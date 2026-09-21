Удариха с юмрук полицай при сбиване пред заведение в Павликени

Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново

Мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа. Друг мъж от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от прес ...