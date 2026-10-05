Задържаха двама младежи, качили се на 50-метров кран в София

Двама младежи са били задържани, след като се качили на строителен кран на височина около 50 метра в столичния квартал „Овча купел“, съобщи МВР. Случаят е станал на булевард „Президент Линкълн“ в района на улица „Анастасия Димитрова“.
На място са пристигнали полицейски и пожарни екипи. По данни на МВР двамата първоначално отказвали да слязат от съоръжението, но в крайна сметка го напуснали и били задържани. Те обяснили, че са се качили „за да гледат панорамата“.
По първоначална информация поне единият от двамата е пълнолетен. Не са съобщени данни за пострадали, повдигнати обвинения или внесено прокурорско искане за определяне на мярка за неотклонение. Допълнителните действия по случая се извършват от полицията.
Източници: bTV, ПИК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядото
Едно време октомври ходихме на бригади за събиране на земеделските продукти.
Сега му викат "детски труд"
06:08 05.10.2026
2 Чии
Коментиран от #3
06:21 05.10.2026
3 Дядото
До коментар #2 от "Чии":Мога да ти отговоря в прав текст.
Но съм сигурен кво ще кажа
06:24 05.10.2026
4 ВЕСЕЛЯК
Коментиран от #5, #6
06:26 05.10.2026
5 Не е смешно
До коментар #4 от "ВЕСЕЛЯК":Ако кранът е техен могат да се катерят по него 24/7. Тук обаче имаме влизане в чужд имот, а ако някой от тях се разпльока на паважа, ти отиваш на съд, защото не си го обезопасил.
06:37 05.10.2026
6 редник
До коментар #4 от "ВЕСЕЛЯК":И аз не разбирам - вече за всяко младежко забавление ли ще се пише?
И за какво са задържани - има ли щети по крана или полицаите отчитат дейност?
Да, опасна е подобна постъпка, но проблемът е най-вече на родителите...
06:42 05.10.2026
7 оня с коня
06:42 05.10.2026
8 Всичкото е подръжание
То ТВ- тата и въобще по медиите се излива само насилие, наркотици, скъп начин на живот, проституция, скъпи коли…. Западно изкуство! И каква младеж да отглеждвме?
06:54 05.10.2026
9 Тити
07:15 05.10.2026