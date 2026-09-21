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Удариха с юмрук полицай при сбиване пред заведение в Павликени

Удариха с юмрук полицай при сбиване пред заведение в Павликени

21 Септември, 2026 10:26 947 12

  • полицай-
  • бит-
  • павликени

Агресията е станала на 20 септември

Удариха с юмрук полицай при сбиване пред заведение в Павликени - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицай пострада при сбиване пред заведение в Павликени, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 20 септември, припомни dariknews.bg.

При опит да предотврати сбиване между група, двама души не изпълнили разпореждане.

Те са оказали съпротива при задържането и нанесли удар с юмрук на единия униформен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 0 Отговор
    Паликени да не е нещо като Кешпичкан?

    Коментиран от #10

    10:29 21.09.2026

  • 2 Може

    13 2 Отговор
    Уверено да се допусне, че в САЩ щяха да ги разстрелят на място.

    Коментиран от #4, #12

    10:31 21.09.2026

  • 3 Иван С

    7 0 Отговор
    Къде е Паликени?

    Коментиран от #8

    10:32 21.09.2026

  • 4 само дето

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Може":

    В САЩ полицаят щеше да е малко позастрелян, а не само ударен ...

    Хиляди хора биват бити - ама нито МВР, нито медиите им пука, ама щом някой от високоплатените неграмотници бива ударен - вой до небето!

    10:34 21.09.2026

  • 5 Те в патакламата

    6 4 Отговор
    не са разбрали , че е полицай !

    Коментиран от #6

    10:34 21.09.2026

  • 6 Така е

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Те в патакламата":

    Нали ходят с бради и татуси като цигани, не разпознаваем е 🤣

    10:38 21.09.2026

  • 7 гост

    5 1 Отговор
    Нападателя жив ли е още.

    10:47 21.09.2026

  • 8 Питах ИИ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван С":

    И той не знае

    10:49 21.09.2026

  • 9 МВР Е ОПГ

    1 2 Отговор
    Като ги бият във килйите и се бесят са паднали по стълбите иначе милиционеро ударен. Мъката дето сте причинили на народа да страда ще си платите. Има по велики сили от прокоратурата!

    10:56 21.09.2026

  • 10 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не нещо като Бейрут по Батка ТВ .... Понимаеш ..... ??!!!

    11:07 21.09.2026

  • 11 8888

    0 0 Отговор
    Веднага да бъде кастриран гнусния

    11:26 21.09.2026

  • 12 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Може":

    Тук е мутренска демокрация и не може да се застрашава живота на престъпниците, те са властта!

    11:40 21.09.2026