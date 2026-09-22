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Иззеха 1000 кутии цигари на летището в Бургас

Иззеха 1000 кутии цигари на летището в Бургас

22 Септември, 2026 20:06 530 14

  • цигари-
  • контрабанда-
  • летище бургас

Български гражданин скри тютюневите изделия в два куфара

Иззеха 1000 кутии цигари на летището в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Български гражданин остана без хиляда кутии цигари, след като митничари и гранични полицаи откриха незаконната стока в чекирания му багаж на летището в Бургас тази неделя вечерта. Пътникът се е опитал да изнесе търговското количество към Манчестър, Великобритания, преминавайки уверено през зеления коридор за лица без декларирани стоки, съобщават от Агенция „Митници“.

Опитът за контрабанда

При съвместната проверка между служителите на митницата и „Гранична полиция - Бургас“ са претърсени два от куфарите на пасажера. В тях проверяващите са се натъкнали на общо 20 000 къса цигари от две различни търговски марки. Въпреки че тютюневите изделия са били облепени с валиден български акцизен бандерол, огромното количество категорично нарушава Закона за митниците.

Според институцията стоката е задържана незабавно, а на нарушителя е съставен акт за административно нарушение.

Строги лимити при пътуване

От териториалната дирекция Митница - Бургас напомнят, че правилата за износ на тютюневи изделия при пътуване със самолет са стриктно регламентирани. Пътниците имат право да изнасят от България до 40 кутии цигари с роден бандерол, ако крайната им дестинация е друга държава членка на Европейския съюз.

Тъй като Великобритания е трета страна извън Съюза, лимитът за пътуващите натам е драстично по-малък – едва 10 кутии. Всеки опит за пренасяне на количества над допустимото води до конфискация на предмета на нарушението и налагане на финансова глоба на пътника, като ограниченията в приемащата държава могат да бъдат дори още по-рестриктивни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антикомуне

    3 0 Отговор
    Опааааа.... 5000 евро назад от печалбата и 6000евро за цигарите. Изгоря с 11 бона,

    20:11 22.09.2026

  • 2 Прогресивни съветски шарлатани !

    7 1 Отговор
    Пфу, цигари ... ако бяха наркотици, можеше да е свободен до няколко дни. Йотова още е Президент.

    20:12 22.09.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    2 2 Отговор
    Коментари за простотии бол..
    И никой в това сайтче днес 22 септември не каза:
    Честит Празник на Независимостта,жалко е видя се че не сме заслужили с нищо свободата си..
    Ще перефразирам думите на Вазов.
    Българийо защо за тебе те умряха.....

    Коментиран от #8

    20:18 22.09.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    4 0 Отговор
    Смешно е , само един Табако магазин държи повече , пак прах в очите ни

    20:19 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 шиши убиецът на булгартабак

    1 0 Отговор
    ооо това е ударът на века

    20:21 22.09.2026

  • 7 Едно ми е прогресивно ...

    2 1 Отговор
    Това ли са големите успехи ?!
    Камионите на Таки ги пропускате.

    20:23 22.09.2026

  • 8 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Независима България, грешиш много. Не зависи нищо от нея, от България та. Само една територия е и нищо повече.

    Коментиран от #10

    20:27 22.09.2026

  • 9 немам пари за цигари

    0 0 Отговор
    Дай два-три стека, ве, бате..., ха, не съ съ га ни, ве!!!

    20:29 22.09.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Все пак малко смирение и почит към тези българи тогава когато са имал Идеал.
    Колкото и наивно да изглежда сега.

    20:33 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соня

    1 0 Отговор
    Едни имат по няколко милиона евро за лично ползване, други и цигари за пушене не им дават! Тази с няколкото милиона ваксини, поне десет да и бяхте ударили!

    20:37 22.09.2026

  • 13 Голяма

    1 0 Отговор
    контрабанда , бе ?

    20:47 22.09.2026

  • 14 10 СТЕКА ЦИГАРИ

    0 0 Отговор
    И тези тормозят човека и го пишат в новините. Засрамете се бе.

    20:54 22.09.2026