Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за наркотици, райски газ и нелегален тютюн

Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп с HHC, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол, съобщи БГНЕС.
В акцията са участвали служители на „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от Районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на осем таблетки екстази и три грама метамфетамин, а второто – за 10 грама марихуана.
Образувани са и пет преписки. Сред иззетото са още два грама марихуана и вейп, съдържащ HHC – хексахидроканабинол. При проверки в две заведения са открити общо около 172 капсули с райски газ, както и тютюн без акцизен бандерол.
Общо четирима души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ЗАМЕСИ ПРЕДИ ГОДИНИ В СКАНДАЛ
....
СЪБРАЛ ПОЛИЦАИТЕ И ИМ КАЗАЛ
КОЙТО НЕ НАПИШЕ 10 ФИША ТАЗИ СЕДМИЦА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА , ДА СИ ХОДИ"
......
СЪЩОТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ И С ПОЛИЦАИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРОГАТА
11:31 21.08.2026
2 бравос . така се прави
11:33 21.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Рекламна акция
11:45 21.08.2026