08:15 20.08.2026

  • 16 6135

    12 0 Отговор
    Убийство е справедливо и законосъобразно.
    Айде, да му дадат там някоя година условно за гавра с труп и да ходи да си пасе овцете. И отново със приготвена пушка, разбира се!

    08:16 20.08.2026

  • 17 Ха ха ха

    14 0 Отговор
    Видях хубавата къща със скъпа ограда в която живееха циганите. Вероятно нито земята нито парите с които е строена не са техни а крадени.Момчето им било приятел с животновъда трудещ се като Скот. И тръгнало да го краде,както каза усмихнатият му баща, който не направил нищо за да го спре. Защото това им е в кръвта и гена.Само трепането и намаляването на популацията им със сурови закони и безмилостно отношение към кражбите и измамите им може да ни спаси. И да не ни излизат с опорните че българите крадяли повече. Циганските кражби и измами са на ниско битово ниво и съсипват живота на обикновените хора. Ако посегнат на богаташи ги пребиват и дори трепят.

    Коментиран от #22

    08:17 20.08.2026

  • 18 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    Най големия генератор на престъпност в България е съдебната система,корупция и беззаконие пускат бандити ,крадци и мошеници на свобода ,в случая трябва да се арестуват тези които са отговорни за това че индианеца не е вкаран в затвора своевременно

    08:18 20.08.2026

  • 19 Държавата е в knockdown , в ступор

    12 0 Отговор
    вече 35 г., на Сиганският Етнос е разрешено да безчинства, краде и убива, без последствия, като същевременно получава социални парични помощи за крайно бедни.
    Реалната възраст за Женитба при Сиганският Етнос е 12/14 години?
    Прокуратура и МВР са неми свидетели на случващото се.

    Са за бившият Офицер от МВР, по добре да свърши със себе си защото влезе ли в Кафеза, по всяка вероятност Доживотно, жална му ...,
    Смъртното Наказание трябва да се възстанови, няма как някой който е разфасовал друг човек да бъде оставен на ...?
    Законът за Притежание на Оръжие за Самохрана и самоотбрана трябва за разреши свободно носене на оръжие и Stand Your Ground при употреба на огнестрелно оръжие.

    08:21 20.08.2026

  • 20 Ха ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Защо наричаш ром крадливия циганин ? И на теб ти е измит и подсушен мозъка.

    08:22 20.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Риболовеца

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    Преди много години така едни мутри изгониха цяла фамилия от "братята" от съседно село. Не желая да уточнявам начина, по който го направиха, само ще кажа, че нямаше пострадали хора. Обаче и до ден днешен онези не смеят да стъпят в него село!

    08:29 20.08.2026

  • 23 Ако крадливия Сиганин беше в Пандиза,

    11 0 Отговор
    щеше да е жив, и Овчаря щеше да си гледа Овцете и да псува Управлението и Смотаната Държавата?

    Не е ми Марийке Держава а най ми е Марийке Колониална Територия.
    ❤️🇧🇬😁

    08:29 20.08.2026

  • 24 Въпрос

    10 0 Отговор
    Кое точно е жестоко? Застрелял го е, не го е измъчвал. А въпросният Митко колко време е тормозил и ограбвал хората в селото? Причаквал е пенсионерите като вземат пенсиите си, тогава да ги нападне. Душил ги е, бутал ги е на земята. Това не е ли жестоко?
    И след като органите на реда не са спрели тези жестокости, някой е взел нещата в свои ръце и е спрял тормоза. Защото е знаел, че друг изход няма. Ако арестуват насилника, пак ще го пуснат.
    Жестокост е и отношението на властта към гласоподавателите, които им плащат заплатите за несвършена работа.

    08:29 20.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Плюс един лилавеещ имбецил

    0 0 Отговор
    в твое лице.

    08:33 20.08.2026

  • 28 Горният комплимент

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Съдейки по плюсовете по коментарите":

    е за теб, любезни.

    08:35 20.08.2026

  • 29 Нищо правенето на МВР и Прокуратура

    2 0 Отговор
    дава възможност за самоуправство и после Медиите и МВР и Прокуратура да встрани и чинно поклонно да отбелязват, ами този е бил криминално проявен и тям подобни тинти ри, минтири.

    В смисъл ние МВР, Прокуратура сме над Ситуацията, Вие сте си Виновни❗️

    08:38 20.08.2026

  • 30 Мисля си

    1 0 Отговор
    Полицаят е сгрешил. Ако след ликвидирането на крадеца го беше изял, нямаше да има труп, а значи и престъпление. Ще попитате, а кости, несъедоподобни части? Е, те са много по-малко и се крият лесно.

    08:42 20.08.2026

  • 31 Специалист

    3 0 Отговор
    През 70г имаше случай с танк бяха заличили циганска махала някъде в сливенско.Отвлечено българско момиче от цигани момчето и офицер взема си танка и ги изравнява.Тогава нищо не се чу по медийте

    Коментиран от #34

    08:44 20.08.2026

  • 32 Мисля си също

    1 0 Отговор
    Ако Полицаят не изпитваше панически страх и невроза от Пловдив, градът, в който е работел като следовател, а да беше избил предварително онези ученици от Младежки хълм, нямаше да се случи страшното убийство там.

    08:47 20.08.2026

  • 33 Самозащита

    3 0 Отговор
    Справедливост за бай Тодор. Като няма полиция и държава по селата, хората се защитават сами от наглите крадци. При бай Тошо беше друго.

    08:47 20.08.2026

  • 34 Знам за този случай с танка в Сливен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Специалист":

    Оказа се, че в самия Сливен не бяха и чували за него.

    08:49 20.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 С две думи Вие се оправяйте,

    2 0 Отговор
    самоуправяйте (Vigilante Way) по между си, след станалото, ние Прокуратура и МВР идваме да направим Констатациите, като Криминално Проявен и так далее..., .

    Vigilante Way - доброволен комитет, организиран за потискане и наказване на престъпността безцеремонно (както когато правните процеси се разглеждат като неадекватни)

    09:03 20.08.2026