Удариха с юмрук полицай при сбиване пред заведение в Павликени

Полицай пострада при сбиване пред заведение в Павликени, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 20 септември, припомни dariknews.bg.
При опит да предотврати сбиване между група, двама души не изпълнили разпореждане.
Те са оказали съпротива при задържането и нанесли удар с юмрук на единия униформен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
10:29 21.09.2026
2 Може
Коментиран от #4, #12
10:31 21.09.2026
3 Иван С
Коментиран от #8
10:32 21.09.2026
4 само дето
До коментар #2 от "Може":В САЩ полицаят щеше да е малко позастрелян, а не само ударен ...
Хиляди хора биват бити - ама нито МВР, нито медиите им пука, ама щом някой от високоплатените неграмотници бива ударен - вой до небето!
10:34 21.09.2026
5 Те в патакламата
Коментиран от #6
10:34 21.09.2026
6 Така е
До коментар #5 от "Те в патакламата":Нали ходят с бради и татуси като цигани, не разпознаваем е 🤣
10:38 21.09.2026
7 гост
10:47 21.09.2026
8 Питах ИИ
До коментар #3 от "Иван С":И той не знае
10:49 21.09.2026
9 МВР Е ОПГ
10:56 21.09.2026
10 Комм
До коментар #1 от "честен ционист":Не нещо като Бейрут по Батка ТВ .... Понимаеш ..... ??!!!
11:07 21.09.2026
11 8888
11:26 21.09.2026
12 Перо
До коментар #2 от "Може":Тук е мутренска демокрация и не може да се застрашава живота на престъпниците, те са властта!
11:40 21.09.2026