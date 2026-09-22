Иззеха 1000 кутии цигари на летището в Бургас

Български гражданин остана без хиляда кутии цигари, след като митничари и гранични полицаи откриха незаконната стока в чекирания му багаж на летището в Бургас тази неделя вечерта. Пътникът се е опитал да изнесе търговското количество към Манчестър, Великобритания, преминавайки уверено през зеления коридор за лица без декларирани стоки, съобщават от Агенция „Митници“.

Опитът за контрабанда

При съвместната проверка между служителите на митницата и „Гранична полиция - Бургас“ са претърсени два от куфарите на пасажера. В тях проверяващите са се натъкнали на общо 20 000 къса цигари от две различни търговски марки. Въпреки че тютюневите изделия са били облепени с валиден български акцизен бандерол, огромното количество категорично нарушава Закона за митниците.

Според институцията стоката е задържана незабавно, а на нарушителя е съставен акт за административно нарушение.

Строги лимити при пътуване

От териториалната дирекция Митница - Бургас напомнят, че правилата за износ на тютюневи изделия при пътуване със самолет са стриктно регламентирани. Пътниците имат право да изнасят от България до 40 кутии цигари с роден бандерол, ако крайната им дестинация е друга държава членка на Европейския съюз.

Тъй като Великобритания е трета страна извън Съюза, лимитът за пътуващите натам е драстично по-малък – едва 10 кутии. Всеки опит за пренасяне на количества над допустимото води до конфискация на предмета на нарушението и налагане на финансова глоба на пътника, като ограниченията в приемащата държава могат да бъдат дори още по-рестриктивни.