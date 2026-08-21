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Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за наркотици, райски газ и нелегален тютюн

Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за наркотици, райски газ и нелегален тютюн

21 Август, 2026 11:23 392 4

  • слънчев бряг-
  • наркотици-
  • вейп-
  • търговски обекти

Образувани са и пет преписки

Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за наркотици, райски газ и нелегален тютюн - 1
Снимки: ОД МВР-Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп с HHC, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол, съобщи БГНЕС.

В акцията са участвали служители на „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от Районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на осем таблетки екстази и три грама метамфетамин, а второто – за 10 грама марихуана.

Образувани са и пет преписки. Сред иззетото са още два грама марихуана и вейп, съдържащ HHC – хексахидроканабинол. При проверки в две заведения са открити общо около 172 капсули с райски газ, както и тютюн без акцизен бандерол.

Общо четирима души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЕГЪРА ШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА В ДЕТРОЙТА
    СЕ ЗАМЕСИ ПРЕДИ ГОДИНИ В СКАНДАЛ
    ....
    СЪБРАЛ ПОЛИЦАИТЕ И ИМ КАЗАЛ
    КОЙТО НЕ НАПИШЕ 10 ФИША ТАЗИ СЕДМИЦА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА , ДА СИ ХОДИ"
    ......
    СЪЩОТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ И С ПОЛИЦАИТЕ В
    БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРОГАТА

    11:31 21.08.2026

  • 2 бравос . така се прави

    0 0 Отговор
    на южното море е по лошо . на север е по хубаво . на южното има и канали с мигранти . приличат на местните ама не знаят езика . а туристи наркомани има много . лятото посягат по често . така почивката излиза по скъпо . полски англииски , германски наркомани се дрогират често . не правят зулуми .

    11:33 21.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Рекламна акция

    0 0 Отговор
    Хубаво, ама къде е кокаина? Намерили 10 хапчета екстази и 10 грама трева плюс тютюн и райски газ..

    11:45 21.08.2026