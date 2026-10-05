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Задържаха двама младежи, качили се на 50-метров кран в София

Задържаха двама младежи, качили се на 50-метров кран в София

5 Октомври, 2026 05:59 759 9

  • софия-
  • овча купел-
  • строителен кран-
  • задържани младежи

Инцидентът е станал в столичния квартал „Овча купел“. На място са пристигнали полиция и пожарна.

Задържаха двама младежи, качили се на 50-метров кран в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама младежи са били задържани, след като се качили на строителен кран на височина около 50 метра в столичния квартал „Овча купел“, съобщи МВР. Случаят е станал на булевард „Президент Линкълн“ в района на улица „Анастасия Димитрова“.

На място са пристигнали полицейски и пожарни екипи. По данни на МВР двамата първоначално отказвали да слязат от съоръжението, но в крайна сметка го напуснали и били задържани. Те обяснили, че са се качили „за да гледат панорамата“.

По първоначална информация поне единият от двамата е пълнолетен. Не са съобщени данни за пострадали, повдигнати обвинения или внесено прокурорско искане за определяне на мярка за неотклонение. Допълнителните действия по случая се извършват от полицията.

Източници: bTV, ПИК


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядото

    16 0 Отговор
    Добро утро!
    Едно време октомври ходихме на бригади за събиране на земеделските продукти.
    Сега му викат "детски труд"

    06:08 05.10.2026

  • 2 Чии

    6 0 Отговор
    са го търсили там ?

    Коментиран от #3

    06:21 05.10.2026

  • 3 Дядото

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чии":

    Мога да ти отговоря в прав текст.
    Но съм сигурен кво ще кажа

    06:24 05.10.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    4 4 Отговор
    Само ми е интересно за какво са ги задържали?! Не съм чувал да има закон който да забранява катерене по кранове. Също така не разбрах къде е новината тук и защо изобщо я има тая новина в която с много думи се съобщава за двама младежи принудени да слязат от кран. Оставете ги за се забавляват, а когато се разпльокат долу, тогава ни уведомете.

    Коментиран от #5, #6

    06:26 05.10.2026

  • 5 Не е смешно

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕСЕЛЯК":

    Ако кранът е техен могат да се катерят по него 24/7. Тук обаче имаме влизане в чужд имот, а ако някой от тях се разпльока на паважа, ти отиваш на съд, защото не си го обезопасил.

    06:37 05.10.2026

  • 6 редник

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕСЕЛЯК":

    И аз не разбирам - вече за всяко младежко забавление ли ще се пише?
    И за какво са задържани - има ли щети по крана или полицаите отчитат дейност?
    Да, опасна е подобна постъпка, но проблемът е най-вече на родителите...

    06:42 05.10.2026

  • 7 оня с коня

    6 1 Отговор
    тву-то и казармата липсват здраво

    06:42 05.10.2026

  • 8 Всичкото е подръжание

    4 0 Отговор
    Наскоро, по телевизията даваха един филм « Кулата». Същичт сценарий, само, че кткрачките бяха две момичета! Много непоиятен филм и голямотнапрежение. Но може би, това самуеляли сценаристите! Ако е така - постигнали са го! Едната накрая падна…
    То ТВ- тата и въобще по медиите се излива само насилие, наркотици, скъп начин на живот, проституция, скъпи коли…. Западно изкуство! И каква младеж да отглеждвме?

    06:54 05.10.2026

  • 9 Тити

    1 0 Отговор
    Луд умора няма.

    07:15 05.10.2026