Задържаха двама младежи, качили се на 50-метров кран в София

Двама младежи са били задържани, след като се качили на строителен кран на височина около 50 метра в столичния квартал „Овча купел“, съобщи МВР. Случаят е станал на булевард „Президент Линкълн“ в района на улица „Анастасия Димитрова“.

На място са пристигнали полицейски и пожарни екипи. По данни на МВР двамата първоначално отказвали да слязат от съоръжението, но в крайна сметка го напуснали и били задържани. Те обяснили, че са се качили „за да гледат панорамата“.

По първоначална информация поне единият от двамата е пълнолетен. Не са съобщени данни за пострадали, повдигнати обвинения или внесено прокурорско искане за определяне на мярка за неотклонение. Допълнителните действия по случая се извършват от полицията.

Източници: bTV, ПИК